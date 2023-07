“Yo no quiero ser ni mujer ni quiero ser hombre. Mi nombre es un nombre de un ángel y mi nombre significa Dios. Y yo quiero ser como Dios, Dios no tiene sexo.”

Eliel Herrera: la Reina Drag Queen Latina de Madison no se disculpa por ser auténtica.

En la vibrante escena drag de Madison, un artista se destaca como inspiración para la comunidad Latinx y LGBT. Eliel Herrera llama la atención de su público y lo impulsa a resaltar la cultura Latinx mediante la exhibición de una variedad de música, baile y comida Latinx en sus actuaciones.

Eliel con su corona y banda de Miss Five Newcomer

“Yo no quiero ser ni mujer ni quiero ser hombre,” dijo Eliel. “Mi nombre es un nombre de un ángel y mi nombre significa Dios. Y yo quiero ser como Dios, Dios no tiene el sexo. Dios solamente es un ser perfecto deseado por muchas personas. Soy yo.”

Al crecer en el cálido estado de Zulia, Venezuela, Eliel nació en una familia religiosa de pastores evangélicos. Mientras tiene buenos recuerdos de su infancia, la familia de Eliel lo juzgaba incesantemente por la forma en que se presentaba.

“Papi quiere que yo esté en una iglesia con un traje formal. Ay papi, no. Lo siento por ti, mi amor,” dijo Eliel, quien llevaba unas deslumbrantes botas de tacón y una gabardina de mezclilla.

Durante sus años en la escuela, Eliel lidió con mucho acoso de sus compañeros y miembros de la familia por tener un poco de sobrepeso y actuar afeminado. Un maestro llegó a difundir rumores falsos sobre Eliel, diciendo que estaba tocando a otros niños de manera inapropiada, simplemente porque se destacaba.

“¿Cómo iba a salir yo del closet? ¿Qué dirían la familia, los vecinos?” Eliel dijo. “En la escuela en Venezuela ser maricón es como en los 70, allá te meten un trancazo a veces.”

Para gran desaprobación de la familia, Eliel nunca pudo suprimir por completo quién era. Nació para ser nada más que un artista más audaz. “A veces subía a los pupitres a cantar ópera. Eso para las profesoras no era normal,” él dijo.

Era casi imposible para una familia cristiana devota como la de Eliel entender por qué era tan diferente de los otros niños, por lo que vio a psicólogos entre los 8 y los 14 años. “Pasé tanto tiempo en la escuela como en los hospitales por ser afeminada,” Eliel dijo.

Eventualmente, Eliel aprendió que para sobrevivir en esta comunidad rígida, tenía que mantener la cabeza agachada y evitar llamar demasiado la atención. Estos años dio un golpe a su autoestima en ese momento. “Así de estas situaciones de yo ser seguro a un cien por ciento? No,” Eliel dijo.

A través de todos los prejuicios y la intolerancia que enfrentó, Eliel encontró consuelo en sus pasiones. “En mi país, mi mejor amigo era el espejo,” dijo Eliel. “Cuando me encerraba en mi cuarto y me ponía a bailar yo sola, ahí desde ese momento me veía en un escenario.” También encontró fuerza a través de este tipo de momentos al estudiar a los artistas que lo inspiraron, como la reina del soul de Cuba, La Lupe.

La reina de soul de Cuba, La Lupe

Mirando hacia el pasado, Eliel no se arrepiente. Cree que todo sucede por una razón y, a pesar de todas las dificultades y juicios que enfrentó, es más fuerte por ello. “El árbol que más piedras le tiran es el que más frutos da,” él dijo.

Una vez que terminó la escuela, las cosas empezaron a mejorar. Eliel se volvió más activo: correr, nadar e ir regularmente al gimnasio. Usando Internet y su teléfono celular Samsung, encontró trabajos de modelaje y comenzó a construir un portafolio. Debido a las crecientes tensiones políticas en Venezuela, él no pudo terminar la carrera de comunicación social que comenzaron en la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, por lo que buscaron oportunidades en el extranjero.

