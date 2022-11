Jorge Antezana fue premiado por Mid West Family Madison

La Comunidad News Online

Jorge Antezana recibiéndo el premio

Madison. Uno de los objetivos por el que ha sido creado este medio es entrevistar a personas que se destacan y son premiados por su servicio a la comunidad de diferentes maneras. En el caso particular de Jorge Antezana él fue premiado por Mid West Family Madison en reconocimiento por su trabajo en la comunidad como profesor del programa de encubadora “Tu Empresa”, en la Cámara de Comercio Latina de Wisconsin, formando nuevo empresarios latinos, en un evento realizado en Monona Terrace del Condado de Dane. En este evento Jorge estuvo acompañado por su familia y personeros de la institución donde él desempeña sus labores de profesor..

“En realidad me siento muy orgulloso de recibir este premio, anteriormente también he recibido otros premios como profesor de computación básico y avanzado de la Cámara de Comercio Latina y otras organizaciones del Estado y sin fines de lucro. El papel que actualmente desempeño en la Cámara es el cargo de Vice-Presidente, también me encargo de la planificación de estudios relativos a los programas que ofrece la Cámara a nuestra comunidad, en especial a la comunidad Latina.” Dijno Antezana a tiempo de ser entrevistado.

“Nuestro programa bandera de encubadora “Tu Empresa” dura 4 meses y hasta el momento ya ha graduado a más de 500 emprendedores estudiantes latinos como nuevos pequenos y grandes empresarios de Madison y de otras ciudades aledañas. También colaboro como profesor de computación en Madison College y en instituciones sin fines de lucro, dando cursos de computación a personas adultas de tercera edad.”