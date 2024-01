“Roscas y Reynas”: Celebrando el Día de los Reyes Magos con Midwest Mujeres

La Comunidad News ONLINE

Madison.- La celebración de los ‘Tres Reyes Magos’, también conocida como el ‘Día de los Reyes Magos’, ocupa un lugar especial en los corazones de los hogares latinos en los Estados Unidos, y el centro de este día festivo es la querida ‘Rosca de Reyes’. Celebrado el 6 de enero, el día implica que los niños dejen pasto y agua para los cansados camellos de los Tres Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar, esperando que lleguen con regalos. A la mañana siguiente, los niños descubren los regalos y se reúnen con sus familias para compartir un festín o simplemente saborear la golosina especial de la ocasión: la ‘Rosca de Reyes’.

La Rosca de Reyes es un pan dulce circular, similar al ‘Pan Dulce’, adornado con frutas confitadas, simbolizando la corona de los Reyes Magos. Por lo general, tiene forma ovalada para representar una corona, pero también puede ser rectangular. Higos y cerezas confitadas simbolizan las joyas de la corona, y algunos pueden tener rellenos como crema batida, crema pastelera, guayaba o cajeta (caramelo elaborado con leche de cabra).

Una tradición bien conocida implica colocar una haba seca dentro de la Rosca de Reyes para simbolizar al niño Jesús. Esta haba fue reemplazada más tarde por una muñeca de porcelana y, en tiempos modernos, suele ser una figura de plástico resistente al calor. Los panaderos siguen distintos métodos; algunos integran la muñeca en la masa antes de hornear, mientras que otros lo hacen después del proceso de horneado.

¿Qué sucede cuando encuentras la muñeca en la ‘Rosca de Reyes’?

Según la tradición original, la persona que recibe la rebanada con la muñeca se convierte en el padrino de un niño en la casa. Es costumbre en los hogares mexicanos que la persona que la encuentra asuma la responsabilidad de preparar o pagar los tamales para el ‘Día de la Candelaria’, que este año cae el 2 de febrero.

Araceli y Midwest Mujeres

¿Cuál es la razón de esto? El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en México explica que los tamales solían estar vinculados al ciclo agrícola, preparados para buscar bendiciones de los dioses por cosechas favorables y lluvia abundante. Como parte del proceso de evangelización, las ceremonias de preparación y consumo de tamales en febrero se adaptaron para unificar con la celebración del Día de la Candelaria.

Sarai García, residente de Madison, Wisconsin, originaria de México, compartió: “Sí, siempre lo celebramos. Compramos la Rosca, la compartimos con familiares y amigos, vemos quién encuentra las muñecas y preparamos la comida para el Día de la Candelaria. Es aún más especial para mí porque el Día de la Candelaria es mi cumpleaños, así que siempre aprovechamos la Rosca al máximo.”

“Roscas y Reynas” no es solo un evento; es una celebración de cultura, sueños y comunidad. Se invita a los asistentes a unirse a esta única celebración del Día de los Reyes Magos en StartingBlock Madison y ser parte de las tradiciones, sabores y sueños que hacen que este evento sea verdaderamente especial. Las entradas están disponibles en Eventbrite, y se puede encontrar más información en el sitio web de Midwest Mujeres. No pierdas la oportunidad de ser parte de una experiencia inolvidable que fusiona la tradición con los sueños y fomenta conexiones significativas.

Próximos eventos en Madison:

Centro Hispano: Preparándose para los ‘Tres Reyes’ con juguetes donados por @UUnited Way of Dane County y Toys for Tots of Dane and Jefferson County. Únete el 20 de enero de 10 am a 12 pm.

Evento de Midwest Mujeres: “Roscas y Reynas”: Dean Health Care patrocina con orgullo esta celebración única del Día de los Reyes Magos organizada por Midwest Mujeres. Programado para llevarse a cabo en StartingBlock Madison el 6 de enero de 2024, de 3:00 PM a 5:00 PM CST, el evento promete una mezcla de tradición, networking e inspiración. Los asistentes disfrutarán de los deliciosos sabores de las Roscas (Pastel de Reyes) y un Bar de Chocolate Caliente, cortesía de Dean Health Care, mientras participan en diversas actividades, incluyendo una sesión de Dream Board y cautivadoras historias de mujeres influyentes de color.

Hispanics For School Choice: Celebración de los Reyes Magos

En Catholic Multicultural Center Pitchburg, ubicado en 5256 Williamsburg Way, Madison, WI. Estaran presente los Reyes Magos, fotos con los Reyes Magos, Regalos para los niños, Rosca de Reyes, Chocolate Caliente y Cafe. Recursos para toda la familia.

En el evento estaran presentes: Wisconsin Latino Chamber Commerce, Consulado de México en Milwaukee, Affordable Dental Care, Inc. Juguetes donados por HPGM y National Latino Law Enforcement Organization.