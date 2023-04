El fútbol no necesita talento, necesita pasión y dedicación

El goleador Kevin lo demuestra cuando juega

Por Rafael Viscarra

Kevin Cuellar

Madison.- Kevin, nació en Madison, sus padres son de México, juega y ama el fútbol apasionadamente, llegó a destacarse como el mejor jugador mediocampista y delantero cuando estudiaba en West High School, le gusta vestir con la camiseta número 8, porque para él este número significa equilibrio en todo aspecto; ahora juega en varios equipos de la Liga Latina: Madison United y Deportivo Madison y otros, siendo uno de los jugadores más codiciados por los equipos de fútbol de nuestro medio.

P.- ¿Su nombre completo, de donde eres originario y a que te dedicas?

R.- Mi nombre completo es Kevin Cuellar y mi lugar de nacimiento es Madison. Me dedico a estudiar. El año pasado a mis 18 años me gradué de West High School y este año a mis 19 años empecé a estudiar Psicología en la UW-Madison.

P.- ¿Cuándo a qué edad comenzaste a jugar fútbol y en qué puesto?

R Comencé a mis 5 años siguiendo el ejemplo de mis tíos, en particular de mi tío Jesus Dominguez, quien usualmente jugaba fútbol en la Liga Latina de Madison los fines de semana. Yo, generalmente juego en el medio campo y como tal mi misión es distribuir la pelota a los delanteros para que marquen goles, a veces también me gusta jugar como delantero y siempre marcó de 1 a 2 goles en cada partido.

P.- ¿Cuándo fuiste por primera vez a un partido dónde y cuándo?

R.- Si mal no recuerdo creo que fue en 1916-18 para ver el partido entre las selecciones de México vs. Costa Rica. en Chicago.

P.-¿Te arrepientes de algo en tu vida deportiva?

R.- No me arrepiento de nada, por el contrario como apasionado del fútbol, me siento muy feliz de haber ganado un campeonato con mi colegio West High School como mediocampista o delantero, fui el número 1. Ahora me gustaría jugar para la UW-Madison.

P.- ¿Del 1 al 10 cuánto te gusta el fútbol?

R.- Yo diría un 10 porque es mi pasión el fútbol, por eso juego en varios equipos, ahora por ejemplo, estoy jugando en Deportivo Madison los domingos y en Madison United que dirige mi tío Jesus Dominguez los sábados en la Liga Latina de Latinos y Latinas Indoor.

P. ¿Hasta cuándo dejarás de jugar fútbol?

R.- Hasta que mi físico me responda y Dios me deje jugar, pase lo que pase estaré siempre conectado con el fútbol.

P.- ¿Jugarías otro deporte además de fútbol?

R.- Fútbol solo el fútbol.

P.- ¿Cuál sería tu segundo deporte favorito?

R. Como segundo esporte la natación.

P.- ¿Equipo favorito de la Champions?

R.-Para mí personalmente es Napoli por ser uno de los mejores de Europa.

P.- ¿Qué talla de zapatos-tenis usas?

R– Yo, uso el número 8 porque me resulta cómodo.

P.- ¿Lugares que recorriste gracias al fútbol?

R.- Gracias al fútbol logré conocer todo Madison e Illinois.

P.- Has encontrado pareja gracias al fútbol?

R. La verdad es que no por ahora, pero tendré la oportunidad de encontrar a alguien en el futuro, por ahora mi pasión es el fútbol

P.- ¿Quiénes son tus mejores amigos gracias al fútbol?

R.- Mis amigos son con los que juego fútbol, entre ellos Eric Armenta y otros con los que cada fin de semana nos juntamos y jugamos tres partidos.

P.- ¿Cuál es la foto más chula que tienes jugando fútbol?

R.- Tengo una foto chula celebrando goles en West High School.

P.- ¿ Cuál es tu ritual antes, durante o al finalizar un partido?

R.- Todos los días hago calentamiento del cuerpo, las piernas y la espalda, y hago meditación. También hago lo mismo antes de los partidos y cuando llego a la cancha ya estoy listo para jugar.

P.- Cuál es tu mejor cualidad deportiva?

R.- Es mejorar con mucha práctica mi juego y estar en estado físico antes de cualquier juego.

P.- En qué puedes y debes mejorar más jugando futbol?

R. En la velocidad y en los toques porque el fútbol moderno es eso, velocidad y toque.

P.- ¿Estás satisfecho con el progreso que has tenido como futbolista?

R. Eventualmente después que jugué en el colegio hasta ahora que juego en la liga estoy muy satisfecho de aprender a tener amor al futbol..

P.- ¿Qué número de Jersey usas y porque?

R.- Yo, prefiero el número 8 en mi camiseta, porque todo mediocampista usa ese número y porque es el número más balanceado.

P.- ¿Has tenido alguna lesión jugando fútbol?

R.- Claro que sí a veces le pegan a uno con mala intención, tuve lesión en la pierna y en el abdomen cuando jugué en el colegio.

P.- ¿Cuándo fue el momento más feliz en tu vida jugando fútbol?

R.- El último año en el colegio West High School.cuando ganamos el partido de fútbol 8 a 2 en memoria de mi mejor amigo que falleció en accidente de carro.

P.- ¿Momento más vergonzoso que has tenido jugando futbol?

R.-Ningún momento vergonzoso porque nunca fui expulsado, porque yo juego a la pelota no al físico del otro jugador y me gusta cumplir con las decisiones del árbitro en el campo de juego.

P.- ¿Cuál ha sido tu mejor hazaña como futbolista?

R.- Fue en el colegio West High School, yo era el número uno en el fútbol como mediocampista y delantero que marcaba muchos goles.

P.- ¿Cuál es tu jugador favorito del fútbol profesional?

R.-Para el mejor jugador profesional es Messi, porque su juego es fenomenal y mágico.

P.- ¿Algo que quieras compartir con la comunidad Latina?

R.- Somos latinos en Madison, Wisconsin, un lugar de los hueros, como tales debemos jugar y trabajar con pasión y adquirir su cultura y buenos hábitos. Para mi el deporte más saludable física y mentalmente es el fútbol y me consejo para los jóvenes como, yo, es que practiquen este deporte.,