Conozca a Gloria Reyes, que se postula  para la Alcaldía de Madison

Por Rafael Viscarra

Gloria Reyes

Madison.- Ante la proximidad de las elecciones generales programadas para el 4 de abril de 2023; el editor de este medio social ha decidido entrevistar a Gloria Reyes, la primera Latina que se postula para la Alcaldía de Madison, con la finalidad que los electores estén enterados el porque quiere ser Alcaldesa y cual es su propuesta para la ciudad de Madison en caso de ser electa.

P.- Antes de iniciar tu gran aventura de lanzar tu candidatura a la Alcaldía de Madison, Wisconsin, ¿cómo era tu mundo diario (ANTES)? ¿Qué hacías o que hiciste? ¿Dónde vivías o donde vives?

R: Actualmente me postulo para ser la alcaldesa de Madison, Wisconsin. Inicialmente comencé mi carrera profesional como agente de la ley en el Departamento de Policía de Madison. Elegí esta profesión porque quería ser el cambio en la construcción de confianza entre nuestras comunidades de color y las fuerzas del orden. Creé un programa llamado Amigos en Azul que está compuesto por oficiales dedicados a disolver las barreras culturales y generar confianza entre el Departamento de Policía de la Ciudad de Madison y la comunidad Latina. También comencé y dirigí el Equipo de Diversidad e Inclusión, que incluía un grupo diverso de empleados para revisar y evaluar el Departamento de Policía de Madison a través de una perspectiva de equidad racial y esfuerzos de diversidad para abordar las barreras en el empleo, el desarrollo y las oportunidades de promoción. En 2014, fui nombrado vicealcalde bajo el alcalde Paul Soglin, donde lideré la ciudad a través de los desafíos de seguridad pública mientras supervisaba la implementación de la equidad racial y la justicia social dentro de las operaciones del gobierno de la ciudad. En 2019, fui elegida la primera presidenta Latina de la Junta Escolar del Distrito Escolar Metropolitano de Madison, donde lideré el distrito escolar durante la pandemia e invertí en programas para apoyar a los jóvenes vulnerables, promover la seguridad y avanzar en las prácticas de justicia restaurativa en las escuelas. El mismo año, cofundé y me desempeñé como presidente de “Adelante”, un grupo de acción política que se asoció con el Partido Demócrata para preparar y apoyar a candidatos de color para postularse para cargos políticos. Después de mi permanencia en la Junta Escolar de MMSD, me desempeñé como CEO de Briarpatch Youth Services, que brinda servicios de apoyo a jóvenes sin hogar. En Briarpatch, defendí la contratación y promoción del personal más diverso en la historia de Briarpatch. Renuncié como director ejecutivo de Briarpatch en 2022 para lanzar mi campaña para la alcaldía.

P.- ¿Qué hecho, razón o motivo lo impulsó a embarcarse en esta aventura de postularse para ser Alcaldesa de Madison, Wisconsin?

R: Soy madisoniana de toda la vida y tengo experiencia de vida en esta ciudad. Realizo buenas soluciones para esta ciudad debido a mis valores y fundamentos que están arraigados en esta ciudad. Encarno el valor del trabajo arduo y entendí la importancia de la equidad cuando mis padres emigraron a Madison para marchar en el movimiento César Chávez y crear una vida mejor para mí. Represento algo de lo mejor que Madison tiene para ofrecer como producto de la educación K-12, un colegio técnico y una universidad BIG 10. Recibí mi educación en Madison East High School, Madison College y UW Madison. Fui seleccionada para postularme para ser alcaldesa por los residentes de nuestra ciudad porque no están satisfechos con la dirección en la que nos estamos moviendo y saben que me preocupo lo suficiente como para luchar por el cambio que querían ver. A diferencia de nuestros líderes hoy, no gobernaré por ideología, sino con pragmatismo y corazón.

Necesitamos un líder experimentado que comprenda nuestros valores, nuestra historia y cómo podemos hacer avanzar a Madison juntos. Experimenté a Madison en su pasado, involucré a Madison en su presente y guiaré a Madison hacia su futuro. Como ex oficial de policía, vicealcalde, director ejecutivo de Briarpatch Youth Services y presidente de la junta escolar, estoy inmensamente calificado para ser su próximo alcalde.

Mis principales prioridades son construir una economía local que retenga, crezca y atraiga empleos mejor pagados para todos, proporcionando viviendas asequibles para todos y creando un entorno de seguridad pública que proteja a todos a través de la lente de la equidad. Reevaluaré el BRT para abordar problemas de acceso, equidad y déficit estructural a largo plazo, lo que resultará en la reducción de los servicios de la ciudad.

Me aseguraré de que los empleados de la ciudad brinden un excelente servicio al cliente a todos los habitantes de Madison y desarrollen estrategias y herramientas de participación para conectar las asociaciones vecinales con la oficina del alcalde. Me enorgullece decir que estoy haciendo esto como la primera candidata latina en postularse para alcalde de Madison, representando a las personas latinas del pasado y del presente.:

P.- ¿Cuál fue su mayor temor que le provocó ansiedad en esta aventura de postularse para alcalde de Madison, Wisconsin?

