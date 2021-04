Meseros no deben depender de la buena voluntad de extraños

En todo el estado, meserxs tienen que confiar en la buena voluntad de extraños para ganarse el pan de cada día. Sus empleadores deben ser requeridos a pagarles un salario justo.

La semana pasada, el senador Chris Larson y la representante estatal Francesca Hong abordaron esta injusticia al presentar una legislación para poner fin al salario mínimo con propina (LRB-2337) en Wisconsin. Esta emocionante noticia sigue a la visionaria Declaración de Derechos de Justicia Económica presentada por los Representantes Hong y Kristina Shelton a principios de este mes.

El salario mínimo federal para los trabajadores que reciben propinas es $2.13 (Wisconsin permite que los restaurantes paguen a les meserxs $2.13 por hora que tengan menos de 20 años y que no hayan trabajado 90 días todavía). Dieciséis estados no tienen un salario mínimo para les trabajadores que reciben propinas que sean superior de $2.13, mientras que sólo siete estados requieren que les trabajadores que reciben propinas reciban un pago mínimo que se ha congelado en $7.25 desde 2009. El resto de los estados pagan en algún punto intermedio y los $2.23 por hora que paga Wisconsin están casi al final de esta fila. No es justo que les trabajadores que reciben propinas tengan dificultades para llegar a fin de mes con lo que ganan: en Wisconsin, el 46% de les servidores dependen de beneficios públicos y el 12.6% vive en la pobreza según el EPI.

La pandemia solo empeoró las cosas. El mayor porcentaje de todos los trabajos perdidos fue un enorme 60% en la industria de servicios. Según una nueva encuesta de “Poll Harris”, el 19% de los estadounidenses dicen que dan menos propinas que antes de la pandemia. Dado que los clientes realizan principalmente pedidos para llevar en lugar de cenar, las propinas se han reducido, pero les meserxs aún tienen que seguir preparando, sirviendo y empaquetando nuestros pedidos para llevar.

En el memorando adjunto a esta legislación, la representante Hong, propietaria de un restaurante, compartió: “Todos los habitantes de Wisconsin merecen un alto nivel de vida. Incluso antes del Covid-19, muchos en nuestra comunidad luchaban por acceder a las necesidades básicas y se encontraban viviendo de un salario escaso para pagar. La pandemia sólo ha dejado al descubierto los agujeros en nuestro tejido económico y social que han sido perpetrados por la falta de una política humana y progresista “.

Las propinas tienen una historia desagradable. El libro de Saru Jayaraman, “Forked: A New Standard for American Dining”, reveló que las propinas se originaron en Europa entre los aristócratas para mostrar favor a sirvientes particulares. También tiene sus raíces en el racismo, como lo compartió con The Washington Post: “La industria de restaurantes, estaba contratando esclavos recién liberados como trabajadores con propinas, realmente quería el derecho a contratar a estos trabajadores pero les pagaba casi nada. Así que propusieron la idea de que no tenían valor y que sus empleadores no deberían tener que pagarles. Básicamente, hicieron el argumento de que los esclavos recién liberados deberían recibir un salario de cero dólares “.

Ya es hora de que los legisladores de Wisconsin abandonen este método de pago racista y anticuado.