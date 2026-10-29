¡EMy Castro Saavedra conquistó Madison con una inolvidable Noche Peruana!

La cantante peruana hizo vibrar North Street Cabaret con música criolla, emoción y orgullo por sus raíces; el público respondió con aplausos, alegría y coros.

La Comunidad News Online

Emy Castro Saavedra cantando música criolla peruana

Madison, Wisconsin.— La música criolla peruana se adueñó del escenario de North Street Cabaret de Madison el martes 27 de octubre, durante la exitosa presentación de la artista y cantante peruana Emy Castro Saavedra, quien ofreció una velada cargada de sentimiento, tradición y orgullo por sus raíces culturales.

El espectáculo reunió a numerosos asistentes, en su mayoría integrantes de la comunidad peruana residente en la capital de Wisconsin, quienes disfrutaron de principio a fin de la melodiosa voz de la artista. La emoción fue creciendo con cada interpretación y, en varios momentos, el público se sumó a los coros, convirtiendo la presentación en una auténtica celebración de la identidad peruana.

Foto parcial del público asistente al evento

La noche estuvo acompañada por el saxofonista Sebastián, promotor e integrante de una agrupación musical internacional integrada por artistas cubanos, venezolanos y peruanos. Entre los músicos destacó también Richard Hildner Armacanqui, reconocido en Madison por su talento como guitarrista.

Una voz que lleva el corazón del Perú

Emy Castro brilló sobre el escenario al interpretar música criolla peruana, un género que conserva la memoria, las tradiciones y los sentimientos de su pueblo. Cada canción recibió cálidos aplausos de los asistentes, que disfrutaron de una noche de música, brindis, camaradería y encuentro cultural.

Emy Castro Saavedra, Richard Hildner, Sebastian y otros

La velada congregó a personas de distintas procedencias, incluidos miembros de las comunidades peruana, estadounidense y afroamericana, unidos por el lenguaje universal de la música.

La artista, que reside en Los Ángeles, California, se encuentra realizando una gira por diferentes estados del país. Antes de llegar a Madison, se presentó en Chicago y, según comentó a la prensa, su recorrido continuará por Nueva York.

De Talara al escenario internacional

Durante una entrevista con el reportero móvil de La Comunidad News Online, Emy Castro Saavedra compartió detalles de su trayectoria artística y de la pasión que la acompaña desde la infancia.

Originaria de Talara, Perú, la cantante contó que comenzó a cantar a los seis años y que, desde entonces, la música se convirtió en una parte fundamental de su vida. Hoy, su misión artística es mantener viva la música criolla peruana y llevarla a los escenarios donde se encuentran sus compatriotas y otros públicos interesados en conocer la riqueza cultural del Perú.

Kiki (Deportivo Perú) e integrantes de la orquesta y Emy Castro Saavedra

Con emoción y gratitud, la artista expresó su agradecimiento por el cariño recibido durante su presentación en Madison, destacando el respaldo del público y la fe que la impulsa a continuar trabajando para representar dignamente a su país.

“Gracias a todos por su cariño y sus aplausos. Gracias a mi fe y a todas mis ganas de poder representar en grande al Perú. La música criolla peruana sigue en pie y es esta música la que representamos”, manifestó.

Foto parcial Emy Castro Saavedra y sus fans

También envió un saludo especial a los peruanos residentes en Madison que tuvieron la oportunidad de disfrutar en vivo de las melodías tradicionales de su tierra.

“Me llevo un hermoso recuerdo y volveré pronto a Madison. ¡Arriba Perú!”, expresó con entusiasmo.

Madison, escenario del orgullo latino

La presentación de Emy Castro Saavedra demostró una vez más el poder de la música para reunir a las comunidades, preservar las raíces culturales y fortalecer los lazos entre los inmigrantes y su lugar de residencia.

Foto parcial Emy Castro Saavedra y sus fans

Para los peruanos que asistieron a North Street Cabaret, la Noche Peruana fue mucho más que un concierto: fue una oportunidad para reencontrarse con sus tradiciones, recordar su tierra y compartir con otras culturas la riqueza de su patrimonio musical.

La Comunidad News Online, medio que brinda cobertura a las actividades culturales y sociales de la comunidad latina de Wisconsin, acompañó esta celebración y recogió el testimonio de una artista que continúa llevando la música criolla peruana a distintos escenarios de Estados Unidos.

¡Que siga resonando la música del Perú en Madison y en cada rincón donde sus raíces encuentren un público dispuesto a escucharla y celebrarla!