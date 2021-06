Claudia Castillo emprendedora uruguaya que triunfa como consultora de belleza en Madison.

Claudia Castillo

Claudio Castillo, consultora independiente de belleza en Madison, es representante de Jafra Cosmetics de Malibú, California, este 19 de junio está organizando una reunión de nuevas consultoras en Middleton/Madison-West, 7790 Elmwood Ave, Middleton, WI 53562- Teléfono (608) 664588.

Nombre: Claudia Castillo

Lugar de nacimiento: Montevideo, Uruguay.

¿Cuántos años vive en los Estados Unidos?

Desde marzo del 2003.

ORGANIZACIÓN DONDE USTED TRABAJA

Organización donde trabaja

Nombre: Jafra Cosmetics.Compañía de venta directa.

Dirección: Malibú California

Horario: 9am-5pm horario pacífico.

Website:Jafra.com/1heart1love

Redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest y Twitter.

Descripción de su trabajo en la organización donde trabaja

¿Cual es tu trabajo ahora, en qué consiste, funciones y responsabilidades?

Mi desempeño como Consultora Independiente de Belleza y aconsejo a los clientes la diversidad de productos que ofrece Jafra. Además de enseñar cómo usar los distintos tratamiento de cuidado de la piel o la descripción de distintas fragancias para todo público.Entre otras cosas no es solo la venta sino también el reclutamiento de nuevas consultoras. Dándoles la información pertinente para su ingreso en la compañía. Las responsables son ser profesionales en el uso de la información que ofrecemos a los clientes y futuras consultoras.

¿Cómo encontraste este trabajo?

El verano pasado viendo los anuncios en compra y venta de Madison vi la promoción de la que hoy es mi supervisora promocionando los productos de cuidado de la piel y me llamó la atención porque estaba pasando por un problema en la piel y según mi doctor el tratamiento sería muy costoso. Por lo cual yo como consultora podría obtener un descuento de hasta un 50% en mi tratamiento de la piel. Me gusta mucho el producto y ahora sigo usando las diferentes líneas de cuidado de cutis.

¿Cuál ha sido tu carrera hasta ahora?

Bueno yo trabajo con niños desde el 2005, tengo varios cursos que he tomado en lo que es E.C.E y lo que relaciona con el cuidado infantil.Por el momento sigo trabajando con una familia privada como su niñera particular.Tengo dos certificaciones bilingüe en el área de educación temprana.Además de varios cursos entre ellos CPR aqui estare para lo que sea necesario.

¿Qué hacías antes de trabajar para esta organización?

Trabajo con niños desde el 2005 hasta el presente. He trabajado en muchos programas como asistente de maestra o maestra de niños de 0 a 3 años.Me desempeño bien con los bebés desde el 2012. Anteriormente trabajé con párvulos como por 5 años en un salón de 2 a 3 años. Además de contar con un certificado prescolar,tengo apenas un año de iniciarse en la capacitación..En otras palabras apoyo a niños de 4 años en sus clases virtuales.

Queremos conocer su experiencia laboral.

Mi experiencia se basa en el cuidado infantil de infantes y párvulos,edades escolares hasta los 11 años aunque tengo más tiempo con los bebés. Doy apoyo en las tareas,asistencia en clases online, excursiones y transportación entre otras actividades.Este último año las salidas al zoológico,museos y jardines botánicos fueron nulas. Solo nos quedamos con las ida al parque una vez fueron permitidas y a los lagos.Lo más osado de este inicio de primavera es remontar de 3 hasta 4 cometas o papalotes con niños entre edades 2,3,y 5 años. ¡Fiuuuuu! Lo logramos sobrevivir a la experiencia, yo solita me meto en estos predicamentos.

¿Cómo nació en vosotros el espíritu obrero/o?

Vengo de un hogar de clase media,en el la cual el trabajo era la forma más efectiva de progresar.Mi padre fue empleado público y mi madre es ama de casa.Envueltos en el movimiento social e involucrado en la política de los 80 y 90 en mi país.Lo cuál me dio una fuerte guía como ser humano.La parte sociopolitica es muy importante para mi, pero puedo delinear un cambio en la política global extremista y eso no creo que sea del todo bueno.Pero uno es fiel a sus convicciones.