R: Me temo que el futuro de Madison no es uno que promueva los mejores intereses de esta gran ciudad de manera equitativa. Siento que debo demostrarles a los votantes que brindo un conjunto transparente de soluciones a los problemas que enfrentamos que nos permitirán resolverlos juntos con un enfoque en la equidad, las pequeñas empresas y la seguridad pública.

P.- ¿Cómo te preparaste para postularte para la alcaldía de Madison, Wisconsin? ¿Fue fácil? ¿En qué consiste? ¿El proceso de preparación entra en detalles?

R: Decidí postularme para alcalde de Madison porque fui reclutado por ciudadanos. Fui elegido por mis calificaciones anteriores y mi compromiso de hacer de esta una ciudad mejor para todos. Esto incluye mi tiempo como oficial de policía y como teniente de alcalde. Sin embargo, también incluye el proyecto Amigos en Azul, mi tiempo como presidente de la junta escolar y co-fundador de Adelante. Estos me han enseñado mucho sobre la ciudad y lo que es posible. También me han ayudado a ver áreas en las que podemos trabajar juntos, de manera transparente, para hacerlo mejor.

P.-¿Cuáles son los requisitos para postularse para la Alcaldia de Madison, Wisconsin? ¿Vocación?

R: Para postularse para alcalde, primero debe registrarse en la boleta. Esto comienza con un proceso llamado declaración de candidatura. Después de presentar la documentación adecuada, el candidato debe obtener más de 200 firmas de nominación válidas de personas de la comunidad que quieren que se postule para alcalde. Una vez que haya completado los papeles y las firmas de nominación, puede registrarse en la boleta y puede comenzar a conectarse con los residentes de la ciudad y explicar su plan. Las elecciones generales son el 4 de abril de 2023 y queremos asegurarnos de que todos vayan a las urnas.

P.-¿En qué consiste su trabajo ahora, en qué consiste, funciones y responsabilidades?

R: He estado haciendo campaña para alcalde a tiempo completo desde que fui reclutado para postularme. Es un trabajo ocupado. Para ser un buen candidato, es necesario asegurarse de dedicar todo mi tiempo a reunirme con los residentes y escuchar lo que quieren ver de su próximo alcalde. También he estado compartiendo los problemas que veo en Madison y las soluciones que tengo para solucionarlos. Esto incluye asistir a reuniones vecinales, charlas en cafeterías, foros, nuevos desarrollos y otros eventos comunitarios donde pueda tener la oportunidad de conocer a tantos madisonianos como pueda.

P.-¿Cuál es su relación directa o indirecta con la comunidad latina?

R: Como mujer latinx, he estado muy involucrada como figura en la comunidad latina de Wisconsin. Mis padres emigraron a Madison para marchar en el movimiento César Chávez y crear una vida mejor para mí. Represento algo de lo mejor que Madison tiene para ofrecer como producto de la educación K-12, un colegio técnico y una universidad BIG 10. Recibí mi educación en Madison East High School, Madison College y UW Madison. En mi carrera, he defendido constantemente a la comunidad latinx en mi trabajo político anterior como vicealcalde y como la primera presidenta latina de la Junta Escolar del Distrito Escolar Metropolitano de Madison. También he estado muy involucrado en la comunidad. Cuando era oficial de la ley, creé un programa llamado “Amigos en Azul” que estaba compuesto por oficiales que se dedicaban a disolver las barreras culturales y generar confianza entre las fuerzas del orden público y la comunidad latina. También cofundé y me desempeñé como presidente de Adelante, que se enfoca en preparar y apoyar a candidatos de color para postularse para cargos políticos. Tanto la participación como la visibilidad de la comunidad Latinx ha sido fundamental para mi trabajo en la comunidad de Madison y seguirá siéndolo como alcaldesa.

P.- ¿Por qué te interesa este puesto?

R: Estoy interesado en este puesto porque creo que puedo hacer de Madison una mejor ciudad para todos sus residentes. Fui seleccionado para postularme para alcalde por los residentes de nuestra ciudad porque no están satisfechos con la dirección en la que nos estamos moviendo y saben que me preocupo lo suficiente como para luchar por el cambio que querían ver. A diferencia de nuestros líderes hoy, no gobernaré por ideología, sino con pragmatismo y corazón. Necesitamos un líder experimentado que comprenda nuestros valores, nuestra historia y cómo podemos hacer avanzar a Madison juntos. Experimenté a Madison en su pasado, involucré a Madison en su presente y guiaré a Madison hacia su futuro. Me he centrado en asegurarme de ser transparente con los residentes durante mucho tiempo, y en esta campaña continuaré escuchando las necesidades de la comunidad y brindando soluciones directas a los problemas que enfrentamos hoy.