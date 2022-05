Masiva asistencia a la marcha y último día de la huelga  estatal de “Dos Días Sin Latinos e Inmigrantes” en Madison

La Comunidad News Online

Foto parcial de los asistentes al Capitolio

Madison.- El segundo día de huelga general de “Dos días sin latinos e inmigrantes” por los derechos de los inmigrantes, cientos de trabajadores esenciales inmigrantes, familias, agricultores, estudiantes y aliados de todo Wisconsin realizaron una huelga estudiantil, una manifestación, y cabildeo en el Capitolio estatal para pedir a los legisladores estatales republicanos que dejen de bloquear las licencias de conducir, las identificaciones estatales, y la equidad en la matrícula estatal para los inmigrantes.

El primer día de la huelga de dos días, mas de cuatro mil trabajadores esenciales inmigrantes y en Milwaukee marcharon para exigir al Presinte Biden tome medidas ejecutivas para proteger a todos los inmigrantes y poner fin a las políticas racistas y antiinmigrantes de administraciones anteriores, socavando la seguridad pública y legalizando la discriminación racial.

Christine Newman-Ortiz de Voces de la Frontera

El segundo dia en Madison, en la parte central del interior del Capitolio varios oradores expresaron su apoyo a la causa de los manifestantes, la primera en tomar la palabra fue Christine Neuman-Ortiz, directora y líder de Voces de la Frontera, quien pidió un aplauso muy fuerte para la masiva concurrencia de los participantes en el evento que colmaron totalmente la planta baja, el primer y el segundo piso del interior del Capitolio con pancartas que decían: “Licencia de conducir para los trabajadores inmigrantes esenciales de Wisconsin. ¿Cuándo? Ahora.

A través de su representante, en la conferencia de prensa en el Capitolio, el gobernador Tony Evers, emitió una declaración en apoyo de la restauración de las licencias de conducir y la equidad en la matrícula estatal. Sus últimas dos propuestas de presupuesto estatal incluyeron ambas políticas, pero en ambas ocasiones fueron bloqueadas por los congresistas estatales republicanos.

Mandela Barnes Vicegobernador de Wisconsin

El Vicegobernador Mandela Barnes, se hizo presente en el Capitolio y en su discurso, dijo: “En dos presupuestos consecutivos, el Gobernador Evers ha propuesto licencias de conducir para todos y matrícula estatal para inmigrantes indocumentados. Esta es una declaración clara e inequívoca de que si usted vive aquí y llama a Wisconsin su hogar, entonces es un residente de Wisconsin y se le deben brindar oportunidades equitativas para prosperar. Las licencias de conducir son necesarias y merecidas para que cada individuo pueda moverse de manera segura al trabajo, a citas médicas, y otras necesidades. Al darle a los inmigrantes acceso a las licencias de conducir, hacemos que nuestras carreteras sean más seguras y eliminamos el temor de que los padres que trabajan sean separados de sus hijos solo porque conducen al trabajo”.

Nick Levendofky de Wisconsin Farmer Union

El representante de Wisconsin Farmers Union, Nick Levendofky, en su intervención en el evento, dijo: “Buenos días, estamos orgullosos de estar aquí hoy. Wisconsin Farmers Union, Apoya la reforma de la ley de inmigración por parte del Congreso de los EE.UU, con el fin de demostrar la hospitalidad del pueblo estadounidense y satisfacer las necesidades laborales de la Unión Americana. Los productores agropecuarios estatales consideran la inclusión de trabajadores inmigrantes en la estructura tributaria federal, y los derechos humanos de estos trabajadores huéspedes.”

“El Sindicato de Agricultores de Wisconsin apoya al estado de Wisconsin se autorice la identificación de residentes, mediante la otorgación de una licencia de conducir de propósito limitado y permitido, tarjeta de identificación orgánica para un residente de Wisconsin a quien no se le ha asignado un Número de Seguro Social o no puede establecer presencia legal en los EE.UU., lo que hará que el transporte sea más seguro. Necesitamos que Wisconsin y la comunidad se unan y conozcan este importante problema. Si, se puede!!” Concluyo Levendofly.

Keydi Osorio y Cristabel Martinez de DACA

En representación de los estudiantes de DACA, Keydi Osorio, estudiante de UW-Madison y miembro de la mesa directiva de Wisconsin Dreamers, también se dirigió a la audiencia y dijo: “Mis padres me trajeron a este país desde Honduras cuando tenía cinco años. Crecí en Kenosha y nunca me mudé fuera del estado de Wisconsin mientras vivía aquí. Cuando llegó el momento de la universidad, solicité ingreso a una escuela del sistema de UW a no más de cinco minutos de mi casa y me dijeron que tenía que pagar la matrícula de fuera del estado simplemente porque no nací en los Estados Unidos. La matrícula fuera del estado es aproximadamente el doble del costo de la matrícula estatal y, además, como soy un estudiante de DACA, no soy elegible para recibir ayuda financiera. Mi educación debe pagarse completamente de mi bolsillo o debo depender de becas. Es por eso que estamos luchando por la equidad de matrícula en el estado. Se espera que paguemos más dinero por una educación universitaria en el estado de Wisconsin que alguien con quien hayamos crecido o nos hayamos sentado en la escuela secundaria durante cuatro años porque somos inmigrantes”.

Brayan Carrera Garcia de East High School

“Quiero dar las gracias a toda la gente niños, jóvenes, adultos, ancianos, estudiantes que hoy salieron a apoyar la marcha y la huelga de dos días sin latinos ni inmigrantes, la mayoría de ellos viajaron con su familia larga distancia para demostrar una gran fuerza – dijo – Christine Newman-Ortiz, a La Comunidad News Online. “Hoy mandamos un mensaje claro que nosotros vamos a seguir luchando hasta conseguir las licencias de conducir y otros derechos de los trabajadores esenciales indocumentados. Hoy hemos recibido mensajes de solidaridad del Gobernador Tony Evers y del Vicegobernador Mandela Barnes, vamos a seguir trabajando con todos nuestros aliados a nivel estatal. Para mi fue impresionante la presencia masiva de niños y jóvenes estudiantes latinos de las escuela primaria y secundaria, quienes constituyen el futuro de Wisconsin, como la mayoría de ellos nacieron en este país, con su voto lograran el cambio de las leyes, incluida la Reforma Migratoria. Gracias a La Comunidad News Online por venir a cubrir este histórico evento como el único medio en el idioma español y felicidades por sus 32 años de servicios a la comunidad.