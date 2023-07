Liga Latina de  Fútbol “Veteranos” 2023

La Comunidad News Online

Equipo Santitos F.C.

Madison.-La Liga Latina de Futbol “Veteranos” 2023, está cada vez más interesante y muy disputada entre los doce equipos que participan en este campeonato, donde solamente se aceptan jugadores que tengan más de 38 años de edad.Los partidos se juegan en la cancha ubicada en el Parque Raymund de Cottage Grove, el sábado de cada semana a partir de 12:00pm adelante.

Las novedades en esta liga son: El partido es controlado por un solo árbitro, no se marca offside ni posición adelantada. El delantero por más adelantado que este y marca gol es gol valido.

Equipo Santos Laguna

Los equipos son muy disciplinados, se presentan en cancha bien uniformados y no crean problemas durante el juego. O sea, que juegan a la pelota no al físico del adversario. Cuando termina el partido todos los jugadores se dan la mano en son de respeto y amistad sincera, entre ellos no hay miramientos de ninguna clase.

El último sábado primero de julio, hubo dos encuentros muy disputados que el reportero de este medio digital pudo cubrir con la finalidad de informar a nuestros lectores.

Equipo Guanatos

A primera hoira, se enfrentaron dos equipos clásicos de la antigua generación, me refiero al equipo “BEAVER DAM” vs, “SANTITOS F.C.”, dirigidos por Jorge Ortiz este partido se jugó en un marco de calor sofocante de ochenta grados y el resultado fue un empate de 1 a 1, es decir, dividieron honores y los jugadores se retiraron contentos con el empate.

A segunda hora, jugaron los equipos tradicionales SANTOS LAGUNA, dirigido por Hugo Avila, y GUANATO, dirigido por Alex Portillo, los jugadores de ambos equipos dejaron todo de sí en la cancha no obstante el calor, pero pudo más la superioridad técnica y experiencia del equipo Santos Laguna que ganó el partido por el score de 9 a 2, siendo el máximo goleador de la jornada Juan Torales con con 5 goles a favor.