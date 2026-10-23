¡Café, ideas y oportunidades! La Cámara de Comercio Latina de Wisconsin impulsa el crecimiento de los emprendedores

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Alex Ysquierdo y Kate Huebner

MADISON, Wisconsin.— Con el propósito de fortalecer los negocios latinos, promover la educación financiera y generar nuevas oportunidades de crecimiento empresarial, Wisconsin Latino Chamber of Commerce realizó el martes 20 de octubre el encuentro gratuito “Café del Emprendedor”, una iniciativa dirigida a emprendedores y propietarios de pequeños negocios de Wisconsin.

La actividad se desarrolló en las instalaciones propias de la Cámara, ubicadas en 5262 Anton Drive, Fitchburg, Wisconsin, entre las 9:00 y las 10:30 de la mañana, en un ambiente de camaradería, aprendizaje e intercambio de experiencias.

Roberto Roman, Silvia Jimenez y Jhona Leon

El encuentro brindó a los participantes la oportunidad de compartir un café, conocer a otros emprendedores, intercambiar ideas y establecer nuevas relaciones profesionales que contribuyan al fortalecimiento y crecimiento de sus empresas.

Educación financiera para fortalecer los negocios

El evento contó con la participación de integrantes del personal de la Cámara, representantes de su Junta Directiva y un importante número de empresarios y propietarios de negocios latinos interesados en conocer herramientas financieras y recursos para impulsar sus actividades comerciales.

Foto parcial de los asistentes al evento

Entre los representantes de la institución estuvieron Alex Izquierdo, presidente de la Junta Directiva; Gaby Villaycana, directora asociada; y Mónica Villalobos, gerente de Operaciones Financieras, además de otros miembros del equipo organizador.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la presentación sobre finanzas empresariales, préstamos y alternativas de financiamiento para los negocios, a cargo de Roberto Román, Kate Huebner, Silvia Jiménez y Jhoana León, representantes de UMB Bank.

Durante su exposición, los especialistas dieron a conocer la institución bancaria y los recursos y servicios financieros que ofrece para apoyar a los propietarios de negocios, tanto latinos como no latinos, interesados en fortalecer sus empresas y explorar oportunidades de financiamiento.

Kate Huebner, Gaby Villaycana, Alex Ysquierdo, Jhoana Leon, Silvia Jimenez y Roberto Roman

UMB Bank entrega un cheque de $10.000 a la Cámara

Uno de los momentos destacados del encuentro fue la entrega de un cheque por $10.000 de UMB Bank a la Wisconsin Latino Chamber of Commerce, como parte de la participación de la institución bancaria en esta actividad. Esta contribución representa un importante respaldo a la labor que desarrolla la Cámara en favor de los emprendedores y propietarios de negocios de la comunidad.

La entrega del cheque se produjo en el marco del “Café del Emprendedor”, una jornada dedicada a promover la educación financiera, compartir recursos bancarios y acercar nuevas oportunidades de financiamiento a los empresarios latinos de Wisconsin.

Un espacio para crear conexiones y crecer

Rafael Viscarra, Gladys Viscarra y Bay Villaycana

El “Café del Emprendedor” reafirma la importancia de crear espacios de encuentro donde los empresarios puedan acceder a información útil, conocer herramientas para la administración de sus negocios y establecer contactos que favorezcan el desarrollo de nuevas oportunidades comerciales.

A través de esta iniciativa, la Wisconsin Latino Chamber of Commerce continúa promoviendo el aprendizaje, la colaboración y el fortalecimiento del sector empresarial, con especial atención a las necesidades de los emprendedores latinos de Wisconsin.

Más allá de compartir una taza de café, la jornada representó una oportunidad para aprender, establecer conexiones y descubrir recursos que pueden contribuir al crecimiento y la sostenibilidad de los pequeños negocios en la comunidad.