Edgewood College asegura el sitio para el campus de atletismo y bienestar

Por Ed Taylor de Edgewood College

Andrew Manion, Jeffery O’Brien, Tom O,Brien, Julia Arata-Fratta, Al Brisack, Tom Clauder, Jim Wheeler.

Madison, Wis. (9/7/22) – Edgewood College se complace en anunciar la adquisición de una propiedad en Fitchburg, Wis. que se convertirá en el nuevo hogar para el atletismo Eagle, la recreación y el bienestar de los estudiantes, y más. El sitio anteriormente formaba parte de la granja de la familia O’Brien; la familia identificó a Edgewood College como su próximo propietario de la tierra de cultivo, que cubre cuarenta acres.

“Estamos profundamente agradecidos con la familia O’Brien por su asociación y por su firme compromiso con la comunidad de Fitchburg, y con su visión para los estudiantes de Edgewood College para las generaciones venideras”, dijo el presidente Andrew Manion. “Nuestra visión de este maravilloso recurso se alinea con nuestra misión, las necesidades de los estudiantes a los que servimos y nuestro llamado a continuar siendo buenos administradores de los dones que se han compartido a través de generaciones”. Los planes iniciales para la propiedad, que han sido aprobados por Fitchburg y el condado de Dane, incluyen la restauración de humedales nativos, que se convertirán en un laboratorio de aprendizaje para futuros estudiantes.

La familia O’Brien, a través de un portavoz, dijo que su visión de que Edgewood College asumiera la administración de la propiedad en beneficio de los futuros estudiantes y de la comunidad en general, ha sido un sueño que se ha estado gestando durante mucho tiempo.

Margaret O’Brien, es una prima que ha visitado la granja y su familia extensa a lo largo de generaciones. Miembro de la facultad de Edgewood College desde hace mucho tiempo y ahora jubilado, la Hna. Margaret ofreció esta bendición para la ocasión:

Margaret O’Brien

“Dios misericordioso, nunca soñé que volvería a estar en este suelo con mi amor por Edgewood College como una compañera cercana. Hoy es verdaderamente un día para recordar e inculcar los valores dominicanos de Verdad, Justicia, Compasión, Comunidad y Asociación. Que esta instalación sea un lugar seguro, con comprensión y aceptación de todas las razas y religiones. Que esta tierra que ha dado a luz a muchos cultivos siga dando nuevas formas de crecimiento en el campo del atletismo, la salud y el bienestar y la educación. Que sea un lugar de descubrimiento donde el barro de las almas creadas a imagen de nuestro Dios emerja para todo lo que está por nacer. Que esta tierra cobije y enriquezca muchas vidas nuevas. Que los estudiantes, atletas, profesores, personal y muchos otros vengan aquí para encontrar una nueva instalación llena de energía y la búsqueda de los sueños de toda la vida. Que sea un lugar continuo de descanso y paz. Amén.”

About Edgewood College

Located in Madison, Wis., Edgewood College is a liberal arts Catholic college in the Dominican tradition. We serve approximately 1,500 undergraduate and graduate students. The College offers more than 40 academic and professional programs, including master’s degrees in business, education, and nursing, and doctoral degrees in educational leadership and nursing practice. For more information about Edgewood College, please visit www.edgewood.edu, or call Ed Taylor at 608-663-2333.

.