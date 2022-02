“Me enorgullece compartir que mis padres siguen siendo trabajadores agrícolas”

“Se necesita tiempo y acciones para ganarse la confianza de la comunidad.”

La Comunidad News Online

Dr. Armando Ibarra, PhD.

Madison.- Armando Barrera, Pb.D., proviene de una familia de trabajadores agrícolas del Valle Central de California. se enorgullece de compartir que sus padres siguen siendo trabajadores agrícolas;” es Lic. en Sociología y Español, tiene maestria en Administracion Publica, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de California, Irvine, actualmente él es profesor titular de Estudios Laborales y de la Clase Obrera en La UW-Madison desde julio 2021, y del Departamento de Educación laboral y Programa de Estudios Chican@ Latina@; activista y líder comunitario, defensor de los trabajadores inmigrantes esenciales en el ámbito local y nacional, miembro activo de Voces de la Frontera; Gilbert G. González y Rodolfo D. Torres, fueron sus mentores. Armando también es escritor y conferencista, entre sus obras se menciona “La Cuestión Latina,” Mejor Libro de Política Latina 2019, “Hombre de Fuego,” Título Académico Sobresaliente Elegido en 2013,( The Latino Question, 2019 Best Book in Latino Politics Man of Fire, 2013 Choice Outstanding Academic Title).

Crecí en el campo junto a trabajadores agrícolas en el Valle Central de California. Como una familia de trabajadores agrícolas inmigrantes, hicimos muchos cultivos de temporada allí para sobrevivir. Fui a la escuela secundaria en un momento en que había mucha incertidumbre para las familias inmigrantes con racismo y xenofobia. Mientras estudiaba en la universidad logré formar parte de grupos de estudiantes que estaban dedicados a trabajar en campañas de justicia social, hasta finalmente logre obtener una Licenciatura en Sociología. Estaba particularmente interesado en la historia y la posición contemporánea de los trabajadores agrícolas en los EE. UU.

Luego empecé a trabajar para un sindicato internacional donde empecé a organizar a los trabajadores de atención médica con salarios bajos. Trabajé aproximadamente cuatro años organizando a los trabajadores y, durante ese tiempo, aprendí de primera mano los desafíos que ellos enfrentan en el trabajo y en sus hogares, debido a los bajos salarios y la inexistencia de beneficios. Y, lo que es más importante, aprendí sobre el poder que tienen los trabajadores y la capacidad de transformar las condiciones de trabajo actuando colectivamente y ejerciendo sus derechos laborales. Después regresé a la universidad donde continúe organizando a los trabajadores sin descuidar mis estudios hasta que logre obtener una maestría en Administración Pública, y tuve la oportunidad de trabajar para la Asociación de la Universidad de California.

Decidí continuar con mi educación formal e ingresé al programa de posgrado en Ciencias Políticas de la Universidad de California-Irvine. Mi interés estaba en comprender las relaciones políticas y sociales de los trabajadores y su relación con la desigualdad. Mi enfoque, al igual que hoy, fue en las diversas comunidades de trabajadores agrícolas y su posición social. Investigué y logré escribir mi disertación sobre familias de trabajadores agrícolas migrantes que residían en campos de trabajo estatales destinados a ellos. Logre visitar el Valle Central para realizar trabajo de campo que incluía observación, entrevistas y visitas a archivos locales. Mi disertación fue reconocida por la Asociación Estadounidense de Hispanos en Educación Superior y Servicio de Pruebas Educativas en su Competencia de Disertaciones Sobresalientes de 2012.

Completé mi Ph.D. en 2010. Me capacité para ser profesor, solicité y me entrevistaron para algunos puestos de tenencia, y nosotros, mi esposa y yo, finalmente decidimos que la Escuela para Trabajadores de UW-Madison era la opción adecuada para nuestra familia. Nunca esperábamos dejar California y nunca podríamos haber predicho que terminaríamos en Wisconsin. Pero aquí estamos, casi 11 años después, ahora arraigados y orgullosos habitantes de Wisconsin, con tres hijos nacidos en Madison.

Dr. Armando Ibarra, su esposa e hijos

Mi madre es mi mayor apoyo. Ella y mi padre nos enseñaron cómo trabajar, nos inculcaron habilidades importantes y para mi ellos son el centro de nuestra familia extendida.Me enorgullece compartir que mis padres continúan siendo trabajadores agrícolas. También tengo la suerte de tener dos mentores académicos mexicoamericanos que han dado forma a mi curiosidad intelectual e interés en la profesión, Gilbert G. González y Rodolfo D. Torres. Ellos me enseñaron sobre la academia y validaron mi trabajo dentro de nuestro campo de estudio. Puedo decir sin duda que influyeron directamente en mi trayectoria profesional.

