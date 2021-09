Hola … Operadora … me escucha? … No puedo hablar muy alto. – Ésto es una emergencia. Nuestro avión ha sido secuestrado … ¿Me entiende?

El héroe del vuelo 93 United y la tragedia de las torres gemelas

Todd: Hola … Operadora … escúchame … No puedo hablar muy alto. – Ésto es una emergencia. Soy un pasajero en un vuelo de United a San Francisco … Tenemos una situación aquí … Nuestro avión ha sido secuestrado … ¿Me entiendes?

11 de Septiembre ó 911 y recordando a los héroes del vuelo 93 en un Boeing similar.

Lisa: (exhalando una respiración profunda para sí misma) Entiendo… ¿Pueden los secuestradores verte hablando por teléfono?

Todd: No

Lisa: ¿Puedes decirme cuántos secuestradores hay en el avión?

Todd: Hay tres que conocemos.

Lisa: ¿Puedes ver algún arma? ¿Qué tipo de armas tienen?

Todd: Sí…. no tienen armas … tienen cuchillos – se apoderaron del avión con cuchillos.

Lisa: ¿Quieres decir … ¿como cuchillos para cortar carne?

Todd: No, son navajas … como cortadores de cajas.

Lisa: ¿Puedes decir de qué país son estas personas?

Todd: No … no lo sé. Suenan como si fueran del Medio Oriente.

Lisa: ¿Han dicho lo que quieren?

Todd: Alguien anunció desde la cabina que había una bomba a bordo. Dijo que él era el capitán y que nos quedáramos en nuestros asientos y nos quedáramos callados.

Dijo que estaban cumpliendo con las demandas de estos hombres y que regresaban al aeropuerto … Era muy mal inglés, y … te lo digo … ¡Sonaba falso!

Lisa: Ok señor, por favor dígame su nombre.

Todd: Mi nombre es Todd Beamer.

Lisa: Ok Todd… mi nombre es Lisa… ¿Sabes tu número de vuelo? Si no puede recordar, está en su boleto.

Todd: Es el vuelo 93 de United.

Lisa: Bien, Todd, ¿puedes intentar decirme exactamente qué pasó?

Todd: Dos de los secuestradores estaban sentados en primera clase cerca de la cabina. Un tercero estaba sentado cerca de la parte trasera de la sección de carruajes. Los dos secuestradores de primera clase se metieron en la cabina de alguna manera; hubo gritos. El tercer secuestrador dijo que tenía una bomba. Parece una bomba. Lo tiene atado a la cintura con un cinturón rojo de algún tipo.

Lisa: Entonces, ¿está abierta la puerta de la cabina?

Todd: No, los secuestradores la cerraron detrás de ellos.

Lisa: ¿Alguien ha resultado herido?

Todd: Sí, … ellos … mataron a un pasajero sentado en primera clase. Ha habido muchos gritos. No sabemos si los pilotos están vivos o muertos. Una azafata me dijo que el piloto y el copiloto habían sido obligados a abandonar la cabina y podrían haber resultado heridos.

Lisa: ¿Dónde está ahora el tercer secuestrador, Todd?

Todd: Está cerca de la parte trasera del avión. Forzaron a la mayoría de los pasajeros a entrar en primera clase. Somos catorce aquí atrás. Cinco son auxiliares de vuelo. No se ha dado cuenta de que me deslicé en esta despensa para coger el teléfono. El tipo de la bomba nos ordenó sentarnos en el suelo en la parte trasera del avión ……… .oh Jesús .. ¡Ayudanos!

Foto de archivo: procedimiento de emergencia cuando avión pierde altitud y cambia la presión en la cabina

Lisa: Todd… ¿estás bien? ¡Dime qué está pasando!

Todd: Hola … Estamos descendiendo … Creo que vamos a estrellarnos … Espera, espera un minuto. No, nos estamos nivelando… estamos bien. Creo que podemos dar la vuelta … Eso es todo, cambiamos de dirección. ¿Me oyes … estamos volando con ruta el este de nuevo.

Lisa: Ok Todd…. ¿Qué pasa con los otros pasajeros?

Todd: Todo el mundo está … realmente asustado. Algunos pasajeros con teléfonos celulares han hecho llamadas a familiares. Un tipo, Jeremy, estaba hablando con su esposa justo antes de que comenzara el secuestro. Ella le dijo que los secuestradores habían estrellado dos aviones contra el World Trade Center …… Lisa, ¿es eso cierto?

Lisa: Todd … tengo que decirte la verdad … Hay muy malas noticias. El World Trade Center se ha derrumbado. Ambas torres han sido destruidas.

Todd: ¡Oh Dios, ayúdanos!

Lisa: Un tercer avión fue tomado por terroristas. Se estrelló contra el Pentágono en Washington DC. Nuestro país está bajo ataque … y me temo que tu avión puede ser parte de su plan.

Todd: Dios mío. Querido Dios ……. Lisa, ¿harías algo por mí?

Lisa: Lo intentaré … si puedo … Sí.

