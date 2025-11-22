¡Luciana Moreno hace historia! La joven estrella de Sun Prairie es seleccionada para el debut de la Liga Profesional de Béisbol Femenino

La Comunidad News Online



Madison.- (11/20/25) La noche del primer draft de la Women’s Professional Baseball League (WPBL) quedará marcada en la historia del deporte femenino en Estados Unidos. Entre los nombres llamados en este histórico evento, uno resonó especialmente en Wisconsin: Luciana Moreno, la talentosa jugadora oriunda de Sun Prairie, fue seleccionada en la cuarta ronda, con la elección número 16, convirtiéndose en una de las protagonistas de esta nueva era del béisbol profesional femenino.

Moreno, actualmente estudiante de primer año en la Universidad de Pittsburgh, combina becas académicas y deportivas mientras compite con el equipo de sóftbol de Pitt. Aunque apenas comienza su vida universitaria, ya posee un recorrido deportivo impresionante, fruto de años de disciplina, talento y un notable compromiso con su formación atlética.

Su ascenso comenzó durante su primer año en Sun Prairie East, donde su desempeño captó rápidamente la atención de entrenadores y cazatalentos. Más tarde, en Sun Prairie West, Moreno consolidó su reputación como una atleta excepcional al destacar durante sus años junior y senior. Su versatilidad quedó demostrada cuando, en su segundo año, integró también el equipo JV de béisbol de la escuela, brillando en un ámbito donde pocas mujeres tienen oportunidad de competir. Allí reafirmó su capacidad para sobresalir tanto en sóftbol como en béisbol, abriendo camino para otras jóvenes atletas.

En el ámbito de clubes, Moreno volvió a escribir su nombre en los libros de historia al convertirse, en 2025, en la primera jugadora de sóftbol recién graduada de preparatoria en firmar con las Madison Night Mares, un movimiento que contribuyó a fortalecer la plantilla y consolidar la identidad de esta organización local.

Luciana Moreno

Su elección en el primer draft de la WPBL representa un logro profundamente significativo, no solo en su trayectoria personal, sino también para el impulso y la visibilidad del béisbol femenino en el país. Con una combinación explosiva de poder, velocidad, madurez competitiva, excelencia académica y experiencia multideportiva, Moreno es vista como una atleta con un futuro prometedor en los diamantes profesionales.

Mientras continúa su temporada como estudiante de primer año en Pitt, Luciana Moreno suma a su creciente lista de reconocimientos el título de “jugadora drafteada por la WPBL”, una distinción que la posiciona entre las pioneras del béisbol femenino profesional. Su historia inspira a una nueva generación de jóvenes deportistas y demuestra que el talento local de Wisconsin está listo para brillar en los escenarios nacionales.

Con su debut profesional en el horizonte, la comunidad de Sun Prairie y el estado entero celebran el ascenso de una atleta que está dejando huella en el deporte… y cuyo mejor capítulo apenas comienza.