El Fin de una Era: Essen Haus Cierra sus Puertas en Madison el 31 de Agosto

La Comunidad News Online

Madison.- Después de 42 años de operación, el restaurante alemán Essen Haus y su bar asociado, Come Back In, ubicados en la cuadra 500 de East Wilson Street, cerrarán definitivamente el próximo 31 de agosto, según informó Kristina Pirius, gerente general e hija del propietario Bob Worm.

La firma JCap Real Estate de Eau Claire tiene planes de desarrollar un edificio de apartamentos de ocho pisos con 178 unidades y un hotel de seis pisos con 100 habitaciones en el sitio. El Essen Haus será demolido para dar paso al complejo de apartamentos, mientras que el proyecto del hotel contempla la reconstrucción de las fachadas del Come Back In y un edificio vecino.

El proyecto no afectará al histórico Hotel Ruby Marie, ubicado en la esquina de East Wilson y South Blair, que data de 1875 y fue renovado por Worm en el año 2000. Sin embargo, Worm ya no será el propietario del hotel, ya que pasará a manos de JCap Real Estate.

Por otro lado, el bar Up North, otro negocio de Worm en la misma cuadra, permanecerá en pie. Pirius señaló que aunque su padre dejará de ser el propietario, la pareja que actualmente gestiona el bar continuará operándolo bajo la nueva administración de JCap Real Estate.

Worm, de 76 años, oriundo de New London en el valle del río Fox, describió al Essen Haus como “una mezcla entre un bar de pueblo y un concurrido lugar de la gran ciudad”. Reflejando su esencia, comentó: “Es como asistir a una boda a la que no fuiste invitado. Es una gran fiesta donde no conoces a nadie, pero aún así puedes disfrutar.”

Durante los fines de semana, la pista de baile de Essen Haus solía llenarse de clientes cantando versiones polka de clásicos como “Sweet Caroline” de Neil Diamond, capturando el espíritu festivo que ha caracterizado al lugar por más de cuatro décadas.