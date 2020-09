Apoyar a los autónomos para revivir la economía post pandémica

Por Brent Messenger

Brent Messenger

Más de 50 millones de estadounidenses han presentado reclamaciones por desempleo desde el inicio de la pandemia COVID-19. Y se espera que las quiebras comerciales aumenten casi un 50 por ciento este año.

Esta agitación económica está empujando tanto a las empresas como a los trabajadores hacia una mayor dependencia del trabajo autónomo. Los estadounidenses recurren cada vez más a estos trabajos flexibles y eligen convertirse en sus propios jefes, en lugar de buscar un tradicional de 9 a 5 en un mercado laboral blando. Y una de cada tres empresas planea utilizar más contratistas independientes para satisfacer sus necesidades cambiantes, según la firma de investigación Gartner.

Los autónomos están ayudando a impulsar la recuperación de la economía y continuarán impulsando la economía mucho después de que termine la pandemia. Es hora de que los legisladores apoyen esta proporción creciente de la fuerza laboral proporcionando a los trabajadores autónomos las mismas protecciones de las que disfrutan los empleados asalariados.

Los autónomos ya son una parte indispensable y creciente de nuestra fuerza laboral. Antes del brote de coronavirus, los 5,8 millones de trabajadores independientes de los 30 principales mercados de EE. UU. contribuyen con aproximadamente 150.000 millones de dólares a la economía. En esas regiones, el número de trabajadores autónomos creció un 15 por ciento entre 2012 y 2017.

COVID-19 ha acelerado este cambio hacia una economía centrada en los autónomos.

El cuarenta por ciento de los trabajadores autónomos dijo que su carga de trabajo se mantuvo constante o aumentó. Más de la mitad predijo que la demanda aumentará después de COVID-19.

Y dadas las incertidumbres sobre el futuro, muchas empresas necesitan formas rentables de satisfacer sus necesidades comerciales. La flexibilidad y las habilidades de los autónomos los hacen bien equipados para satisfacer esa demanda.

Considere una pequeña empresa que intenta expandir su presencia en línea. No tiene sentido que una librería o un restaurante le pague a alguien a tiempo completo para crear un solo sitio web. La mayoría de las empresas pequeñas tampoco necesitan un departamento de marketing completo, pero sí necesitan ayuda para recuperar clientes después de meses de cierres y bloqueos. Los autónomos pueden intervenir y proporcionar esos servicios.

La reactivación económica de nuestro país está vinculada al éxito de estos trabajadores. Es hora de que los legisladores reconozcan el valor de los trabajadores autónomos incluyéndose en programas de redes de seguridad.

Pueden empezar por hacer permanentes las prestaciones por desempleo para los trabajadores autónomos. El Congreso extendió temporalmente estos beneficios a los trabajadores autónomos a través del programa Asistencia por desempleo pandémico (PUA), que vencerá al final del año. Asegurar el acceso a estos beneficios mucho después de la desaparición de COVID-19 haría que la nueva economía autónoma fuera menos precaria.

Una economía apoyada por trabajadores independientes también requiere reformas en el sistema de salud de la nación.

Una forma de ofrecer más, y mejores, opciones de seguro para los trabajadores independientes es reforzar la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, que facilitó a los trabajadores autónomos obtener cobertura a través de intercambios de seguros en línea. La ley no es perfecta. Pero no hay razón por la que republicanos y demócratas no puedan trabajar juntos para que los intercambios funcionen mejor.

También es una necesidad ampliar el acceso a una educación continua asequible. Aunque adquirir nuevas habilidades y conocimientos en el campo de uno es esencial para competir como profesional independiente, solo una cuarta parte de los trabajadores autónomos de hoy en día ha utilizado los recursos educativos existentes. Los programas de condonación de préstamos estudiantiles harían que el uso de estos recursos fuera mucho más asequible.

Finalmente, dado que los autónomos trabajan de forma remota, una conexión a Internet es invaluable. Sin embargo, más de 20 millones de estadounidenses todavía carecen de acceso a Internet confiable. Los legisladores pueden cerrar esa brecha financiando la expansión de la infraestructura de banda ancha de nuestro país.

Los formuladores de políticas pueden garantizar que el aumento de los trabajadores autónomos conduzca a una recuperación económica vibrante, al brindarles a los trabajadores autónomos la seguridad básica que merecen.

Brent Messenger es vicepresidente de políticas públicas y participación comunitaria en Fiverr. Esta pieza se publicó originalmente en Fox Business.