Todd: Quiero que llames a mi esposa y a mis hijos y les cuentes lo que sucedió. Prométeme que llamarás …

Lisa: Te lo prometo, llamaré.

Todd: Nuestro número de casa es 201 353-1073 …… .Tienes el mismo nombre que mi esposa… Lisa…. Hemos estado casados ​​por 10 años. Está embarazada de nuestro tercer hijo. Dile que la amo ……. (Ahogándose)… Siempre la amaré… (carraspeando) Tenemos dos niños… David, tiene 3 años y Andrew, tiene 1… .. Diles …… ( asfixia) decirles que su papá los ama y que está muy orgulloso de ellos. (aclarando la garganta de nuevo) Nuestro bebé nacerá el 12 de enero … Vi un ultrasonido … Fue genial … Todavía no sabemos si es una niña o un niño … ¿Lisa?

Lisa: (apenas puede hablar) Les diré, te lo prometo Todd.

Todd: Regresaré al grupo, si puedo regresar, lo haré …

Parte de la historia violenta de ideales

Lisa: Todd, deja esta línea abierta … ¿todavía estás ahí? ……

Lisa: (marca el teléfono …) Hola, FBI, mi nombre es Lisa Jefferson, soy supervisora ​​telefónica de GTE. Necesito reportar un secuestro terrorista de un vuelo 93 de United Airlines … Sí, esperaré.

Goodwin: Hola, soy el Agente Goodwin … ¿Tengo entendido que tiene una situación de secuestro?

Lisa: Sí señor, he estado hablando con un pasajero, un Todd Beamer, en el vuelo 93 que logró llegar a un teléfono aéreo sin ser visto.

Goodwin: ¿Dónde se originó este vuelo y cuál fue su destino?

Lisa: El vuelo salió de Newark Nueva Jersey a las 8 a.m. y partió hacia San Francisco. Los secuestradores tomaron el control del avión poco después del despegue, y varios minutos después el avión cambió de rumbo: ahora vuela con rumbo al este.

Goodwin: Sra. Jefferson … necesito hablar con alguien a bordo de ese avión. ¿Puedes conectarme al sistema de teléfono del avión?

Lisa: Todavía tengo esa línea abierta, señor, puedo conectarlo en una conferencia telefónica … espere un momento..

Todd: Hola Lisa, Lisa, ¿estás ahí?

Lisa: Sí, estoy aquí. Todd, llamé al FBI, el agente Goodwin está en la línea de teléfono y también hablará contigo.

Todd: Todos los demás saben que este no es un secuestro normal. Jeremy volvió a llamar a su esposa a su teléfono celular. Ella le contó más sobre el World Trade Center y todo.

Goodwin: Hola Todd. Este es el agente Goodwin del FBI. Hemos estado monitoreando su vuelo. Su avión está rumbo a Washington, DC. Estos terroristas enviaron dos aviones al World Trade Center y un avión al Pentágono. Nuestra mejor suposición es que planean llevar su avión a la Casa Blanca o al Edificio de la Capital de los Estados Unidos.

Todd: Entiendo… espere …… Ya …… .Regreso …

Lisa: Sr. Goodwin, ¿cuánto tiempo tienen antes de llegar a Washington?

Goodwin: No mucho, señora. Cambiaron de rumbo sobre Cleveland; se están acercando a Pittsburgh ahora. Washington puede estar a veinte minutos.

Todd: (respirando un poco más pesado) El avión parece estar cambiando de dirección solo un poco. Se está poniendo bastante dura la cosa aquí. El avión está volando realmente fuera de control … No vamos a salir de aquí con vida. Escúchame … Quiero que escuches esto … He hablado con los demás … Hemos decidido que no seremos peones en el complot suicida de estos secuestradores.

Lisa: Todd, ¿qué vas a hacer?

Todd: Hemos creado un plan. Cuatro de nosotros vamos a enfrentar al secuestrador con la bomba. Después de matarlo a chingadazos, entraremos en la cabina. Una azafata está consiguiendo un poco de agua hervida para arrojar a los secuestradores en los controles. Los sujetaremos… y los mataremos. Lisa, … ¿harías una última cosa por mí?

Lisa: Sí … ¿Qué es?

Todd: ¿Orarías conmigo?

Ellos oran: Padre nuestro que estás en los cielos,

Orando a Dios

santificado sea tu nombre,

venga tu reino, hágase tu voluntad

en la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día,

y perdona nuestras ofensas,

como nosotros perdonamos a nuestros transgresores,

y no nos dejes caer en tentación,

mas líbranos del mal,

porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por los

siglos … Amén,

el Señor. es mi pastor, nada me faltará …

Él me hace recostar en verdes pastos

Él me conduce junto a aguas tranquilas

Él restaura mi alma

Él me conduce por sendas de justicia

Alavado sea su nombre

Sí, aunque camino a través del valle de la sombra y de la muerte

no temeré mal alguno, porque Dios esta conmigo… ..

Todd: (más suave) Dios ayúdame… Jesús ayúdame…. (se aclara la garganta y más fuerte)

Todd Beamer el hombre que le puso huevos

¿Están listos? …… ..

A la carga!!!! …… ………………