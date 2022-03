El Congreso debe proteger la propiedad intelectual de las grandes tecnologías y China￼

Por George Landrith

Maddison. La economía de los Estados Unidos se basa en nuevas empresas. Para todas las mega corporaciones de Estados Unidos, son las empresas jóvenes las que crean la mayoría de nuestros nuevos puestos de trabajo durante los períodos de crecimiento económico. Esas nuevas empresas dependen de las famosas leyes sólidas de Estados Unidos que protegen sus invenciones y propiedad intelectual. La única forma en que alguien con una gran idea pero con recursos mínimos puede superar a las empresas establecidas es a través de la protección gubernamental de sus innovaciones.

Hoy, estamos fallando en esa responsabilidad. Nuestra laxitud está empoderando a los depredadores extranjeros y nacionales, poniendo en peligro no solo a los próximos Apple, Microsoft o Facebook, sino a toda nuestra economía.

Durante años, la mayor amenaza para la propiedad intelectual estadounidense ha sido China. La piratería de IP china se volvió endémica, con un total estimado de $600 mil millones en costos para los EE. UU. por año. Una encuesta de CNBC de corporaciones estadounidenses encontró que un tercio había experimentado el robo de propiedad intelectual por parte de piratas chinos. Al testificar ante el Congreso, el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo: “Creo que está bien documentado que el gobierno chino roba tecnología de las empresas estadounidenses”.

Más revelador que el reconocimiento de Zuckerberg fue el extraño equívoco de otros ejecutivos de Big Tech en la audiencia. Los directores ejecutivos de Apple, Amazon y Google, personas famosas por su amplio conocimiento y enfoque láser en sus negocios, se encogieron de hombros y testificaron solo que no habían visto personalmente ninguna piratería de IP china.

Hay una razón por la que esas empresas podrían no querer arrojar luz sobre el robo de propiedad intelectual: es una parte valiosa de sus propios modelos de negocios.

En enero, la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU. emitió un fallo que determina que Google infringió cinco patentes pertenecientes a Sonos, una empresa que fabrica parlantes inteligentes. La historia es el peor de los casos para una startup. Sonos desarrolló uno de los sistemas de audio inalámbricos más avanzados del mercado, un producto tan impresionante que Google quiso asociarse con la empresa. Sonos alega que al principio de la asociación, Google eliminó la tecnología patentada de Sonos para el propio equipo de audio de Google.

Sonos no fue casualidad. Google enfrentó 48 demandas por infracción de patentes en 2021. Pero Google no es el único perpetrador.

En 2020, un jurado federal ordenó a Amazon que pagará 5 millones de dólares a Vocalife, con sede en Texas, por infringir sus patentes. Apple recibió recientemente la orden de pagar $300 millones en daños a Optis Wireless Technology por infracción.

No es casualidad que la cantidad de demandas por propiedad intelectual haya aumentado en 2020 por primera vez desde 2015, y las sentencias judiciales aumentaron a $4670 millones desde solo $1500 millones en 2019.

Hace que sea mucho más difícil hacer que China rinda cuentas. Si las empresas más ricas y poderosas de Estados Unidos están ignorando nuestras leyes de propiedad intelectual, ¿por qué no deberían hacerlo nuestros adversarios globales?

El problema aquí no es complicado: cuando las leyes contra el robo no se hacen cumplir, los ladrones van a robar. Las palmadas en la muñeca no disuadirá a los carteristas en Beijing, Silicon Valley o en cualquier otro lugar. El Congreso tiene que hacer más estrictas nuestras leyes de propiedad intelectual y endurecer las sanciones, y el Departamento de Justicia debe intensificar la aplicación mientras aún quedan nuevas empresas por salvar.

Un aspecto digno de mención del Sueño Americano es que los negocios más importantes de aquí a 20 años probablemente sean aquellos de los que aún no hemos oído hablar. Para que nos guíen hacia el futuro, el gobierno debe protegerlos de adversarios extranjeros y Big Tech.

George Landrith es presidente de Frontiers of Freedom, un grupo de expertos en políticas públicas. Su artículo se publicó originalmente en The Deseret News.