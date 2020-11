Progress Center for Black Women lanza su nuevo Van Movil

Por Rafael Viscarra

Representantes del Centro de Progreso para Mujeres Afroamericanas

MADISON.- Con motivo de celebrarse la tradicional fiesta de HALLOWEEN Progress Center for Black Women (Organización sin fines de lucro) dirigida por Sabrina Madison, estará lanzando su nuevo VAN MOVIL, que tiene por objeto distribuir recursos en los vecindarios de Madison.

Van Movil, funcionara como el centro de recursos móviles y presentara una especie de evento drive-thru en HALLOWEEN, en colaboración con Melly Mell’s Soulfood, LushLife Vegan Bakery y Mo ‘Betta Butter Cookies disponibles para recoger.

Van Movil, estará en el estacionamiento del Progress Center for Black Women, 5936 Seminole Center Court, de 10 a.m. a 2 p.m. el sábado para el evento Progress Van, para distribuir Pies and Pumpkins, patrocinado por Madison Gas and Electric Company.

Las familias podrán obtener pasteles, galletas y tortas pre-ordenadas y los niños recibirán bolsas de golosinas, mini calabazas y kits de decoración, junto con información sobre Progress Van y sus recursos de los que dispone para nuestra comunidad.