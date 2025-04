¡Fútbol sin descanso! Liga Latina convoca a torneo relámpago este 27 de abril en Sycamore Park

Por La Comunidad News Online

El “Viejo Roberto” entregara premios sorpresa al finmalizar el torneo relámpago

Madison, WI.– Para quienes no pueden estar un fin de semana sin fútbol, la Liga Latina y Latinos de Madison ha lanzado una emocionante convocatoria: un torneo relámpago que se disputará el domingo 27 de abril en las canchas de Sycamore Park.

El anuncio fue emitido a través de un comunicado de prensa dirigido a todos los equipos, latinos y no latinos, que participan habitualmente en los torneos de la liga, especialmente en la temporada Indoor Invierno 2025.

Los equipos interesados en sumarse al torneo relámpago deben registrarse cuanto antes comunicándose con el organizador conocido como “Viejo Roberto” al teléfono 608-509-4467.

Además, en el mismo comunicado se detalla la continuación del Torneo Indoor Invierno 2025, que se desarrollará este fin de semana en el tinglado de Index Road con encuentros tanto en la categoría infantil como en la categoría adultos.

Rol de partidos – Sábado 19 de abril (Categoría Infantil)

4:00 p.m. – Lobos vs. Joga Bonito

5:00 p.m. – Cruz Azul vs. Atzompa

7:00 p.m. – Temas vs. Génova

8:00 p.m. – Madison United vs. Vilmar

Rol de partidos – Domingo 20 de abril (Categoría Adultos)

1:00 p.m. – La Reta vs. Cárdenas

2:00 p.m. – Madison United vs. San Rafael

3:00 p.m. – Temas vs. Atzompa

4:00 p.m. – El Niño vs. Vilmar

5:00 p.m. – Olímpia vs. Joga Bonito

6:00 p.m. – Puebla 1 vs. Ángeles

7:00 p.m. – Puebla 2 vs. Potros

8:00 p.m. – Ecuador vs. Felinos 1

9:00 p.m. – Gallos Blancos vs. Felinos 2