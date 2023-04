La belleza interior viene de adentro y las mejores pestañas vienen de Ceci Lashes

Celia una artista de constancia y perseverancia

La Comunidad News ONLINE

Madison.- Cuando decidimos partir a tierras lejanas escuchamos múltiples historias, unas buenas y otras no tan esperanzadoras. Algunos tienen caminos con pocas piedras, muchos se sorprenden de lo que encuentran, se cansan a la mitad de la marcha y por una u otra razón renuncian a aquello que una vez añoraron. Otros por el contrario enfrentan adversidades, luchan como guerreros y vencen a todo aquel que quiera frenar sus metas.

Celia Robles, sí que es una heroína. A sus 14 años esta hija de la ciudad de Puebla (México), empacó sus petacas, le dio un beso a su hijo hace 18 años y se fue para el ‘otro lado del charco’ a luchar porque en su país las oportunidades son complicadas y para una menor de edad con un hijo, eran mucho más difíciles.

Desde que llegó acá ha luchado contra viento y marea, ha trabajado incansablemente en restaurantes, hoteles, empresas de carnes frías, en limpieza, asilos y todo aquel trabajo honrado que le permitiera enviar dinero, seguir respondiendo en Centroamérica y sacar adelante a sus otros tres hijos acá en Madison.

La familia de Celia Celia Robles Las inspiracionesd de Celia

Celia, como si hiciera alusión a su apellido, es un roble. Es una mujer resistente y firme en sus convicciones. Habla sin pausa, pero sin prisa. De vez en cuando olvida una que otra palabra en español e inconscientemente la reemplaza por una en inglés, pero busca la manera de convencer a su interlocutor de que los sueños se cumplen con perseverancia.

Esta mexicana de tez morena, cabellera negra y ojos penetrantes asegura que “hay muchas montañas que subir y no es fácil llegar hasta donde uno quiere, es difícil escalar, pero siempre se puede”, lo dice después de lograr ser la dueña de CeciLashes services LLC, un lugar para todo aquel que quiera darse un merecido cuidado corporal, sentirse más bello, joven y renovado.

Atención al detalle y la estética

Y es que antes de ser mamá y llegar a Estados Unidos, Celia soñaba con tener una empresa que estuviera enfocada en la belleza, pero en medio de cuidar a sus hijos, mantenerlos, trabajar e intentar sobrevivir, no había logrado tener el tiempo suficiente. Sin embargo, hace unos años la construcción de su meta empezó a diseñarse.

Admite que al principio tuvo mucho miedo. La incertidumbre de saber si era posible lograr o no cumplir con sus responsabilidades, invertir un dinero sin saber si efectivamente iba a ser rentable o no, generó muchas dudas al comienzo, pero asegura que el “miedo lo perdí cuando empecé”.

Las mejores pestañas vienen de Ceci Lashes

El tesón de esta luchadora es imparable. Ha sido organizada financieramente y esto le ha permitido cubrir momentos difíciles como la pandemia. No habla de competencia porque dice que está tan ocupada atendiendo la agenda de sus clientes que a ella eso no le preocupa.

Empezó a estudiar en el 2019, inició con una suite pequeña junto a una colega, pero después decidió abrir un espacio más amplio sin compañía. Manifiesta que busca reinventarse cada día, pero siempre con una meta u objetivo definido y de la mano de Dios, “encomiendo mis días a él porque abre mil puertas”, puntualiza.

Recibe clientes americanos, latinos y de cualquier nacionalidad que busquen realizarse

Pestañas, maquillaje, extensiones, microblading, sombreado, labios, encerado depilación láser, eliminación de tatuajes, escultura corporal, maderoterapia, tratamientos para acné, blanqueamiento de axilas, entre otros servicios.

Ambiente y comfort

Diariamente madruga para atender a su distinguida clientela. Abre las puertas de Ceci Lashes services LLC ubicada en 4222 Milwaukee Street Suite 9 de la ciudad de Madison de lunes a viernes de 9:00 am – 7:00 pm. Los sábados de 10:00 am – 4:00 pm y los domingos de 11:00 am – 3:00 pm, pero si los horarios no le convienen a aquel interesado y prefiere algo más flexible, solo debe ponerse en contacto con ella al número de teléfono 6084006975, al WhatsApp 6083279799 o al e-mail celiarobles54@gmail.com y acordar con ella.

Robles ha tenido que llevar una vida difícil. Dejaba a sus hijos con nanys o amigas, mientras se rebuscaba los dólares en las noches en distintos quehaceres; en la tarde ejercía como ama de casa y su experiencia la deja entender las dificultades por las que muchas mujeres, madres solteras e inmigrantes pueden enfrentar.

Tecnología de punta

Aprovecha la entrevista que La Comunidad News le hace para contar su próximo sueño por el que ya está empezando a trabajar. Expresa que desea tener muchas empresas para dar trabajo a todo aquel que quiera salir adelante, aclara que “ese sueño es a largo plazo” y concluye que “mi ilusión más cercana es ayudar a mujeres que quieran capacitarse”.

Con sonrisas tímidas se muestra orgullosa del negocio que ha emprendido y ha sostenido durante estos años, pero con convicción dice que su próximo reto es crear un Taller para madres solteras donde pueda enseñar a bajo costo. Inicialmente quiere enseñar gratis.

Amplia gama de productos de belleza Ceci Lashes

“Si la persona viene y quiere aprender pues el costo es solo el de los materiales y yo le enseñaría gratis. Yo fui madre soltera y sé lo que eso significa. Yo puedo brindarle mi apoyo dándoles clase. Todas pueden participar porque sé que la economía es muy difícil y sé que muchas mujeres quisieran hacerlo pero por tener una familia que mantener desafortunadamente no pueden lograrlo”, asegura.

Celia, aprovecha para enviarle un mensaje a todo aquel que está en Wisconsin de manera irregular y les dice que no se desanimen, que se proyecten y trabajen. Los sueños se cumplen, pero con constancia y perseverancia. Igualmente, los invita a seguir su empresa en Facebook e Instagram: ceci_Lash.