Fotos del portafolio de modelaje

Eliel llegó a Estados Unidos el día que cumplió 20 años en 2018, para la boda de su hermano en Madison, y nunca miró hacia atrás.

Encontró un trabajo menos que glamoroso en Madison fregando baños y en restaurantes concurridos. A través de su trabajo de limpieza, Eliel conoció a su “madre mexicana” Alejandra, quién lo cuidaría y brindaría apoyo moral en los momentos difíciles, llevando globos y tortas a su casa para su cumpleaños.

Según Eliel, Alejandra es una mujer mayor, tradicional, pero de mente abierta, que no juzga a los demás ni discrimina a los amigos por las apariencias. “Ella defiende la locura de todo ser humano, porque cada uno es libre de ser lo que quiera,” dijo Eliel.

En su trabajo en el restaurante conoció a varios de sus mejores amigos, incluido Mario Rosales de Honduras, y comenzaron a invitarle a salir.

Eliel después de la entrevista en la Biblioteca Pública de Goodman Sur

Una noche se encontró en el primer bar gay en el que habían estado, Woof’s, en la plaza del capitolio. Esa noche fue el punto crucial en la identidad de Eliel. “Yo, con una belleza divina y unos hombres tan hermosos, finalmente dije que no, que voy a vivir con fuerza. Soy joven, solo se vive una vez y nadie va a vivir mi vida por mí. Así que salí del closet, querido,” dijo.

Después de esta experiencia, el viejo y descarado Eliel regresó, pero su hermano, que es diez años mayor y nunca lo había visto en su estado femenino ilimitado, estaba inquieto. “Él me preguntó: ‘¿Qué te pasa? ¿Por qué me está comportando así? ¿No te gustan las mujeres?’ Y yo dije, ‘No,’” dijo Eliel. El hermano de Eliel no le habló durante varios años después de esto.

Si bien puede haber sido liberador, vivir en los Estados Unidos no fue fácil. Como el bebé de la familia, Eliel nunca había vivido separados de su sistema de apoyo, lejos de su familia y de su madre, con quien siempre estuvieron cerca. También tenía que encontrar la documentación adecuada para vivir en los EE. UU., lo cual era un gran factor de estrés y requería innumerables horas, abogados y una gran cantidad de honorarios legales.

Aprender inglés fue otro gran obstáculo, ya que Eliel tenía una exposición mínima al idioma y cualquier clase a la que hubiese asistido hubiera sido demasiado básica. No fue hasta que salieron a la calle con amigos de todos los rincones del mundo que su inglés pudo progresar.

Eliel también sufrió racismo y homofobia en Madison, principalmente por parte de estudiantes blancos que asistían a la universidad. A veces, entraba en un bar del campus e instantáneamente recibía miradas sucias o comentarios sarcásticos, pero en este punto, ya había desarrollado la piel más dura. En lugar de esconderse, se le devolvía la mala energía.

El día de la fiesta anual de Mifflin Block, Eliel caminó pavoneándose por la calle con tacones altos, un top corto y mini shorts, con una altura de más de 180 centímetros. Los estudiantes se quedaron boquiabiertos, sonrieron y se rieron cuando Eliel pasó, pero un estudiante molesto sintió que tenía que hacer un esfuerzo adicional.

Se acercó directamente a Eliel y le dijo “F*ck you,” luego los reprendió por tener un pene. Sin perder el ritmo, Eliel respondió diciendo “F*ck you. Es más grande que el tuyo.”

A pesar de todo el odio del que ha sido blanco, Eliel no culpa a las personas por sus prejuicios, sino que cree que son producto de sus circunstancias familiares. Dice que es el ciclo de padres que enseñan a sus hijos costumbres y valores familiares lo que puede alimentar el odio contra los demás o promover la aceptación.

A pesar de los desafíos que experimentó, Eliel brilló haciendo lo que más amaba: actuar. Los fines de semana, cantaba y bailaba en el Memorial Union y competía en batallas de baile por el centro de la ciudad. Comenzó a ganar reconocimiento en State Street. Sus amigos de la comunidad LGBT comenzaron a invitarlo a actuar en varios eventos.

