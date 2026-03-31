Más de 10,000 voces toman el Capitolio de Madison, Wisconsin en histórica protesta “No Kings”

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Foto de la manifestación: “The Capital Times”

MADISON, Wisconsin. — En una contundente muestra de movilización ciudadana, miles de personas salieron a las calles el sábado 28 de marzo en Madison para participar en la tercera jornada nacional de protestas bajo el lema “”, dirigida contra la actual administración.

La manifestación, que según estimaciones policiales superó los 10,000 asistentes, inició en el Brittingham Park y avanzó por el centro de la ciudad hasta culminar en el Capitolio Estatal de Wisconsin. Durante el recorrido, autoridades locales cerraron varias vías para garantizar la seguridad de los participantes, sin reportarse incidentes de gravedad.

La protesta destacó por su diversidad generacional y social. Familias completas, jóvenes, adultos mayores y activistas de larga trayectoria se unieron con pancartas, consignas y mensajes que reflejaban distintas preocupaciones, desde temas políticos hasta conflictos internacionales. A pesar de las bajas temperaturas propias de la temporada, la asistencia se mantuvo sólida y constante.

Entre los manifestantes predominó un llamado a la acción y a la participación cívica. Uno de ellos, que prefirió permanecer en el anonimato, expresó su esperanza de que la movilización continúe creciendo: “Es importante que la gente no deje de protestar, que encuentre formas de involucrarse y mantenga viva esta energía”.

Otro participante enfatizó la responsabilidad colectiva ante los acontecimientos globales: “Debemos prestar atención a lo que ocurre en el mundo y actuar. La inacción también es parte del problema”.

Durante la jornada, se escucharon reclamos sobre diversos temas, incluyendo cuestionamientos a decisiones gubernamentales, preocupaciones sobre conflictos internacionales y demandas de mayor transparencia en asuntos públicos.

La protesta en Madison se suma a una serie de movilizaciones realizadas en distintas ciudades del país, reflejando un clima de creciente participación ciudadana y debate político a nivel nacional sobre. Una de las pancartas, dice: “Huelga el Primero de Mayo, Economía para todos, Abolir el ICE, Ciudadanía para todos”