La temporada de primavera de “Kids in the Rotunda”concluye este mes con cuatro espectáculos para la familia GRATIS

No hay niños en la Rotunda el 1 de abril: Unase a nosotros para el Festival Internacional

Por Shari Gasper de Centro Overture para las Artes

Kids in the Rotunda

Madison.- (27 de marzo de 2023) — Kids in the Rotunda, la serie de espectáculos artísticos de los sábados para toda la familia favorita de Madison, concluye su temporada 2022/23 en el escenario Rotunda del Overture Center en abril con cuatro artistas y grupos locales populares que regresan.

Little Om Big Om Yoga guiará a los jóvenes en sesiones de yoga para toda la familia a las 10:30 a. m. entre los espectáculos del sábado 22 de abril. Además, las familias están invitadas a participar en “Artes después de Overture” en asociación con la Biblioteca Pública de Madison a las 11 a. m. del sábado 29 de abril. La sesión ofrece una actividad artística divertida relacionada con la presentación de Niños en la Rotonda.

Con ritmos que golpean los dedos de los pies, magia alucinante, bailes increíbles, actuaciones artísticas culturales atractivas y más, nuestra popular serie Kids in the Rotunda para familias seguramente atraerá, educará y entretendrá a toda su familia. Disfrute de una alineación diversa de artistas locales, regionales y nacionales seleccionados exclusivamente para niños de nueve años o menos y sus familias.

Una opción de transmisión en vivo estará disponible el sábado 29 de abril. Visite los Niños en la página de Facebook de Rotunda o seguir Página web de Overture Kids in the Rotunda para actualizaciones

Se realizarán funciones gratuitas de 45 minutos a las 9:30 a. m. y a la 1 p. m. todo a la 1 p. m. Las actuaciones serán interpretadas en lenguaje de señas americano. Llame al 608.258.4447 si necesita sentarse a la vista del intérprete para presentaciones en vivo.

APRIL KIDS EN LA ALINEACIÓN DE LA ROTUNDA

Sábado 1 de abril – FESTIVAL INTERNACIONAL – No Kids in the Rotunda

Sábado 8 de abril – Drum Power – EN PERSONA

Kids in the Rotunda

Drum Power es un programa de liderazgo juvenil que brinda a los jóvenes la oportunidad de aprender técnicas de percusión tradicionales de África occidental, afrocubanas y afrobrasileñas y su significado cultural e histórico. El programa tiene como objetivo desarrollar la autoestima y la confianza en uno mismo a través del descubrimiento de las recompensas de la disciplina, la comunidad y el liderazgo, sus pilares. Su actuación contará con tambores y danzas del antiguo reino de Malí, así como de Senegal, Guinea y Brasil, interpretadas por jóvenes de 11 a 17 años, dirigidas por el Dr. Yorel Lashley y Tom Ross. Prepárate para moverte, bailar y aprender con Drum Power.

Sábado 15 de abril – Magia de Isaías – PRESENCIAL

The Magic of Isaiah presenta “The Pure Energy Magic Show”, dirigido a familias y niños de todas las edades. El espectáculo incorpora la participación del público, la comedia, la magia y la ilusión. La Magia de Isaías te llevará en un viaje a través de tu imaginación mientras eres testigo de ilusiones únicas que te harán querer más. El único requisito para el espectáculo es tu imaginación.

Sábado, 22 de abril – Ken Lonnquist – EN PERSONA

Ken ha escrito miles de millones de canciones que hacen reír, pensar y preguntarse a personas de todas las edades. Ha grabado más de 30 álbumes para niños y adultos que han ganado elogios de la crítica en todo el país y, lo que es más importante, un lugar duradero en los corazones de sus oyentes. Escribe canciones de cuentos y canciones de actualidad, canciones de amor y canciones de imaginación. Para celebrar el Día de la Tierra 2023, Ken hará dos espectáculos con sus amigos musicales Doug Brown (banjo, guitarra y violín) y Espere Eckard-Lee (acordeón, tabla de lavar). ¡Únase a nosotros para escuchar canciones sobre animales, árboles y el hermoso planeta que todos compartimos!

Sábado, 29 de abril – The Lullaby Project – EN PERSONA Y TRANSMISIÓN EN VIVO

Kids in the Rotunda

Únase a músicos locales y artistas docentes para un día muy especial de compartir canciones creadas para los más pequeños de su vida. Desde divertido a dulce, relajante a bailable y tonto a empoderador, el concierto incluirá una variedad de estilos musicales e interacción con la audiencia con canciones de cuna escritas con un padre local como parte del Proyecto de Canción de Cuna de Overture. The Lullaby Project une a mujeres embarazadas y nuevas madres y padres con artistas profesionales para escribir y cantar canciones de cuna personales para sus bebés, apoyando la salud materna, ayudando al desarrollo infantil y fortaleciendo el vínculo entre padres e hijos. En todo el mundo, el proyecto llega a los padres en entornos de atención médica, refugios para personas sin hogar, escuelas secundarias, hogares de acogida e instalaciones correccionales. Overture Center se complace en ofrecer el Proyecto Lullaby, un programa nacional del Instituto de Música Weill de Carnegie Hall, en asociación con Harambee Village y el Programa de crianza de la escuela secundaria Capital High del Distrito Escolar Metropolitano de Madison.

Kids in the Rotunda está patrocinado por American Girl Fund for Children, Madison Gas & Electric Foundation y UnityPoint Health Meriter. Financiamiento adicional proporcionado por Kuehn Family Foundation, Ian’s Pizza on State y contribuciones a Overture Center for the Arts.

