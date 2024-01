Luis Gustavo Francisco: Brillando en Madison y Forjando un Futuro Estelar en el Fútbol

La Comunidad News Online

Madison ha sido testigo del ascenso meteórico de un joven talento, Luis Gustavo Francisco, cuyo corazón late al ritmo del fútbol. Originario de la misma ciudad, este apasionado jugador ha conquistado los campos de juego y se ha destacado como el mejor defensor central en el equipo Felinos. Luis Gustavo, a punto de graduarse de East High School, comparte su historia de amor por el fútbol, sus raíces mexicanas, y sus ambiciones de convertirse en un futbolista profesional altamente codiciado. Acompáñanos en esta entrevista exclusiva donde descubrimos la esencia del joven que promete brillar en el escenario futbolístico. ¡Conozcamos a fondo al futbolista que Madison aplaude y elogia!

Luis Gustavo Francisco del equipo “Felinos”

P.- ¿Su nombre completo, de donde eres originario y a que te dedicas?

R.- Mi nombre completo es Luis Gustavo Francisco y yo he nacido en Madison; estudio en East

High School en el grado 12 y este año me graduo para continuar con mis estudios, y en mis horas libres me dedico a jugar fútbol.

P.- De donde es originario tu familia?

R.- Mis padres son de Querétaro, México y viven en Madison muchos años.

P.- ¿Cuándo a qué edad comenzaste a jugar fútbol y en qué puesto?

R.- Yo comencé a jugar fútbol a mis 5 años en el equipo infantil “Real Madrid” y “Felinos” en el

Centinela y posteriormente llegué a jugar en Madison 56 ers Soccer Club. Mi padre los fines de semana me llevaba siempre a las canchas a jugar fútbol entonces fue mi entrenador el que me motivó a practicar este deporte.

P.-¿Te arrepientes de algo en tu vida deportiva?

R.- No me arrepiento de nada, por el contrario como apasionado del fútbol, me siento muy feliz de jugar futbol los fines de semana en el equipo Felinos que dirige mi tío Felipe Francisco y su esposa Patricia Doroteo, propietarios de los restaurantes Garibaldi y Vaqueros Mexican Grill en Madison.

P.- ¿Del 1 al 10 cuánto te gusta el fútbol?

R.- Yo diría un 10 porque es mi pasión el fútbol, por eso juego en el equipo Felinos los domingos en la Liga Latina de Latinos y Latinas Indoor. En el verano juego en el equipo Emelec Club.

P.- ¿Hasta cuándo dejarás de jugar fútbol?

R.- Este año me graduaré de East High School y después de graduarme me gustaría continuar con mi carrera de futbolista profesional en una academia. Mi meta es ser un futbolista profesional de carrera como Messi y otros en el futuro.

P.- ¿Jugarías otro deporte además de fútbol?

R.- Fútbol solo el fútbol.

P.- ¿Cuál sería tu segundo deporte favorito?

R. Sería la natación.

P.- ¿Equipo favorito de la Champions?

R. Mi equipo favorito es Barcelona por ser uno de los mejores de Europa.

P.- ¿Equipo favorito de la Liga de México?

R.- Mi equipo favorito de la Liga de México es América, porque yo crecí viendo en TV los partidos de América con mi familia en mi casa.

P.- ¿Qué talla de zapatos-tenis usas?

R– Yo, uso el número 8 ½ porque me resulta cómodo.

P.- Has encontrado pareja gracias al fútbol?

R. La verdad es que no por ahora, pero tendré la oportunidad de encontrar a alguien en el futuro, por ahora mi pasión es el fútbol.

P.- ¿Quiénes son tus mejores amigos gracias al fútbol?

R.- Mis mejores amigos son los integrantes del equipo Felinos.

P.- ¿Cuál es la foto más chula que tienes jugando fútbol?

R.- Tengo una foto chula celebrando el campeonato logrado por el equipo Felinos.

P.- ¿Cuál es tu ritual antes, durante o al finalizar un partido?

R. Antes de entrar a la cancha hago calentamiento para relajar los músculos de mis piernas y cuerpo para evitar los calambres durante el juego.

P.- En qué puedes y debes mejorar más jugando fútbol?

R. En los pases porque el fútbol indoor exige mucha velocidad y pases precisos para que los delanteros puedan lograr goles y ganar el partido.

P.- ¿Estás satisfecho con el progreso que has tenido como futbolista?

R. Como defensor central del equipo Felinos me siento satisfecho, pero mi meta es ser líder y capitán de un equipo algún día como jugador profesional de fútbol.

P.- ¿Has tenido alguna lesión jugando fútbol?

R.- Varias veces pero nada serio hasta ahora, a veces a uno le marcan con mala intención en lugar de jugar a la pelota algunos juegan al físico provocando lesiones.

P.- ¿Cuándo fue el momento más feliz en tu vida jugando fútbol?

R.- Cuando con el equipo Felinos salimos campeones durante el verano y en el Indoor del invierno, los años no me acuerdo muy bien, pero fue campeón varias veces.

P.- ¿Momento más vergonzoso que has tenido jugando futbol?

R.- Como yo juego a la pelota no al físico del adversario nunca fui expulsado hasta ahora de ahí que no tuve ningún momento vergonzoso.

P.- ¿Cuál ha sido tu mejor hazaña como futbolista?

R.- Mi mejor hazaña como defensor central del equipo Felinos es marcar de cerca a los delanteros del equipo contrario ocasional.

P.- ¿Cuál es tu jugador favorito del fútbol profesional?

R.- Para mí, el mejor jugador del mundo es Messi, porque me inspira y porque su juego es mágico y fenomenal.

P.- ¿Algo que quieras compartir con la comunidad Latina?

R.- Como jugador apasionado de fútbol de 18 años, mi consejo a los padres de familia de la comunidad Latina es que fomenten el deporte con sus hijos, para que tengan el cuerpo sano y la mente sana, y no se dediquen al vicio de ninguna clase, además de motivarlos al estudio.