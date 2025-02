Por La Comunidad News Online

Francisco Avalos Gutierrez

Madison.- Entrevista al jugador Francisco Avalos Gutierrez ,defensa estrella del equipo Joga Bonito de la primera división de la Liga Latina de Madison, es un ejemplo de perseverancia, pasión y dedicación al deporte. Originario de Michoacán, México, Fracisco Avalos Gutierrez comparte su inspiradora historia, sus retos y sus sueños, motivando a las nuevas generaciones a destacar en el deporte y a cultivar valores positivos en la vida. A continuación, presentamos su entrevista completa.

Tu nombre completo, ¿de dónde eres originario y a qué te dedicas?

R: Francisco Avalos Gutierrez, originario de Chaguaya-Michoacan, Mexico, tengo treinta años, soy soltero, vivo aquí en Madison por 7 años consecutivos, por el momento no estoy estudiando solo estoy trabajando en una compañia de pintura, los fines de semana me dedico a jugar fútbol con el equipo Joga Bonito donde soy el capitán del equipo.

¿Cuándo y a qué edad comenzaste a jugar fútbol y en qué puesto?

R: Yo, empecé a jugar fútbol desde que tengo uso de razón, o sea, desde mis 5, 6, 7 años siempre me gusto jugar fútbol a veces en la posición lateral izquierdo, otras veces en el lateral derecho, como defensa central y en el medio campo volante.

¿Cuándo fuiste por primera vez a un partido?

R: Fui a una estadio por primera vez cuando yo jugaba en el club Chaguaya de Michoacán, México de la categoría tres, pero en esa época yo estudiaba y trabajaba al mismo tiempo para ayudar a mi familia. Pero en mi tiempo libre futbol y mas fútbol ya sea en calle o en las canchas.

¿Estás seguro de tu forma de juego?

R: Francamente no estoy seguro porque pienso que hay muchas cosas por mejorar todavía, pero estoy tranquilo voy a seguir aprendiendo más para seguir compitiendo en los mejores equipos de la liga.

Del 1 al 10, ¿cuánto te gusta el fútbol?

R: Yo diría 10 porque me gusta competir con los mejores y buenos equipos de fútbol.

¿Hasta cuándo jugarás fútbol?

R: Hasta que mi físico y mis piernas ya no puedan rendir en la cancha ya que este deporte es mi pasión.

¿Jugarías otro deporte además de fútbol?

R: Bueno no, porque me gusta más el fútbol, quizás me gustaría intentar jugar baseball, porque en algunos estados de México se juega bastante este deporte y es muy popular.

¿Cuál es tu equipo favorito en la Champions?

R: Real Madrid, en este equipo me gusta su capitán Carvajal por su carisma.



¿Qué talla de zapatos usas?

R: La talla de mi zapato es el número 8 ni más ni menos.

¿Qué lugares has recorrido gracias al fútbol?

R: En México: Monterrey, Puebla, Morelia, Guadalajara, Hidalgo, León y otros estados cuando jugaba en equipo Chaguaya-Michoacán México. Aquí en Madison y sus alrededores, Green Way, Baraboo cuando jugaba con Chivas y los Uruguayos



¿Has encontrado pareja gracias al fútbol?

R: Si, en Baraboo en una discoteca después de haber ganado un partido de fútbol con Chivas fuimos a festejar allí y ahí conocí a una muchacha con quien llegamos a ser buenos amigos pero no pareja.

¿Quiénes son tus mejores amigos gracias al fútbol?

R: Son varios, entre ellos Giovanni, Ivan, Edgar Zapata, con ellos juego en el equipo Joga Bonito de la Liga Latina de Madison que dirige Giovani. Giovani además de ser un buen entrenador es un excelente jugador.

¿Cuál es la foto más chula que tienes jugando fútbol?

R: Todavía no tengo, pero pienso tener después de que mi equipo Joga Bonito juegue el partido final que estoy seguro vamos a ganar el trofeo de campeón de la Liga Latina.

¿Cuál es tu ritual antes, durante o al finalizar un partido?

R: Mi ritual antes de un partido es el calentamiento, escuchar música para el relajamiento, durante el partido platicar con mis compañeros, y al finalizar celebrar el triunfo del equipo.

¿Cuál es tu mejor cualidad deportiva?

R: Mi cualidad como de defensa es jugar en equipo, tratar de tocar el balón, moverse para ayudar al equipo y tomar confianza con el resto del equipo.



¿En qué puedes mejorar más jugando fútbol?

R: Mejorar defendiendo al equipo, tratar de cometer menos faltas para no perjudicar al equipo, tratar de jugar limpio para evitar tarjetas amarillas y la roja.

¿Estás satisfecho con tu progreso como futbolista?

R: Si, estoy satisfecho como futbolista porque juego fútbol como pasatiempo y no estoy metido en el fútbol al cien por ciento.



¿Qué número de jersey usas y por qué?

R: Me gusta y uso el número 14 porque es el dia mis cumpleaños

¿Has tenido alguna lesión jugando fútbol?

R: Si, tuve una pequeña lesión en el tobillo nada grave hasta el momento.

¿Cuándo fue el momento más feliz en tu vida jugando fútbol?

R: Creo fue cuando logré meter un gol en la semifinal para clasificar a mi equipo Guanajuato, un equipo modesto, de la liga Latina de Madison Outdoor en 2022.



¿Y el más vergonzoso?

R: Sí puede decir que no fue vergonzoso, sino culpable por no haber evitado el gol del equipo contrario para que no clasifique mi equipo Lobo Libertad.



¿Cuál es tu jugador favorito del fútbol profesional?

R: De la selección mexicana Hugo Sanchez y Raffo Marquez de Barcelona, son mis jugadores favoritos del fútbol profesional.¿Algo que quisieras compartir con la comunidad Latina?

R: Mi recomendación a la comunidad Latina es que si les gusta jugar fútbol, que lo practiquen como una diversión sana. Los padres de familia deben fomentar el deporte a sus hijos, para que no se dedique a estar pegado en TV comiendo Pizza engordando, para que no caigan en los vicios de la droga, la pandilla, el alcohol, el cigarrillo, que son dañinos para la salud. Que les lleven a la cancha los fines de semana a sus hijos para que jueguen fútbol y/o otro deporte que les guste.