¿Cómo te llevas con tus compañeros de trabajo?

Al ser una consultora independiente no dependo de mis compañeras. Pero, sí, tenemos algunas actividades en grupo.Jafra tiene un gran sistema de apoyo que cuenta con liderazgo.Podemos contar con cualquier representante de la empresa son muy profesionales y agradables.

Claudia Castillo

¿Cómo te sientes con la organización, qué logros alcanzaste con la organización?

Jafra Cosmetics es una compañía de casi 65 años (ya pronto sopla sus velitas) que fue fundada en Malibú, California por Jan y Frank Day, un matrimonio joven que se desarrolla en el cuidado del cutis con su innovadora crema Royal Jelly.Siendo una de las más populares hasta la fecha, (La jalea real tiene innumerable propiedades para la piel y una es la hidratación y firmeza que devuelve al cutis.Muy recomendada por cierto). Jafra Cosmetics sigue vigente, sin embargo, de la pandemia.Se ha podido mantener a flote y dar oportunidades a las personas como yo, que en un momento determinado uno busca una segunda opción de ingreso económico al ver la incertidumbre de no saber lo que nos depararía el 2020.

Los logros son muchos y variados en mi primer trimestre ingrese al Club VIP cumpliendo ciertos requisitos.La empresa tiene un slogan “Jafra ¡La libertad de ser tú!” Me gusta mencionarlo porque nos recuerda que somos emprendedoras e independientes y nos permite ser nosotras mismas con nuestro negocio.Es así como llegamos al público y nos damos a conocer,por la esencia de ser nosotras mismas.

¿Cuál es tu principal motivación para sobrevivir?

Mi motivación es desafiarme a mí misma y superarme en lo que estoy haciendo para mi.No hay mejor juez que yo y mejor contrincante. Así que aquí estamos dando lo mejor de mi misma.

Cuando necesita orientación o asesoramiento, ¿dónde lo encuentra?

Jafra nos capacita por medio de conferencias y clases,debido a la pandemia todas las capacitaciones fueron en línea durante el 2020 hasta la fecha y me atrevo ha decir que ha tenido gran demanda este último tiempo.También capacita a las supervisoras y demás personal, porque la compañía cuenta con un excelente personal que te atienden en tu propio idioma por teléfono,correo electrónico y chats, por dar algunos ejemplos. Para las consultoras tenemos una página de negocios donde están todos estos enlaces a nuestra disposición en horarios preestablecidos por la empresa. Los interesados en más información pueden contactarme en mi sitio web Jafra.com/1heart1love, será un placer atenderlos.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo para esta organización?

¿Cuál es el reto más grande trabajando para esta organización en general o específicamente trabajando directamente con la comunidad Latina?

Entre tantas cosas lo que más me ha gustado fue lo creativa que me ha puesto y competitiva conmigo misma sacando áreas quizás no tan exploradas por mi antes.El reto podría ser no estar preparada para la exigencia de los clientes,y no poder satisfacer sus demanda.Por eso es tan importante tomar los entrenamientos.Jafra nos otorgar clases universitarias donde nos entrenan de los productos o técnicas de marketing.

Algo que quizás no menciona es que Jafra es muy popular en México y más de 18 países y cuenta con más de 600,000 empleados directos en la venta directa.La compañía se puso un reto este año por su aniversario 65, el cual es llegar a las 650,000 personas que quieran desarrollar su potencial de emprendedor y liderazgo.¡Vamos que esperas acompañanos! Por más información llámame al (608) 867 4090.

¿Tienes trabajos disponibles ahora?

Jafra Cosmetics siempre está en la búsqueda de nuevas consultoras porque el espíritu de Jafra es el empoderamiento de sus consultoras. Formar líderes y como es una compañía de venta directa,no le agrada que sus productos se vendan o se sobrevaloren o viceversa se desvalorice.Por eso es tan importante que compres de una consultora independiente, porque tienes varios beneficios que no se consiguen con persona que te vende el producto por medio de una plataforma que no te da ninguna garantía.Te invito a que entres a mi citio web Jafra.com/1heart1love y te suscribas para comprar o vender,no te pierdas las suscripción de productos de cuidados de la piel. El envío es gratis si superas los $80 y te lo envían de 30,60 o hasta 90 días.

