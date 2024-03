Entrevista Exclusiva: Sergio Andrés Castillo Ibáñez, el Talento Emergente de Atzompa

La Comunidad News Online

Sergio Andrés Castillo Ibáñez

Madison.- En el vibrante mundo del fútbol, las historias de talento y dedicación siempre nos cautivan. Hoy, tenemos el privilegio de adentrarnos en la vida y la pasión por el juego de un joven prometedor: Sergio Andrés Castillo Ibáñez, defensor estrella del equipo Atzompa. Desde las calles de Santander, Colombia, hasta los campos de juego, Sergio ha forjado su camino con determinación y amor por el deporte más querido en Latinoamérica.

Con una humildad arraigada en sus raíces y una determinación que lo impulsa a alcanzar sus sueños, Sergio nos comparte su historia única en esta entrevista exclusiva. Acompáñenos mientras descubrimos los secretos detrás del talento emergente que está dejando huella en cada partido.

P: ¿Tu nombre completo, de dónde eres originario y a qué te dedicas?

R: Mi nombre completo es Sergio Andrés Castillo Ibáñez, soy originario de Santander, Colombia y me dedico a estudiar y trabajar al mismo tiempo, trabajo en Macdonald y me va bien los fines de semana me dedico a jugar futbol. Mi familia vive en Colombia.

P: ¿Cuándo a qué edad comenzaste a jugar futbol y en qué posesión?

R: Empecé a jugar fútbol desde que tengo uso de razón, o sea, a mis 7 años de edad. El fútbol es mi deporte favorito. Comencé jugando en mi barrio con mis amigos, aprendí a jugar fútbol en la calle como defensa.

P: ¿En qué puesto juegas en el equipo Atzompa?

R: Juego atras, mi puesto es de defensa en Atzompa y otros equipos

P: ¿Estás seguro en la forma de juego que tienes?

R: Segurísimo, como defensa pasó el balón al delantero que está solo para que marque el gol, o sea, que mis pases son precisos. Algunas veces también me gusta marcar goles cuando se me presenta la oportunidad.

P: ¿Del 1 al 10 cuánto te gusta el fútbol?

R: Del 1 al 10 = 10, o sea, el 100%.

P: ¿Hasta cuándo dejarás de jugar fútbol?

R: Hasta que mis piernas físicamente aguanten, hasta adulto inclusive.

P: ¿Jugarías otro deporte además de fútbol?

R: No, a mi me gusta jugar fútbol los fines de semana.

P:¿Cuál sería tu segundo deporte favorito?

R: Basketball.

P: ¿Qué talla de zapatos /tenis usas?

R: El numero 9 me queda mas comodo

P: ¿Has encontrado pareja gracias al fútbol?

R: Todavía no estoy buscando.

P: ¿Cuáles son tus mejores amigos gracias al fútbol?

R: Mejia, Franco, Jonathan, ahora mismo estoy jugando con ellos.

P:¿Cuál es la foto más chula que tienes jugando futbol?

R: En Colombia jugando fútbol de salón.

P: ¿Cuál es tu ritual, antes, durante y al finalizar un partido?

R: Me persigno y pido a Dios que todo salga bien y calentamiento.

P: ¿Cuál es tu mejor cualidad deportiva?

R: Mi mejor cualidad es jugar en equipo.

P:¿En qué puedes y debes mejorar más jugando futbol?

R: En mi temperamento. Soy muy temperamental, pero me controlo cuando juego fútbol para evitar la tarjeta amarilla y roja.

P:¿Estás satisfecho con el progreso que has tenido como futbolista?

R: Estoy muy satisfecho porque estoy progresando en cada partido que juego.

P: ¿Has tenido alguna lesión jugando fútbol?

R: Todavía no, gracias a Dios. Paso la pelota rápido para que no me choquen.

P: ¿Equipo favorito de la Champion league?

R: Todo el equipo de Barcelona, ningún jugador en particular.

P: ¿Tu equipo favorito en Colombia?

R: El Atlético Bucaramanga de Colombia

P¿Algo que quieras compartir con la comunidad Latina?

Los niños y los jóvenes que se enfoquen en algo que les guste. Si, se puede!!