Una vez que se hizo drag, actuó por toda la ciudad y se elevaron a la cima. Al presentar todo, desde flamenco, reggaetón, Selena, pop español de los 90 y música y baile tradicional venezolano, en sus espectáculos, Eliel se convirtió en la primera Latino en ganar un título de Miss Five Newcomer en Club Five en 2022.

Al principio, fue difícil para su familia comprender su carrera como drag queen. Para ellos, que tenían una mentalidad conservadora, era una profesión extremadamente excéntrica. Pero con el tiempo y después de muchas conversaciones intensas, todos aprendieron a apoyar a Eliel. Por lo menos, ahora Eliel, su hermano y su padre se hablan y su madre y su hermana, que se han mudado a Wisconsin, a menudo asisten a sus espectáculos.

Eliel (derecha) con su hermano y hermana mayor

A los padres de niños que se destacan entre la multitud, Eliel les dice que lo único que deben preocuparse es que a su hijo le vaya bien en la escuela y que le enseñen valores buenos.

“Al final, un hijo es un hijo y hay que amarlo. Y si necesitas ayuda con eso, hay profesionales,” dijo Eliel.

Actualmente, Eliel tiene tres trabajos: es gerente de un restaurante, trabaja en el camión de comida Arepas durante el mercado de agricultores los sábados y actúa. En el tiempo libre limitado que tiene, se les puede encontrar disfrutando de la vida nocturna, saliendo con amigos, viendo documentales de animales, cantando y bailando al espejo de su dormitorio y disfrutando a su familia.

Ha construido una comunidad entre la comunidad Latinx de Madison. Ha reclutado a otras aspirantes a drag queens Latinx para que sean sus bailarinas de respaldo en sus actuaciones e invitado a drag queens Latinx del área de Milwaukee y Chicago a presentarse en espectáculos con él. Elige lugares que ofrecen comidas de toda América Latina. Ha construido relaciones con varias empresas con influencia latina, como Señor Machetes, Los Remedios, Club Five, Voodoo, Sotto y Robinia Courtyard.

Eliel entre bastidores con el anfitrión de las noches latinas de Club Five, Monica C.

“La comunidad Latina me adora, soy de las personas que dice que yo no tengo ego ni vengo a pelear,” él dijo. “Aquí nos juntamos y trabajamos juntos con toda la comunidad. Con los americanas y anglosajones, también.”

En cuanto a los consejos para los adolescentes que se sienten marginados por su familia o comunidad, Eliel dice que “dejen de darle mentalidad a lo que digan las otras personas, porque si son seguros de sí mismo, no les importan lo que digan ellos. Cada persona debe vivir su vida como quiera. Lo otro es leer mucho, aprender.”

“Si no sabes algo, no abras la boca. Primero investiga y pregunta antes de juzgar”, dijo Eliel. “Es como cuando ves a una mujer hermosa caminando y los demás dicen que es una puta, pero nunca le han hablado. Es mejor conocer a alguien antes de criticarlo.”

En su futuro, Eliel espera mudarse a Hollywood, dedicándose a producir arte como el drag, la música, el canto o la actuación. “No quiero ser la reina de Madison o la reina de Wisconsin. Quiero ser la reina del mundo.”

“Me siento que estaba en un etapa de dinosaurio y ahorita estoy en el futuro,” él dijo. “Como me hubiera encantado tener la mentalidad que tengo hoy en día cuando estaba en Venezuela. Pero todo tiene su propósito.”

Eliel tiene varios espectáculos y eventos por venir. Sigue a Eliel en sus redes sociales para mantenerte actualizado sobre sus actuaciones y su paradero. Su Instagram es @elieldhp, su Facebook @Eliel Herrera y su Youtube @elielherrera8939.

Para recursos apoyando la comunidad LGBT en la area, visita la página web de OutReach LGBTQ+ Centro de Comunidad en www.outreachmadisonlgbt.org o llama 608-255-8582. Hay personal que hablan español y inglés.

Fotos cortesía de Eliel Herrera y IMDb.