¿Qué tipo de salario?

El salario te lo pones tú misma dependiendo del esfuerzo que pongas,pero si no ves los logros al comienzo seguro que lo verás más adelante.La compañía te permite crecer en varías áreas y eso es lo que debes de observar.

¿Dónde puede solicitar? ¿Y con quién?

Bueno para eso estoy aquí hoy, entre tantas cosas yo quiero extender una invitación cordial a mis hermanas latinas y no latinas que quieran explorar una nueva faceta en sus vidas como es ser una mujer emprendedora.Que olviden el miedos y se animen a ser parte de esta compañía como es Jafra. No se van arrepentir de intentarlo,de verse de una forma distinta a las que están acostumbradas a que las vean y bueno de ser muy creativas y explorar esa creatividad.Se los recomiendo.

PREGUNTAS ADICIONALES



¿Cuál es su contacto más directo con la comunidad latina?

Los medios de prensa,radio y prensa escrita como son las radios latinas locales y periódicos virtual como La Comunidad News Online.Además de las redes sociales tenemos gran alcance al público.Y bueno como ya mencione Jafra es una compañía de venta directa y esta es la verdadera esencia.La atencion al cliente y satisfacer las necesidades dan una sensación grata, amena y hasta de felicidad al ser funcional con lo que es la esencia de Jafra.

¿De dónde es su familia?

Mi familia es de Uruguay, mis tres hijos ya son mayores de edad, una de ellas ya está casada y vive fuera del estado, los otros dos viven aquí en el estado felizmente con sus vidas encaminadas en la educación superior y su futuro.

¿Qué oportunidades tienen los latinos de formar parte de la organización?

¿Qué mensaje tiene para la comunidad Latina?



Los latinos han crecido en estos últimos años como todos podemos ver, no solo en número sino en profesionales,tenemos cada vez más profesionales latinos y orgullosos de sus herencias hispana, así que Jafra no es la excepción. Hay lugar para todo el mundo.Okay, aqui estamos para ustedes cuando gusten conocer los productos,creo que no necesita de mucha presentación,los productos de cuidado de la piel son los estelares de esta compañía con su fragancia para todos, desde 0 a 100 y sumando.El cuidado personal que abarca desde la cabeza a los pies, tenemos grandes ofertas en estos artículos,¡no se las pierdan! Y el maquillaje con nuevos productos ¡Imperdibles! Quiero aclarar y reconocer que Jafra es una compañía amistosa para con los animales,o sea, no experimenta en ellos como otras compañías de venta directa. Para más información hace falta un click en Jafra.com/1heart1love.También los productos de la piel cuenta con un alto prestigio y no contiene químicos nocivos para la salud y recuerda que la Jalea Real se encuentra en todas las líneas de cuidado del cutis y nuestra linea Color en Maquillaje.¡Super!

Bueno lo prometido es deuda,quiero hacerle una cordial invitación este próximo sábado 19 de Junio al mediodía a que nos acompañe en un evento de nuevas consultoras. Vamos a estar hablando de la oportunidad Jafra.Todos vamos ha aprender esta tarde son dos horas y con un ligero convivio.Conoceremos a Rocio Sanchez quien está organizando la reunión (supervisora) y a Maria Cisneros (Gerente de área de Chicago).Espero no equivocarme con los nombramientos.No tengo la agenda pero nos basaremos en la oportunidad Jafra y lo que todas saquemos de la reunión ese día, planea llegar con tiempo y la reunión está programada para dos horas.

La cita es el sábado 19 de junio a punto del mediodía. Staybridge Suite Middleton/Madison-West, an IHG Hotel. 7790 Elmwood Ave, Middleton, WI 53562- Teléfono (608) 664588 o (608) 867 4090 (este último es el mio).¡Los esperamos! (Limitación 30 comensales) Recuerda lo que siempre digo: “Jafra,¡ la libertad de ser tú¡” De antemano muchas gracias, Claudia Castillo, consultora Independiente de Belleza Jafra (608) 867 4090 Jafra.com/1heart1love.