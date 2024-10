Los jueces latinos destacan las barreras en sus carreras y promueven la diversidad en el panel “Luminares Legales”

Jueces latinos de todo Wisconsin hablaron sobre sus carreras y los obstáculos que enfrentaron en su camino hacia el poder judicial durante un panel celebrado en el Memorial Union.

Por Emma Hoffman

Un panel de jueces latinos de Wisconsin y expertos legales comparten su experiencia y brindan consejos sobre el campo legal en Madison, Wisconsin, el 1 de octubre de 2024. Foto por Johnathan Dye | The Daily Cardinal

Seis jueces latinos de todo Wisconsin hablaron sobre sus trayectorias y la evolución de las barreras en el sistema legal en el panel “Luminares Legales” en el Memorial Union el 1 de octubre.

Cada uno de los jueces compartió los obstáculos que enfrentaron a lo largo de sus carreras y la esperanza que sienten por las generaciones futuras de profesionales del derecho.

“Ser latino, simplemente es un poco más difícil cuando estás en la boleta electoral”, dijo el juez Pedro Colón, el primer juez latino del Tribunal de Apelaciones de Wisconsin, sobre su campaña para una posición judicial.

Aunque históricamente las posiciones de juez en el estado han sido ocupadas predominantemente por jueces blancos, Wisconsin ahora cuenta con varios jueces que se identifican como latinos. Pero Colón dijo que ha sido un camino largo para llegar al punto en el que está el estado hoy.

“Yo ejercía en Milwaukee, y pensaba que literalmente tenías que tener un apellido irlandés para ser juez”, dijo Colón.

La jueza Yadira Rein, la primera persona de color en servir como juez en el condado de Outagamie y una de las pocas abogadas que hablan español en el condado de Fox, pasó gran parte de su infancia en México pero se mudó entre hogares de acogida en los Estados Unidos. Nunca se sintió parte de ninguna comunidad, y en la escuela nadie se parecía a ella.

Cuando regresó a México después de abandonar la escuela secundaria, la percibían como demasiado “americanizada”. Y cuando un consejero escolar le dijo que “no estaba hecha para la universidad”, Rein dijo que le creyó.

“Lloraba, y me fui a casa, y la señora con la que vivía me dijo, ‘súbete al coche’. Yo le pregunté, ‘¿A dónde vamos?’ y ella me respondió, ‘te llevo a la universidad’,” contó Rein. “Literalmente me llevó al colegio técnico, me inscribió en una clase y me dijo, ‘ahí tienes, ya estás en la universidad'”.

Mientras los jueces compartían anécdotas sobre los desafíos que ellos y otros han enfrentado, también hablaron sobre las formas en que el sistema legal de Wisconsin está mejorando.

Cada año, los jueces de Wisconsin están obligados a completar una capacitación destinada a hacer que los participantes sean más conscientes de los prejuicios y de cómo estos pueden manifestarse en los tribunales.

“Algunas de las cosas que creo que estamos empezando a hacer mejor en Wisconsin… es presentar programas a los jueces y a los que trabajan en el sistema de justicia penal sobre el sesgo y el sesgo implícito, y reconocer que todos lo tenemos”, dijo la jueza Carolina Stark, jueza del Tribunal de Circuito del Condado de Milwaukee.

De manera similar, el juez Ness Flores, quien se desempeñó como juez del Tribunal de Circuito del Condado de Waukesha de 1978 a 1983, señaló la importancia de la diversidad para fortalecer los esfuerzos de hacer el sistema judicial más justo.

“Necesitamos más gobernadores que estén dispuestos a nombrar a minorías, especialmente hispanos, para el poder judicial, y ellos necesitan contar con un grupo más grande de abogados de donde puedan escoger”, dijo Flores.

Aunque los jueces coincidieron en que se ha logrado progreso en términos de diversidad en las bancas judiciales, exhortaron colectivamente a los estudiantes a seguir sus carreras con pasión, ya que tienen la oportunidad de rectificar los problemas que aún existen hoy.

“Necesitamos líderes comprometidos con lo que yo llamo ‘diversidad funcional’. Es decir, una diversidad competente que entienda a todo tipo de personas”, dijo Colón. “¿Qué tipo de América queremos? Podemos crearla. Ustedes deben decidir cuándo van a dar su salto personal para que podamos crear esta América”.