Wisconsin era nuevo para nosotros. No entendíamos su clima, política, demografía y posicionamiento de las poblaciones latinas. Me entrevistaron para el trabajo en julio y llegué a Madison en enero. Cuando salí del condado de Orange, California, hacía cerca de 70 grados y cuando llegué aquí, estaba bajo cero. Tenía una chaqueta ligera y rápidamente me di cuenta de que no estaba preparado para el invierno. Entonces, estar en un nuevo entorno social y político, sin amigos, familia o comunidad, no estar aclimatado y haberme graduado recientemente fueron todas barreras en nuestra transición a nuestro nuevo hogar. Estábamos solos. Estoy seguro de que estas barreras son compartidas por muchos recién llegados al estado.

Profesionalmente, tenía una ligera subestimación de mi rol y expectativas de profesor asistente y trabajé diligentemente para cumplirlas. En mi profesión, la calidad y cantidad de investigación, enseñanza y servicio, tal como se describe en las pautas de gobierno y tenencia de la UW y revisadas por sus pares, determina si usted es promovido al siguiente nivel profesional. Este fue un desafío para mí debido a mi investigación basada en la comunidad. Se necesita tiempo y acciones para ganarse la confianza de la comunidad. Sin esta confianza, es casi imposible llevar a cabo una investigación auténtica que esté conectada con las necesidades y el progreso de la comunidad. Como mencioné anteriormente, vengo de una familia inmigrante de clase trabajadora unida que es parte de una comunidad mexicana y mexicoamericana más grande y me nutro diariamente de sus valores. La mayoría de edad en mi comunidad nos enseñó a centrar la Dignidad, el Respeto, el Derecho, el Valor Civil y el Amor a la Humanidad. Junto con estos valores, mis mentores académicos me enseñaron cómo mantener los principios y ser fiel a mi persona en mi trabajo. Me conecté con varias organizaciones comunitarias en todo el estado, realicé varios proyectos de investigación aplicada basados ​​en la comunidad, publiqué algunos artículos centrados en la migración laboral y soy el autor principal de dos libros que han funcionado bien. Mi libro más reciente, en coautoría con Alfredo Carlos y Rodolfo Torres, The Latino Question: Politics, Laboring Classes and the Next Left, ganó el premio al Mejor Libro sobre Política Latina de 2019 otorgado por The Latino Caucus of the American Political Science Association. Este libro ofrece una crítica centrada en la clase sobre los debates oportunos, sobre las luchas, la política, la inmigración y la desigualdad de la clase trabajadora Latina en los Estados Unidos. Mi libro coeditado, Man of Fire: Selected Writings de Ernesto Galarza, fue designado Título Académico Sobresaliente por Choice Reviews for Academic Libraries, una publicación de la American Library Association. Obtuve el rango de profesor titular en UW-Madison en julio de 2021.

Dr. Armando Ibarra, profesor titular de Estudios Laborales y de la Clase Obrera en La UW-Madison

Hoy, trabajo tan duro como cuando comencé como profesor asistente. Pero ahora, uso mi experiencia personal y profesional para orientar a los académicos que están comenzando sus carreras. Estoy involucrado con organizaciones que trabajan en temas de justicia social. Soy un miembro orgulloso de Voces de la Frontera, una organización de membresía de base dirigida por trabajadores de bajos ingresos, inmigrantes y jóvenes, que busca proteger y expandir los derechos civiles, los derechos de los trabajadores y los derechos de los inmigrantes a través de la acción colectiva y la organización. También pertenezco a algunos otros grupos locales, algunos enfocados en Latinx y otros no, interesados ​​en abordar la desigualdad en nuestras comunidades. Creo firmemente que es importante que quienes ejercemos nuestra profesión participemos en los debates difíciles que afectan a los miembros más vulnerables de nuestras comunidades. Por ejemplo, he brindado testimonios de expertos sobre los impactos que los trabajadores inmigrantes tienen en nuestra economía local y estatal a funcionarios electos y legisladores, he sido autor de múltiples artículos de opinión distribuidos a nivel nacional sobre los derechos laborales, de los trabajadores y de los inmigrantes, he dado presentaciones públicas en todo el país sobre estos temas, y he participado en demostraciones públicas de acción directa organizadas por la comunidad.

A menudo, cuando miro a algunos de mis alumnos y a ciertos jóvenes que buscan su camino, me veo en ellos. No sé muy bien cuál es su situación única, pero entiendo lo que están pasando. Si me estuviera dando un consejo a su edad, sería: Tú perteneces. Perteneces aquí tanto como cualquier otra persona. En segundo lugar, estás aportando habilidades que se pueden transferir para ser un estudiante exitoso, un aprendiz o un trabajador. Esas habilidades, su ética de trabajo por ser un trabajador agrícola, es algo que no se puede enseñar de la noche a la mañana. Entonces, por ejemplo, si puede ver que la producción de conocimiento en la escuela también es un trabajo, entonces ya entendió esto. Si tienes 18 años y has estado trabajando durante 14 años, eres un profesional experimentado cuando se trata de poder entender que hay responsabilidades, compromisos de tiempo y el producto terminado. Solo necesitas permanecer centrado en tus valores y aprender a traducir esas habilidades laborales en tareas escolares.