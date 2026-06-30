Madison United impone su jerarquía y golea a Cruz Azul en la Liga Latina de Madison

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Euipo “Madison United”

Madison, Wisconsin.– La emoción del fútbol volvió a apoderarse de las canchas de Warner Park, al norte de Madison, durante la jornada dominical del 28 de junio, correspondiente al Campeonato de Verano 2026 de la Liga Latina de Latinos y Latinas, organización presidida por Roberto Cuahuey, conocido cariñosamente en la comunidad deportiva como el “Viejo Roberto”.

El encuentro que abrió la programación enfrentó a Madison United y Cruz Azul, dos equipos que protagonizaron un partido intenso y de gran entrega. Uno de los aspectos que más llamó la atención de los aficionados fue el estreno del nuevo uniforme de Madison United, inspirado en el diseño de la selección nacional de Alemania. La novedosa indumentaria despertó comentarios entre los asistentes, quienes por momentos imaginaron la presencia del combinado europeo en los campos de Madison.

Dentro del terreno de juego, Madison United tomó la iniciativa desde el pitazo inicial, dominando la posesión del balón y generando las mejores oportunidades de gol. Sin embargo, la sólida labor defensiva de Cruz Azul permitió que el primer tiempo concluyera con el marcador en blanco.

Para la segunda mitad, el cuerpo técnico de Madison United realizó ajustes estratégicos tanto en la defensa como en la ofensiva, cambios que dieron resultados inmediatos. El equipo encontró mayor profundidad en ataque y logró abrir el marcador antes de ampliar rápidamente la ventaja con un segundo tanto. Cuando el encuentro llegaba a su recta final, Madison United selló una brillante actuación con un tercer gol que confirmó su claro dominio sobre el conjunto rival.

Con este resultado, Madison United derrotó por 3-0 a Cruz Azul, consolidando una de las actuaciones más convincentes de la jornada y enviando un mensaje de fortaleza en el Campeonato de Verano 2026.

Tras la conclusión de este compromiso, una intensa lluvia cayó sobre las canchas de Warner Park, obligando a suspender la cobertura periodística de La Comunidad News Online, por lo que no fue posible informar sobre el desarrollo de los demás encuentros programados para la tarde.