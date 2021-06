Opiniones sobre la pandemia coronavirus COVID-19 y la vacuna

Por Rafael Viscarra

Antonieta Timozihui y su hija

Madison. En esta edición publicamos algunas opiniones sobre la pandemia coronavirus COVID-19, lo que piensa la gente y cómo la pasaron al ser obligados a trabajar desde sus casas, es decir, encerrados en sus viviendas durante más de un año por orden del gobierno federal y estatal, que a su vez lo hicieron por recomendación de la Organización Mundial de Salud de las Naciones Unidas.

Para lograr información acerca de este rubro entrevistamos a varias personas de procedencia Latina al azar cuyo resultado la publicamos en la presente edición, con la intención de que nuestros asiduos lectores saquen sus propias conclusiones.

Entrevista

Nombre completo, ¿de dónde es originaria y en qué trabaja?

Antonieta Timozihui y soy de Cholula Puebla, México vivo en Madison muchos años con mi esposo y mis hijos, por el momento no estoy trabajando.

¿Qué le ha enseñado la pandemia a usted y su familia?

La pandemia nos ha enseñado a confiar en Dios y estar más unidos con la familia, cuidarnos y tratar de sobrellevar esta enfermedad, lavarse las manos, observar la distancia y llevar cubrebocas.

¿Qué cosas son diferentes ahora con la pandemia?

Como familia, como amigos nos valoramos más, apreciamos más la vida y valoramos más a las personas que están a nuestro alrededor.

¿Entiende algo sobre la vacuna?

Dicen que es importante vacunarse, pero yo estoy esperando un poquito más para vacunarme. No es tanto confiar en la vacuna, nuestra mirada es hacia Dios; porque Dios es el que nos da la vida y Él nos la quita. Con vacuna o sin ella cuando Él nos llame igual tenemos que irnos.

¿Sabe exactamente qué es el COVID-19?

Según he investigado es una infección por vía respiratoria, pero no sabemos realmente si es una epidemia, parece que es una gripe muy fuerte que la gripe normal con consecuencias fatales si no se previene a tiempo.

¿Alguna familia suya ha sido infectada aquí o en su país?

No, ninguno de mi familia ni aquí ni en mi país.

¿Se ha vacunado?

No me he vacunado todavía ni mi esposo tampoco; porque con la vacuna hay mucha controversia, a algunos les ha sentado bien y a otros no, porque les ha producido efectos secundarios como trombosis, coágulos de sangre en el cerebro, etc.

¿Sabes los pros y contras de la vacuna?

A mí me preocupa que la vacuna se haya hecho tan rápido en tan poco tiempo en un año o menos; eso nos hace pensar que no sabemos qué nos están inyectando. Mucha gente está diciendo que la vacuna es un negocio de las grandes empresas farmacéuticas, que es un negocio multimillonario.

¿De los parientes y amigos cuánto ya se vacunaron?

Nadie de mi familia, mis dos hermanas ni mis hijos ni mi esposo aun no se vacunaron.

¿Hay algo más que le preocupa como resultado de esta pandemia?

Sí, me preocupa que mis dos niñas tengan que ir a la escuela con cubre bocas, prefiero que mis hijas sigan tomando clases por línea para mi mucho mejor. De la escuela Verona donde están inscritas mis hijas me hablaron que vayan en persona yo les dije que no, porque no quiero que estén 8 horas con cubre bocas es antihigiénico y perjudica la respiración.

Entrevista

Emilia Martinez y sus hijitos

Nombre completo, ¿de dónde es originaria y en qué trabaja?

Mi nombre completo es Emilia Martínez, soy de Puebla, México. Ahorita no estoy trabajando por lo de la pandemia, pero antes trabajaba limpiando casas, pienso esperar un poco más para volver a trabajar.

¿Qué le ha enseñado la pandemia a usted y su familia?

Más que todo la unión familiar, a valorar un poco a nuestra familia y amigos, también nos ha enseñado a llevar una vida sana en base al aseo, a lavarnos las manos con más frecuencia para evitar el contagio no solo de la pandemia sino de cualquier enfermedad.

¿Qué cosas son diferentes ahora con la pandemia?

Muchas cosas, mucha gente está muriendo con la pandemia antes no, ahora tenemos que poner más atención en la limpieza antes no, a agradecer a Dios con más frecuencia por todo lo que nos provee.

¿Entiende algo sobre la vacuna?

Investigamos sobre la vacuna, de hecho yo ya tengo las dos dosis de vacuna.

¿Sabe exactamente qué es el COVID-19?

No exactamente, solo sé que es un virus infeccioso que ataca al sistema respiratorio.

¿Alguna familia suya ha sido infectada aquí o en su país?

Si, dos de mis tías en Puebla, México, aquí un conocido nuestro, mi persona y mi esposo estuvimos con COVID-19 una semana, decidimos quedarnos en caso para curamos con medicina natural incluido te, canela giger, manzanilla, eucalipto, cáscara de naranja y otras.

¿Se ha vacunado?

Yo y mi esposo ya tenemos las vacunas, ahorita estamos esperando la vacuna para mi hijo mayor de 12 años.

Nosotros no queríamos vacunarnos, pero a mi esposo le pidieron en su trabajo que se vacune y a mi también seguramente me van a exigir vacuna cuando vuelva al trabajo.

¿Sabes los pros y contras de la vacuna?

Si, investigamos los pros y contras de la vacuna y sus efectos secundarios como la coagulación en la sangre, trombosis en el cerebro y otros.

¿De los parientes y amigos cuánto ya se vacunaron?

En México mis papas también ya están vacunados

¿Hay algo más que le preocupa como resultado de esta pandemia?

Me preocupa que la gente no entienda, no se cuida. Nosotros aunque ya estamos vacunados seguimos teniendo precaución, lo que no ocurre con otros; porque dicen que como ya están vacunados ya son inmunes a la pandemia.