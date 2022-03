Rocío Rivas: Venció barreras muy difíciles para llegar a ser futura Arquitecta.

La Comunidad News Online

Rocío Rivas Osorio

Madison.- Rocío es originaria de Temascalcingo Estado de México y titulada en su país como Técnico Industrial. También se graduó con premio y GPA de 3.8 en verano de 2020 de Madison College con Associate Degree en Arquitectura. Después, logró ingresar a la UW-Milwaukee como undergraduate student y/o estudiante de transferencia, para continuar con sus estudios superiores de Arquitectura, pero en base a mucho sacrificio, rompiendo barreras, venciendo obstáculos, estudiando de día y trabajando de noche, con tristeza y dolor, como estudiante adulta sin ningún apoyo más que de su hijo, pero con mucha fuerza de voluntad para convertir su sueño en realidad en 2023.

“Me gustaría ver a mis padres y a mi hijo sentirse orgullosos de mí. Aunque mi padre que fue el motor de mi inspiración ya no está con nosotros porque como muchas familias el Covid-19 se lo llevó. Me gustaría dedicar este esfuerzo a su persona.” Rocio.

¿Puede mencionar su nombre completo y el lugar de nacimiento?

R: Rocío Rivas Osorio y soy originaria de Temascalcingo Estado de México, México.

Antes de empezar tu gran aventura, ¿como lograste ingresar a la UW-Milwaukee fue fácil o difícil para estudiar la carrera de Arquitectura,? ¿Cómo era tu mundo diario antes? ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicabas? ¿Dónde vivías?

R: En el 2005 llegué a este país, exactamente a radicarme en Madison Wisconsin proveniente de la Ciudad de México, huyendo de un círculo de violencia familiar que me había dejado secuelas físicas a una profunda depresión. Aquí inicié mi nueva historia junto con mi hijo de 7 años, tratamos de subsistir en un país donde no dominamos el idioma por lo que era difícil navegar hasta obtener un buen empleo. Antes de ingresar a la UW-Milwaukee me desempeñaba en una posición de limpieza en la UW-Milwaukee. Además mi tiempo libre lo dedicaba a enseñar a niños y adolescentes a bailar nuestros ritmos latinos y el folklor de nuestro México. Llegue a formar algunos grupos de danza y/o baile que durante unos años alcanzamos un auge impresionante.Uno de los grupos llamado Supreme Rhythm Dance Crew con el que logré metas que personalmente me hicieron muy feliz. Todo esto terminó con la etapa del Covid-19 que detuvo nuestras actividades.

Rocío Rivas Osorio

Por otro lado, respecto a la pregunta de cómo logre ingresar a la U.W-Milwaukee, primero, soy sincera, nunca pasó por mi mente llegar tan lejos, para poder pensar en realizar una carrera a nivel universitaria. Al principio solo quería aprender Inglés para poder defenderme en la vida cotidiana y de algunos sucesos en que la vida me había afectado. Empecé a romper barreras, logrando como objetivo inicial poderme titular en un Associate Degree en Arquitectura dentro de Madison College. A pesar del miedo y que aun experimento con el idioma Inglés, me atreví a soñar más alto de esta manera aplique para poder continuar con un Bachelor degree de arquitectura en UW-Milwaukee. Para mi sorpresa fui aceptada en el verano del 2020, no se si fue dificil o facil poder ingresar a la UW-Milwaukee, lo que si se que para ser aceptada tenía que tener un grado académico alto y para lograrlo había tenido que dispersar mucho tiempo de mi vida,realizar un esfuerzo tremendo especialmente en ocasiones donde no entendía las asignaturas, muchas horas de no dormir y olvidarme un poco de relaciones sociales y algunas veces llorar sin cansancio por que me frustraba. Además, para mantener mi economía tenía que trabajar un turno completo durante las noches. Aún hoy sé que mi camino requiere de más esfuerzo, estoy en mi segundo año y todavía me queda un largo camino que recorrer. Además, como adulta mayor aún sigo luchando por romper las barreras del lenguaje que en muchas ocasiones son las únicas que interfieren para ser alguien exitoso profesionalmente.

Certificado de reconocimiento for Madison College

¿Qué evento, razón o motivo te impulsó a lanzarte a esta aventura de estudiar la carrera de Arquitectura?

R: El amor por la arquitectura me hizo lanzarme a esta aventura. Desde niña mi padre fue mi inspiración para perseguir esta carrera. Mi padre me inculcó el gran cariño por las artes de la construcción. Él era albañil de profesión a pesar de no haber asistido jamás a una escuela tenía conocimientos de ingeniería, electricidad, mecánica, etc . En México deseaba tomar esta carrera pero por motivos económicos tuve que elegir otra de un costo menor. A pesar de haberme titulado en mi país como Técnico Industrial siempre pensaba en la Arquitectura con gran pasión y deseo de ejercerla. Cuando tuve la oportunidad de ingresar a Madison College por medio de la Academia Latina para perseguir los cursos de inglés me di cuenta que en su currículum contenía la carrera “Associate Degree in Architecture”. Así que llene mi solicitud para ingresar a esa carrera y fui aceptada inmediatamente. Logre graduarme en el verano de 2020 con un Premio y GPA de 3.8. Posteriormente fui aceptada en la UW-Milwaukee como undergraduate student o como se conoce estudiante de transferencia.

