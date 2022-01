Reyes Magos visitan Centro Hispano para entregar juguetes a los niños

Reyes Magos: Melchor (Marcos Lozano), Gaspar (Norma Gallegos) y Baltasar (Ismael Nogales)

Madison. Como ya se hizo tradición en Madison desde hace varios años atrás se viene llevando a efecto el evento de la llegada de los Reyes Magos del Medio Oriente al Centro Hispano de Dane County, para entregar juguetes a los niños latinos y no latinos, quienes acompañados por sus padres lograron llevarse a sus hogares una variedad de juguetes donados por las diferentes instituciones, con el único requisito que los padres de familia presenten sus certificados de vacunación y lleven máscara facial; siendo la artífice de este evento la ejecutiva del Centro Karen Menéndez Koller y sus voluntarios.

Familia Latina junto a sus hijos con juguetes

Este evento se realizó el viernes 7 de enero, de cuatro a siete de la tarde, y contó con la presencia de los tres Reyes Magos: Melchor (Marcos Lozano), Gaspar (Norma Gallegos) y Baltasar (Ismael Nogales); quienes dijeron que sus camellos se quedaron en medio camino en cuarentena, porque fueron afectados por la pandemia COVID-19, por no querer hacerse vacunar. Sin embargo, ellos en persona entregaron los regalos y se tomaron fotos con los afortunados niños.

Reyes Magos entregan juguetes a los niños latinos

Gracias por hacer esto posible no obstante la pandemia a: Dream Bank-Madison, Willy Street Co-op, All of Us Research, NeuGen, United Way of Dane County, Toys for Tots Program, Wheels For Winners, BikEquite y a todos nuestros auspiciadores, agradeció Karen al ser entrevistada.

Neil Mcllum, Jamie Campbell, Francisco Sayo, Cattlin Husse y Nayda Mariam de Wheels For Winner

Al día siguiente sábado ocho de enero, de horas diez a uno de la tarde, en uno de los ambientes del Centro los representantes de WHEELS FOR WINNER EARN A BIKE PROGRAM, Neil Mcllum, Jamie Campbell, Francisco Sayo, Cattlin Husse y Nayda Mariam, donaron y entregaron 65 bicicletas 46 para ninos y 20 para adultos, según la versión de estas mismas personas de corazón nombre que junto al Centro decidieron alegrar los hogares de las familias más necesitadas en las postrimerías de las fiestas de fin de año.

Niño escoge una bicicleta de acuerdo a su edad

Breve historia sobre la existencia de los Reyes Magos

Según la versión del periodista y escritor español Juan Arias, no sabemos si existieron los Reyes Magos, pero sí es cierto que se trata de una bella fábula que ha alimentado, y sigue alimentando, la imaginación y sueño de millones de niños. Para los expertos en estudios bíblicos se trataría más bien de una creación tardía de las comunidades cristianas inspirada en el único texto de los Evangelios, el de Mateo, que menciona el hecho. Los otros tres, entre ellos el de Marcos, el más antiguo, y el de Juan, el más reciente, considerados inspirados por la Iglesia, no tocan el tema.

En la narración de Mateo no se habla de reyes, ni de que eran tres, ni de que estuvieron en el pesebre donde habría nacido Jesús, ni cómo se llamaban. El texto habla de unos “sabios” que se interesaban en el estudio de los astros, que habían llegado a Jerusalén guiados por una estrella preguntando dónde estaba el “Rey de los judíos porque querían adorarlo”. Mateo añade que llegaron “hasta la casa donde había nacido Jesús y lo encontraron con su madre, María”. No hablan del padre. El haberlo encontrado en una casa parece excluir que hubiera nacido en Belén y en un pesebre. Podrían haberlo visitado en Nazaret, que es donde seguramente nació, ya que en todos los evangelios se habla de “Jesús de Nazaret” y no de Belén.

Lo más seguro es que al igual que en el caso de su lugar de nacimiento, que fue situado en Belén porque, según los profetas, Jesús era de sangre real como David, que era oriundo de aquella ciudad, la narración de los Reyes Magos esté ligada a textos bíblicos que anunciaban la llegada de un rey que salvaría a la tribu de Israel de las persecuciones de los tiranos.

El resto de los detalles sobre los Reyes Magos se fue creando a lo largo de los primeros siglos. Se les dio el nombre de reyes para exaltar la importancia de Jesús. Que fueron tres los Reyes surgió de los tres regalos que le llevaron al niño: oro, incienso y mirra. Los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar no aparecen ni en el texto oficial de Mateo ni en los Evangelios apócrifos, que se distinguen por los muchos detalles que ofrecen sobre la infancia de Jesús, prácticamente ignorada por los Evangelios canónicos.