Parroquia Santa María: refugio espiritual sin condiciones ni restricciones

Este espacio liderado por Kirsten Worzala celebra su aniversario número siete el 21 de mayo e invita a toda la comunidad Latina a que visiten su majestuosa iglesia ubicada en 1021 University Ave. Madison, WI. 53715.

Madison.- Cuando decidimos dejar la tierra que nos vio nacer, pensamos en una mejor calidad de vida, en seguridad, oportunidades laborales, crecimiento profesional, más dinero en el bolsillo y el desarrollo de una vida tranquila. Cuando ya estamos embarcados en la aventura nos damos cuenta que surgen otros dilemas que antes no conocíamos.

Primeras Comuniones

Los sábados de cervecita con los amigos después de trabajar se volvieron cosas del ayer. Las inclementes temperaturas nos empiezan a agobiar, extrañamos el platillo que con tanto amor preparaba la abuela, las comunicaciones con los más queridos ahora solo se pueden lograr virtualmente, estos y otros detalles que para unos son pequeñeces para otros son factores determinantes que alteran emociones y afectan el espíritu.

La Parroquia Santa Maria está bajo las instalaciones de Luther Memorial Church (https://www.luthermem.org/), una de las iglesias más lindas de Madison centricamente ubicada justo en frente de la parada del autobús.

Kirsten Worzala Dumke es la pastora de la parroquia Santa María, un espacio de reflexión y espiritualidad que está celebrando sus siete años de existencia, una iglesia donde es recibido todo aquel que quiera ingresar, sin importar las inclinaciones sexuales, la raza, el credo, el estado civil o sacramental.

Y es que en ocasiones eso es lo que buscamos sin darnos cuenta. Un espacio donde reflexionar sobre cómo llevar este desafío que decidimos enfrentar, sin recibir críticas, burlas o señalamientos.

Además, una parroquia liderada por una mujer extraordinaria que confiesa sentir la presencia del Espíritu Santo en cada determinación.

Pastora Kirsten Worzala Dumke Bautizando a un bebé

Asegura que su decisión de dejar de ser maestra de español para convertirse en pastora la sintió cuando viajó a Uruguay para participar en un programa denominado Young Adults for Global Mission, “fue la mejor decisión, es la oportunidad de acompañar a personas en momentos de alegría, tristeza, incertidumbre y tanto más” puntualizó.

Así mismo agrega que era una idea que tenía en mente desde hace mucho tiempo porque su papá, su tío y su abuelo eran pastores luteranos, pero solo ese día entendió que era el momento. Indica que son ellos a los que acude cuando tiene épocas de incertidumbre y dudas “ellos me ayudan a reconocer mis dones, me dan el espacio para hablar de mis pensamientos y esperanzas, y siempre me han apoyado. Incluso hoy día es importante compartir mis preocupaciones, dudas y alegrías con ellos porque siguen siendo muy importantes para mí”.

La pastora Kirsten Worzala Dumke rodeada de su congregación

La Iglesia Luterana Evangélica en América (ELCA) es una corriente religiosa derivada del catolicismo, las dos iglesias son cristianas, pero las diferencian algunas características importantes. Por ejemplo, en la parroquia Santa María está Kirsten como pastora, en la iglesia católica solo hay padres.

En palabras de la líder religiosa, “en la Iglesia Luterana somos más abiertos a las personas que hacen parte de la comunidad LGBTIQ+ o aquellos que decidieron divorciarse, hay solo dos sacramentos: el Bautismo y la Santa Comunión y aunque no es obligatorio el matrimonio, pueden casarse en esta iglesia que, es bellísima”.

Kirsten: mujer, mamá y pastora

Pastora Kirsten Worzala Dumke

Kirsten le explica a La Comunidad News que durante toda su vida profesional ha trabajado como capellán en el cuidado de la salud mental y emocional, admite que aunque es feliz con lo que ha hecho y continúa haciendo, hay momentos agotadores. “Turnos de guardia durante toda la noche, estar disponible y dedicados a los llamados, no es fácil”, pero dice que la gente y la comunidad de Santa María han demostrado el amor de Cristo con su apoyo.

Respecto a su rol como mamá, explica que al tener un padre párroco se le facilita la conexión con sus hijos para apreciar lo que significa un “hijo de un pastor, tanto con la alegría de ser amado y cuidado por la congregación como con las dificultades de tener un padre – o una madre, en este caso – cuyas horas de trabajo son largas”.

Y es que la misión de esta mujer no es sencilla, cuando no está en su casa viendo a sus hijos, está en Santa María dirigiendo la adoración, preparando el sermón semanal, brindando atención pastoral, asistiendo a reuniones de liderazgo y planificación, trabajando en la construcción de relaciones con congregaciones hermanas, entre otras tareas.

Santa María llena de latinos

Este es el único ministerio de habla hispana en el área de Madison. Para muchos es un refugio espiritual donde se habla español, algunos buscan recibir el bautismo o la comunión, otros quieren celebrar sus cumpleaños agradeciendo un año más de vida, y qué mejor lugar que la parroquia de Santa María.

Quinceañeras se celebran todos los fines de semana

“Es emocionante ver a la gente regresar a Santa María para involucrarse en el ministerio, pero hay momentos en que la gente busca cuidado y sacramentos en nosotros durante los momentos cruciales de sus vidas. Esta conexión me trae mucha alegría y me encanta poder brindar atención pastoral y sacramentos en estos tiempos” confiesa la pastora.

La comunidad Latina ocupa un espacio sumamente importante para esta congregación luterana porque conocen cuáles son sus realidades, entienden que están en un país de costumbres, tradiciones y culturas distintas. Kirsten en Santa María busca reunir a todas estas personas que vienen de tantos territorios de América Latina para compartir y aprender.

La Parroquia Santa Maria da la bien venida a muchas familias Latinas

“Durante la pandemia, cuando estábamos adorando virtualmente aprendimos sobre lo que son Las Posadas en su tradición, fue increíble aprender sobre las formas únicas en que se celebra esta parte importante de nuestro año litúrgico en toda América Latina” indicó.

Asimismo, explica que “somos una comunidad única en el sentido de que somos intencionalmente luteranos, siendo abiertos y acogedores a una amplia variedad de personas, experiencias y comunidades. Verdaderamente abrazamos la teología de que Cristo murió por todos nosotros y que no hay nada que debamos hacer para ganar nuestra salvación. Este fundamento nos libera de obras enfocadas en nosotros mismos y nos abre a ser las manos y los pies de Dios en el mundo”.

En este sentido, toda la comunidad latina y aquel que no pertenezca, pero quiere asistir está cordialmente invitado el 21 de mayo a la celebración del séptimo aniversario del nacimiento de la iglesia Santa María que está ubicada en 1021 University Ave. Madison, WI. 53715, a las 12:30 pm a una misa y más tarde a un banquete en el que estará presente, entre otros fieles, la pastora Kirsten, la obispo y líderes de iglesias hermanas. El evento de aniversario será amenizado por la música de Angela Puerta y su conjunto musical.

Angela Puerta Music

Formas de conectarte con la Parroquia Santa Maria

Perfil de Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011603831394

Página de Facebook: https://www.facebook.com/SantaMariaELCA

Instagram: https://www.instagram.com/santamariaelca/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

Página Web: https://www.luthermem.org/santamaria/