Podemos salvar el planeta sin destruir la economía

Recientemente, más de 250 grupos ambientalistas solicitaron a los líderes demócratas de la Cámara que adopten el New Deal verde. Afirman que prohibir los combustibles fósiles es la clave para acabar con el cambio climático.

Ciertamente necesitamos un plan para combatir el cambio climático. Pero el New Deal verde es el enfoque equivocado. Un cambio total a las energías renovables costaría a los estadounidenses billones de dólares en nuevos impuestos y mayores costos de energía.

Afortunadamente, tenemos la capacidad de reducir las emisiones sin llevar a la bancarrota a las familias estadounidenses. Contra intuitivamente, los combustibles fósiles pueden ayudarnos a combatir el cambio climático sin dañar la economía.

Introducido en 2018 por la representante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) y el senador Ed Markey (D-MA), el Green New Deal es un plan radical para reducir las emisiones. Se requeriría que cada hogar y negocio en los Estados Unidos obtenga energía de “fuentes de energía limpias, renovables y de cero emisiones”.

Esa es una meta costosa. La transición del sector eléctrico de la nación a fuentes completamente renovables costaría $ 4.7 billones en los próximos 20 años. Eso equivale a alrededor de $ 2,000 al año en costos de energía adicionales para el hogar estadounidense promedio.

Un estudio encontró que el New Deal verde le costaría al hogar promedio en Florida más de $ 70,000 en su primer año. Lo mismo ocurre con los hogares en New Hampshire, Nuevo México y Pennsylvania. El proyecto de ley costaría a esos hogares alrededor de $ 45,000 por cada uno de los siguientes cuatro años, y luego $ 37,000 cada año después de eso.

El plan también causaría estragos en la economía. Según un análisis, una reducción radical de la producción de combustibles fósiles destruiría 5,9 millones de empleos en las próximas dos décadas. Y eso después de tener en cuenta los “empleos verdes” recién creados. Durante el mismo período, dicho plan reduciría el PIB en la friolera de $ 11.8 billones.

Afortunadamente, no necesitamos el New Deal verde para combatir el cambio climático. Los avances recientes en un proceso conocido como fractura hidráulica, o “fracking”, han hecho que el gas natural sea abundante y barato. Esto ha alentado a la industria energética a pasar de las plantas de carbón a las de gas.

Eso es bueno para el medio ambiente, ya que el gas natural emite aproximadamente la mitad de dióxido de carbono que el carbón. De hecho, las emisiones de dióxido de carbono de la producción de energía han disminuido en seis de los últimos nueve años. Desde 2005, el gas natural ha hecho más para reducir las emisiones de dióxido de carbono del sector eléctrico que todas las fuentes de energía renovables combinadas.

La producción de energía doméstica robusta también beneficia a la economía. El sector del gas natural actualmente soporta más de 10 millones de empleos en todo el país. Y como resultado de los menores costos de energía provocados por el auge del fracking, el ingreso familiar disponible en los Estados Unidos aumentó en más de $ 1,300 en 2015. Esa cifra podría aumentar a $ 3,500 en una década.

El cambio climático es una amenaza seria que exige una respuesta seria. Pero no hay nada serio sobre el Green New Deal. Los legisladores pueden hacer más para reducir las emisiones e impulsar la economía adoptando los combustibles fósiles, no prohibiendoles.

Jerri Ann Henry es una estratega de comunicaciones que sirve como miembro de la junta de la Red de Liderazgo Público de Mujeres.