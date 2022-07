Graduación de GED y CDL de la Academia Latina clase 2022

La Comunidad News Online

Estos fueron los estudiantes que asistieron a la graduación. Muchos de los

graduados no pudieron asistir debido a que tenían que trabajar o tenían otros comporomisos

Madison.- La Academia Latina de Desarrollo Laboral celebró la Graduación de GED y CDL en Badger Prairie Needs Network de esta ciudad, el sábado 16 de julio. Después de 2 años en los que fue necesario realizar el evento de manera virtual, este año se volvió a realizar en persona. Esta ha sido la graduación con mayor número de estudiantes en la historia de la Academia Latina. Se graduaron un total de 51 estudiantes: 30 del programa de Licencia de Manejo Comercial (CDL) y 21 de GED (Preparatoria.)

El tema de la celebración de este año fue Renacimiento/Nuevo Comienzo. “Este año es un nuevo comienzo para nuestros estudiantes, para nuestra comunidad y para nuestra organización”, explicó el Director Ejecutivo y Cofundador Baltazar De Anda Santana. “Nuestros estudiantes han trabajado más que nunca durante los últimos años de la pandemia, persistiendo a través de tantos desafíos para avanzar en su educación y sus carreras”. El 2022 ha quedado fijado como el año en que la Academia Latina celebra su independencia de la organización Vera Court Neighborhood Center y nuestro décimo aniversario.

La Academia Latina tuvo el honor de contar con la presencia de Stephanie Díaz de León, directora de divulgación y compromiso de 365 Media Foundation y consultora de diversidad, equidad e inclusión en el equipo de Liderazgo y Compromiso de Asuntos Estudiantiles de UW Madison como maestra de ceremonias de la graduación. También, fue un placer haber escuchado un mensaje de parte de Renee Moe, Presidenta y Directora Ejecutiva de United Way del Condado de Dane. Renee es una líder en nuestra comunidad y ella junto con United Way apoya decisivamente la misión de la Academia Latina.

Como oradores especiales tuvimos el placer de escuchar a Elizabeth Petrus y Zulma Limas, graduadas de GED, y a Miriam Morales y Alexis Dorado Portillo, CDL. Ellos compartieron el impacto de su logro y el proceso de alcanzarlo. Para muchos de ellos no ha sido una trayectoria fácil, pero nos han demostrado que no era imposible.

La celebración reunió a graduados de los últimos tres años que han respondido a los desafíos laborales del coronavirus mediante el desarrollo de nuevas habilidades laborales. “Nuestros estudiantes y graduados nunca dejan de conectarse con nosotros para seguir avanzando en sus objetivos profesionales”, señaló la directora de desarrollo de la fuerza laboral, Margarita Ávila. “Esta es la razón por la que nuestra Feria de Empleo la cual se llevó a cabo el 22 de julio del 2022 atrajo a casi 200 personas en busca de trabajo”.

La Academia Latina agradeció a todos sus colaboradores que apoyan la misión y el trabajo que ellos llevan a cabo en la comunidad: United Way of Dane County, City of Madison, Dane County, State of Wisconsin Fast Forward, Madison College, City of Fitchburg, Wisconsin Literacy, Consulado Mexicano, Urban League of Greater Madison, Wisconsin Technical College System, A Fund for Women-Madison Community Foundation, QBE of North America, Dane County Highway Department, Workforce Development Board of South Central Wisconsin, Hispanic Federation, Blackhawk Church, Associated Bank, UW-Health y Old National Bank. Sin estos colaboradores la Academia Latina no podría ofrecer clases, entrenamientos y ayuda para encontrar empleo en el Condado de Dane y sus alrededores. De igual manera, asegurar una vida estable y mejor financieramente para sus participantes. Fuente: Información proporcionada por Margarita Avila de la Academia Latina.