Centro BEST Asegura Financiamiento de $65.000 por Dos Años Más

La Comunidad News Online

Foto gentiliza de LEN



Madison.- En un emocionante anuncio realizado por el Dr. Nelson Soler, visionario fundador de Latino Entrepreneurial Network Incorporated (LEN), se reveló el miércoles 24 de enero que el Centro Bilingüe de Sostenibilidad Empresarial (BEST) ha asegurado una financiación adicional de $65.000 que garantiza su funcionamiento por dos años adicionales. Este respaldo financiero no sólo consolida el compromiso de la fundación sino que marca un hito en la evolución del Centro BEST hacia una nueva era de empoderamiento empresarial.

El Centro BEST, faro de asistencia técnica para autónomos y emprendedores solitarios, continuará desempeñando su misión vital durante los próximos dos años, extendiendo su impacto transformador. La fundación ha renovado su compromiso, destinando fondos que permitirán al Centro seguir brindando apoyo esencial a quienes buscan formalizar sus negocios y abrir las puertas a oportunidades laborales significativas.

La financiación actual ha generado un impacto tangible, beneficiando a 47 empresas de limpieza y 32 contratistas de construcción. Estos emprendedores no solo han logrado formalizar sus negocios sino que también han obtenido licencias y certificaciones clave, impulsando su capacidad para participar en diversos sectores. El Centro BEST se ha convertido en un catalizador para el cambio, ofreciendo programas específicos de capacitación en Licencias de Contratistas de Vivienda, Licencias de Renovación de Reducción de Plomo y Certificación de Sanitización COVID-19 del Contratista Internacional de Servicios de Construcción.

Además, los participantes en el programa han experimentado una conexión vital con oportunidades laborales reales, gracias a colaboraciones estratégicas con organizaciones destacadas como la Comisión de Desarrollo Social, la Ciudad de Milwaukee, VÍA CDC, Revitalize Milwaukee y Community First. Específicamente, se han generado vínculos en campos cruciales como la reducción de plomo, construcción especializada y proyectos clave.

El Centro BEST, cuyo impacto se extiende a los códigos postales de Milwaukee 53215 y 53204, no solo ofrece asesoramiento empresarial sino que también actúa como un puente hacia el empleo sostenible. Los participantes son conectados con contratos existentes en los sectores público y privado, maximizando su capacidad actual y abriendo nuevas perspectivas.

Para obtener más información sobre el Centro BEST y unirse a esta ola de transformación empresarial, comuníquese con Cinthia al 414-509-6009 o por correo electrónico a cinthia@latinoentrepreneurialnetwork.org. El Centro BEST bilingüe está aquí para quedarse.