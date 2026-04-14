¡Finales de infarto y remontadas épicas! La Liga Capital Latina de Madison corona a sus campeones en una noche histórica en TOCA Soccer

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Equipo “San José” Campeón Primera División 2026

Madison, Wisconsin. — La Liga Capital Latina vivió una jornada inolvidable con la disputa de sus finales del Torneo de Invierno 2025-2026 en las instalaciones de TOCA Soccer, en un evento que combinó talento, pasión y una organización ejemplar liderada por los jóvenes promotores deportivos Leo Castillo y Edgar Martínez.

Equipo “Madison Fire” Sub-Campeón Primera Divisón 2026

El campeonato, que se extendió por aproximadamente seis meses desde noviembre, reunió a 40 equipos integrados por entre 12 y 15 jugadores, distribuidos en tres categorías: primera, segunda y tercera división. Tras una intensa fase regular disputada cada fin de semana, los mejores ocho equipos de cada división avanzaron a la fase eliminatoria, donde el formato de eliminación directa elevó la competitividad hasta definir a los finalistas.

Equipo “La Raza” Campeón de la Segundo División 2026

La gran jornada final, celebrada el sábado 11 de abril, congregó a una multitud de aficionados que respaldaron con entusiasmo a sus equipos, generando un ambiente vibrante en cada partido. La transmisión en vivo, acompañada por animación musical de DJ Latino y la narración de un locutor de Radio La Sabrosa, aportó un toque especial a esta auténtica fiesta deportiva.

Equipo “Deportivo Escondido ” Campeón de la Tercera División 2026

Previo a cada encuentro, los equipos entonaron el himno nacional de Estados Unidos, en un gesto solemne que reforzó el carácter oficial del evento. La organización fue ampliamente destacada por su orden, coordinación y ambiente familiar, sin registrarse incidentes dentro ni fuera del terreno de juego.

RESULTADOS DE LAS FINALES

Equipo “Uni Blends” Sub-Campeón de la Tercera División 2026

El primer duelo de la jornada enfrentó a Deportivo Escondido y Uni Blends, en un partido dinámico y lleno de intensidad. Deportivo Escondido logró imponerse por 5-3, consagrándose campeón de su categoría. El jugador más destacado del torneo fue Osiel Munica, quien recibió un reconocimiento especial por su sobresaliente desempeño.

Osiel Mujica es premaiado como mejor jugador del torneo por Edgar Martinez y Leo Castillo de la Liga Capital Latina.

En el segundo encuentro, La Raza protagonizó una remontada memorable frente a Chispa de Brillo. Tras ir perdiendo 4-1 en el primer tiempo, La Raza reaccionó con determinación en la segunda mitad para sellar una victoria 5-4, desatando la euforia de su afición y asegurando el título.

Los árbitros son premiados por Leo Castillo y Edgar Martínez de la Liga Capital de Madison

La gran final de la primera división enfrentó a San José contra Madison Fire, en un choque de alto nivel marcado por la velocidad y la precisión ofensiva. En un partido electrizante, San José logró imponerse 5-4, proclamándose campeón de la máxima categoría.

PREMIACIÓN Y PROYECCIÓN

Los jugadores de los equipos de “San José” y “Madison Fire, y los árbitros cantando el himno nacional de EE.UU.

Al cierre de la jornada, los equipos campeones fueron galardonados con trofeos y medallas, además de reconocimientos individuales para los mejores jugadores, guardametas y árbitros del torneo.

Este campeonato no solo destacó por su alto nivel competitivo, sino también por la participación de una nueva generación de futbolistas jóvenes, cuyo talento y proyección apuntan a escenarios estatales, nacionales e incluso internacionales.

La Liga Capital Latina reafirma así su crecimiento y su papel como plataforma clave para el desarrollo del fútbol en la comunidad latina de Madison, dejando una huella imborrable en esta temporada invernal.