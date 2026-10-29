¡Orgullo venezolano y sabor latino! Chourio y Contreras brillan en el primer título mundial de Milwaukee

William Contreras, elegido Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, y Jackson Chourio, protagonista de una postemporada histórica, encabezan la representación venezolana en la conquista de los Cerveceros, que derrotaron 4-1 a los Rays de Tampa Bay.

Los Cerveceros de Milwaukee conquistaron su primera Serie Mundial y escribieron una página inédita en la historia de la franquicia. La victoria por 4-1 sobre los Rays de Tampa Bay en el quinto partido del Clásico de Otoño puso fin a una espera de 44 años desde su anterior aparición en una Serie Mundial, en 1982.

En medio de la celebración, dos nombres venezolanos ocuparon un lugar especial: William Contreras y Jackson Chourio. El primero fue reconocido como el Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial; el segundo se destacó por su producción ofensiva y por establecer marcas de precocidad en el Clásico de Otoño. <Cite refs={[“turn739568view0”,“turn739568view1”,“turn739568view2”]}/>

El campeonato pertenece a todo Milwaukee, pero las actuaciones de sus peloteros venezolanos ofrecen un motivo adicional de celebración para Venezuela y para los aficionados latinos que siguen las Grandes Ligas.

William Contreras: MVP y protagonista del campeonato

Contreras terminó la Serie Mundial con un promedio de bateo de .381, ocho imparables, cuatro carreras impulsadas y un OPS de .864. Su producción ofensiva fue importante, pero su contribución no se limitó al bate.

El receptor venezolano también dirigió al cuerpo de lanzadores de Milwaukee y tuvo un papel destacado en la defensa. Durante la serie atrapó a cuatro corredores de Tampa Bay que intentaron robar base, neutralizando una de las armas ofensivas de los Rays.

Su momento decisivo con el bate llegó en el quinto encuentro. En la sexta entrada, Contreras conectó un doble que permitió ampliar la ventaja de Milwaukee y acercó al equipo al campeonato.

El reconocimiento como MVP lo convirtió en el primer jugador de los Cerveceros en recibir ese premio en una Serie Mundial. Su actuación demuestra la importancia de un receptor capaz de aportar tanto a la ofensiva como a la estrategia defensiva. <Cite refs={[“turn739568view1”,“turn776570search0”]}/>

Para el béisbol venezolano, el galardón representa un reconocimiento de primer nivel a un jugador que respondió en el momento más importante de la temporada.

Jackson Chourio: juventud venezolana que rompe marcas

A sus 22 años, Jackson Chourio confirmó su capacidad para competir en los escenarios más exigentes del béisbol profesional. El jardinero fue uno de los motores ofensivos de Milwaukee durante la postemporada y dejó una huella estadística en la Serie Mundial.

Jackson Chourio Photo credit MLB

Chourio terminó la postemporada de 2026 con 16 imparables en 57 turnos al bate, promedio de .281, dos jonrones, nueve carreras impulsadas y tres bases robadas. Es importante precisar que estas cifras corresponden a toda la postemporada, no exclusivamente a la Serie Mundial. <Cite refs={[“turn739568view3”]}/>

Su actuación también quedó marcada por un logro histórico: con 22 años y 229 días, se convirtió en el jugador más joven en registrar cuatro imparables en un partido de Serie Mundial desde Joe Garagiola en 1946. Además, llegó a los 31 imparables en su carrera de postemporada antes de cumplir 23 años, superando el registro anterior de Andruw Jones, quien había conseguido 30.

Esos números consolidan a Chourio como una de las jóvenes figuras del béisbol y refuerzan el protagonismo venezolano en el campeonato de Milwaukee.

Cooper Pratt y el esfuerzo colectivo sellan la victoria

Aunque Contreras y Chourio aportaron el rostro venezolano a la celebración, el título también fue producto de actuaciones decisivas de otros integrantes de los Cerveceros.

El novato Cooper Pratt brilló con el bate y estableció un récord de seis imparables consecutivos para un novato en la Serie Mundial. Su producción ofensiva ayudó a Milwaukee a construir la ventaja necesaria para imponerse a Tampa Bay.

En el montículo, Jacob Misiorowski mantuvo a los Rays sin carreras durante cinco entradas y dos tercios, en las que permitió apenas dos imparables y concedió una base por bolas. El bullpen se encargó de preservar la ventaja durante el tramo final.

Tampa Bay consiguió anotar una carrera en la novena entrada, pero no pudo cambiar el desenlace. Milwaukee aseguró el triunfo por 4-1 y levantó el trofeo que había perseguido durante décadas.

El peso del talento latino en las Grandes Ligas

El éxito de Chourio y Contreras invita a destacar el aporte de los peloteros latinoamericanos al béisbol de Estados Unidos. Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, México y otros países han producido figuras que contribuyen tanto a los resultados de sus equipos como a la evolución del deporte.

Contreras Photo credit : MLB

En Milwaukee, los venezolanos tuvieron papeles distintos y complementarios: Contreras sobresalió por su bateo y su trabajo detrás del plato, mientras Chourio aportó juventud, velocidad y una producción ofensiva notable durante la postemporada.

Reconocer ese aporte no significa restarle mérito al resto del equipo. El campeonato fue una conquista colectiva, construida con actuaciones decisivas en el bateo, la defensa y el pitcheo. Precisamente por eso, el protagonismo de los dos venezolanos adquiere mayor valor: sus contribuciones ayudaron a completar una campaña histórica.

Milwaukee, campeón por primera vez

Los Cerveceros cerraron la Serie Mundial con una victoria por 4-1 y conquistaron el primer título de su historia. La franquicia puso fin a 44 años de espera desde su última aparición en el Clásico de Otoño y añadió una nueva página a su legado.

Para Milwaukee, es la culminación de una temporada inolvidable. Para William Contreras, es la consagración como MVP de la Serie Mundial. Para Jackson Chourio, es otro paso importante en una carrera que ya incluye marcas históricas a una edad temprana.

Y para Venezuela y los aficionados latinos, es una oportunidad para celebrar a dos peloteros que dejaron su huella en el camino hacia el campeonato.

Los Cerveceros son campeones por primera vez. Milwaukee hace historia, William Contreras se lleva el MVP y Jackson Chourio confirma el impacto de una nueva generación venezolana en las Grandes Ligas.