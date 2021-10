Jesús y Valentín lograron coronar Campeón de Campeones a Real San José

Por Rafael Viscarra

Jesús Castro

¿Tu nombre y de qué país es originario y desde cuando juega fútbol?

Mi nombre es Jesús Castro, nací en el estado de México, crecí en D.F. México, crecí jugando mucho fútbol desde mi niñez con mis amigos por más de cinco años, llegué a jugar en Necaxa en la liga de mi barrio. Me vine de México a Madison cuando tenía ocho años, pues, aquí empecé a jugar en el equipo de niños “Diablitos”. A los catorce años empecé a jugar en el Club Necaxa y ahora estoy jugando en el equipo “Real San José” que dirige mi papá Valentín Castro.

¿Además de jugar fútbol a qué otra actividad te dedicas?

En cuanto llegué aquí empecé a estudiar en Cherokee Middle School la primaria y la secundaria en West High School, con mi hermano Roberto, de donde nos graduamos varios años atrás. Mientras estudiaba en West High también trabajaba los fines de semana por eso no pude jugar para el equipo de mi colegio.

¿Después de graduarse de la secundaria lograste continuar con tus estudios?

Después de graduarme de High School no pude entrar a estudiar a la Universidad porque es muy costoso. Antes y después de graduarme trabajé en un restaurante de Middleton desde mis catorce años; como cerraron empecé a trabajar en una fábrica de Oregón. Ahorita estoy trabajando en una compañía de carpintería de lunes a viernes, los fines de semana me dedico a jugar fútbol. Me gusta la carpintería porque eso es lo que me gusta y es buena paga también.

¿En qué equipo juegas y como le va en la Liga Lastina?

Juego en el equipo Real San José que maneja mi padre de nombre Valentín Castro. Ya llevamos muchos años con este equipo desde la liga de Walter en Elver Park, a veces nos ha ido mal y otras veces muy bien. Algunas veces hemos llegado a las finales y otras no, pero este año hemos llegado a la final, aunque, yo, no pude jugar la final porque me lesionaron en la semifinal, de todas maneras salimos campeones este año después de ganar la final contra el equipo La Esperanza por 3 goles a 2.

¿Cuántos jugadores tiene Real San José y de qué nacionalidades son?

El equipo tiene 17 jugadores y tiene de todas las nacionalidades mexicanos, hondureños, morenos, chinos. Al principio tenía 3 chinos y ahora se quedó con 2, el resto son 8 mexicanos y 3 morenos y mi papá que a veces completa el equipo cuando faltan los jugadores.

Jesús, Valentín y Roberto Castro

¿Quién es el coach del equipo y cómo lo dirige?

El entrenador es mi papá Valentín Castro, él es muy conocido en la liga porque jugaba en el Deportivo Necaxa, San José y varios otros equipos. Es de carácter fuerte y como jugador de fútbol es muy estricto no le gusta que los jugadores cometan errores, llegó a formar un equipo muy disciplinado para lograr el campeonato este año.

¿En qué puesto juegas?

Me gusta jugar como media central y como defensa, soy un jugador correlón, a veces juego de portero, me acomodo en el equipo, pero no me gusta jugar de delantero, pero de vez en cuando me salen los goles.

¿Lograste ganar algunos trofeos con tu equipo?

Cuando jugaba en Diablitos me lleve varios trofeos como mejor jugador de mediocampo, porque me gusta asistir a mis compañeros para que marquen goles.

¿Cómo se mantiene financieramente el equipo?

Mi papá Valentín Castro paga la inscripción del equipo, a los jugadores nos toca pagar la tarjeta de registro y el arbitraje. El paga los uniformes, pero a veces le ayudamos a comprar el juego de camisetas de color blanco con rojo. El provee agua al equipo y otros menesteres.

Tu consejo a los jugadores de fútbol en general

Que le echen ganas si les gusta el deporte cualquiera que sea, pero les recomiendo que se cuiden, si eres buen jugador van a tratar de lastimarte. Antes del partido calentamiento para evitar calambres, escuchar al coach porque la disciplina cuenta mucho también para ganar los partidos y el campeonato.