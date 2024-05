El Ascenso de un Talento: Cristian Amir Flores López, la Promesa del Equipo Arsenal de Madison

La Comunidad News Online

Cristian Amir Flores Lopez delantero del equipo Arsenal de Madison.

Madison.- En el vibrante mundo del fútbol, hay historias que inspiran y jugadores cuyo talento brilla con intensidad. Nos sumergimos en una conversación exclusiva con Cristian Amir Flores López, una joven estrella en ascenso del equipo Arsenal. Desde sus humildes comienzos hasta sus sueños más ambiciosos, descubrimos el viaje único de este futbolista excepcional, su pasión por el juego y su compromiso con el éxito.

Periodista (P): Bienvenido, Cristian. Para comenzar, ¿podrías compartir con nuestros lectores tu nombre completo, lugar de nacimiento y tu conexión con el fútbol?

R: Cristian Amir Flores Lopez, he nacido en Madison y me dedico a estudiar y jugar fútbol. Estudio en Verona High School y este año me graduo, para después ir a estudiar en Madison College.

P: ¿Cuándo a qué edad comenzaste a jugar fútbol y en qué posesión?

R: Empecé a jugar fútbol desde mis 4 años (delantero) bajo la dirección de mi papá Alex Flores, quien es, ha sido y sigue siendo entrenador del equipo infantil “Arsenal,” que él mismo fundó y este equipo siempre participaba en la liga infantil de Centinela cada año.

P: ¿Cuándo fuiste por primera vez a un partido dónde y cuándo?

R: La primera vez que fui a un partido de fútbol fue a mis 14 años para ver el partido de la selección mexicana en el estadio Azteca de México.

P: ¿Estás seguro con la forma de juego que tienes?

R: Absolutamente seguro, porque como delantero central cuando agarro el balón me gusta arrancar con velocidad por los laterales y pasar el balón a mi compañero que se encuentra desmarcado para que marque el tanto, en caso contrario si tengo la oportunidad de hacer el gol lo hago por mi cuenta.

P: ¿Del 1 al 10 cuánto te gusta el fútbol?

R:Un 10 por ciento, el fútbol es mi vida, yo amo este deporte, soy un futbolista de vocación.

P: ¿Hasta cuándo dejarás de jugar al fútbol?

R: Todavía no he pensado en eso, pero yo seguiré jugando fútbol hasta cuando ya no pueda jugar.

P: ¿Jugarías otro deporte además de fútbol?

R: No tengo otro deporte favorito, pero me gusta manejar bicicleta, también me gusta ir al gimnasio, para estar físicamente preparado para jugar fútbol.

P: ¿Entonces cuál sería tu segundo deporte favorito?

R: El ciclismo.

P: ¿Cómo se llama tu primer y último equipo de fútbol?

R: Mi primer y último equipo de fútbol es “Arsenal”, yo he jugado en este equipo desde mis 4 con mis compañeros de mi misma edad. Ahora mi papá Alex sigue dirigiendo este equipo y jugamos en TOCA.

P: ¿Que talla de zapatos o tenis usas?

R: 8 y ½.

P: ¿Lugares que has recorrido gracias al fútbol?

R: He recorrido muchos lugares gracias al fútbol, fui a México dos veces. Una vez por un torneo con chavos de 18 años cuando yo tenía solo 12 años y nos fue bien. También he recorrido por casi todas ciudades de Wisconsin ni que se diga Chicago con el equipo de Verona High School y Arsenal.

P: ¿Has encontrado pareja gracias al fútbol?

R: Pareja no, pero he llegado a conocer muchas amigas en High School y fuera de ella. Algunas vienen a la cancha a verme jugar y me hacen porra.

P: ¿Quiénes son tus mejores amigos gracias al fútbol?

R: Tengo varios amigos gracias al fútbol: Michael,Brayan, Yardy, Isac, Moises entre otros, con quienes me llevo bien hasta ahora.

P: ¿Cuál es la foto más chula que tienes jugando fútbol?

R: Esa foto fue tomada durante la temporada que jugué en Verona High School cuando logré marcar un gol por encima de las manos del arquero, esa fue la foto más chula que tuve.

P: ¿Cuál es tu ritual antes, durante y al finalizar un partido de fútbol?

R: En realidad no tengo ritual, solo que antes de entrar a la cancha hago un calentamiento de mi cuerpo y piernas.

P: ¿Cuál es tu mejor cualidad deportiva?

R: Yo diría que es mi mentalidad, para mi la mentalidad es muy importante, si no tienes la mentalidad ganadora no puedes ser buen jugador para liderar un equipo.

P: ¿En qué puedes y debes mejorar más jugando fútbol?

R: Me falta lucirme más en el campo de juego, debo mejorar en posicionar bien con el balón para poder mejorar más y liderar el equipo.

P: ¿Estás satisfecho con el progreso que has tenido como futbolista?

R: Muy satisfecho, en cada juego voy mejorando más mi estilo fuerte y veloz siempre con la mentalidad de que mi equipo gane siempre el partido.

P: ¿Qué número de jersey usas y por qué?

R: La camiseta número 7, porque mi ídolo de fútbol Cristiano Ronaldo usa la camiseta con ese número 7, por eso.

P: ¿Has tenido lesión jugando fútbol?

R: Si, estuve un mes sin jugar fútbol por una lesión en la cadera pero ahora ya estoy bien y puedo jugar fútbol sin problemas.

P: ¿Cuándo fue el momento más feliz jugando ftbol?

R: Cuando con el equipo de fútbol de Verona High School ganamos al equipo Marshall de Milwaukee fue el momento más feliz de mi vida.

P: ¿Cuál ha sido tu mejor hazaña como futbolista?

R: Mi mejor hazaña fue el primer año jugando fútbol en mi colegio Verona High School. Tuve que destacarse como uno de los talentosos jugadores de fútbol.

P: ¿Quién es el jugador favorito del fútbol profesional?

R: Cristinao Ronaldo es mi idolo.

P: ¿Equipo favorito de Champion League?

R: Arsenal de Inglaterra, yo y mi hermano tuvimos la oportunidad de viajar de vacaciones a Londres y tuvimos la oportunidad de estar en el estadio del equipo Arsenal de Inglaterra y volvimos impresionados. En esa época yo sólo tenía 14 años.

P: ¿Algo que quiera compartir con la comunidad Latina?

R:Yo diría que la juventud se dedique a algo bueno ya sea al fútbol, ya sea al estudio, pero que lo hagan bien; para no defraudar a nuestros padres que nos trajeron a EE.UU. para darnos una vida mejor.