Rocío Rivas Osorio

Antes de lanzarte a la aventura, ¿qué te hacía dudar? ¿Qué excusas o pretextos tenías en tu mente?

R: Cuando llegué a este país como indocumentada y a pesar de tener una carrera profesional en México, lo que más me hacía dudar de mí misma, siempre fue el idioma inglés. Sumida a la baja autoestima que mi expareja había fomentado en mi persona. Llegué a pensar que el mundo se había terminado para mi, que no había más oportunidades en el mundo para alguien como yo. La excusa más grande que anteponía a la probabilidad de estudiar era el tiempo y quién cuidaría de mi hijo que en esos momentos era muy pequeño. Deje pasar muchos años valiosos pero a pesar de eso sé que nunca es tarde para convertir un sueño en realidad. El día de hoy sigo avanzando y acercándome un poco más a la meta. Me gustaría ver a mis padres y a mi hijo sentirse orgullosos de mí. Aunque mi padre que fue el motor de mi inspiración ya no está con nosotros porque como muchas familias el Covid-19 se lo llevó. Me gustaría dedicar este esfuerzo a su persona.

Maqueta trabajado por Rocio Rivas Osorio

¿Quién fue tu mentor o tutor? ¿Alguien que te animo e influenció, aconsejo, orientó para que sigas adelante con esta aventura de ser Arquitecta?

R: Durante mi camino se han involucrado bastantes personas que siguen empujando mi profesión como la academia Latina, Maria Tomasson quien fue mi consejera en Madison College siempre estuvo ahí para orientarme y decirme que hacer; incluyendo a mis profesores de Madison College y de la UW-Milwaukee. Pero la persona principal que siempre me alienta a seguir adelante es mi hijo.Cuando siento que el camino es demasiado complicado, siempre recibo palabras de aliento como: “mamá tu puedes” “cuantas mamás latinas ves que están estudiando como tu.”

Rocio Rivas junto a su hijo Edgar Yair Garcia Rivas

¿Cuál fue la primera barrera fuerte/reto que tuviste que superar en esta aventura de estudiar la carrera de Arquitectura?

R: Durante el pasado Noviembre toda mi familia en México fueron infectados por COVID-19 tuve que viajar a México y perder mis clases en línea.Lo más difícil fue atender a mi familia en medio de la cantidad de trabajo que la Universidad me enviaba. Desafortunadamente mi padre falleció en medio de todos mis exámenes finales. Más de 13 miembros de mi familia se enfermaron gravemente.Todos alcanzaron a recuperarse incluyendo mi madre que es paciente renal crónica, pero mi padre ya no vio la luz en su camino. Mi tristeza y mi dolor ha sido el reto más grande que he tenido que romper para continuar con mi carrera sin quebrantarme.

¿A qué otros retos te enfrentaste y tuviste que superar, quienes te ayudaron y en qué forma?

R: El reto más importante que he tenido que superar ha sido el aspecto económico. Al principio de mi carrera me quedé sin trabajo por una lesión en ambos hombros. Esto trajo consigo depresión y ansiedad que causaban poca concentración en mis estudios. Por un tiempo recibí ayuda de mis amigos y familiares para poder continuar mi vida y seguir con la carrera. Hasta que logré colocarme en una posición dentro de Madison College que me da la oportunidad de continuar mis estudios. Aunque aun sigo enfrentando retos porque cuando ellos me dan la flexibilidad para trabajar una hora tarde,me exceden la carga laboral similar a lo que harían dos trabajadores.

Rocio formo Supreme Rhythm Dance-Madison

¿Cuál fue tu miedo o terror más grande que te causaba ansiedad en esta aventura?

El terror más grande es cuando tengo que realizar presentaciones y me siento discriminada, criticada y juzgada. Me enfrento a un mundo competitivo de jóvenes que manejan velozmente los sistemas computacionales y todo lo electrónico que hay a mi alrededor. En mi caso llevo cuatro años aprendiendo a utilizar la tecnología pero a pesar de ello tengo que estar a la par de sus conocimientos. Además el vocabulario elevado que utilizan es significativo, porque estar en la universidad es estar en otro nivel.Cuando tengo que utilizar un vocabulario profesional dentro de mis presentaciones tengo que memorizar palabra por palabra lo que limita mis expresiones. Como estudiante de segunda lengua, estudiante no convencional latina, etc. Siempre estoy en desventaja en comparación a los anglosajones.