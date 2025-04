Steve Treviño Habla “Esposo”… y Madison Tiene Que Escucharlo

🎭 Reportaje especial para La Comunidad News ONLINE y MadisonVibra — Por Dante Viscarra

Si alguna vez has discutido con tu pareja sobre qué significa realmente “¿Estás pensando en ir a la tienda?”, entonces ya conoces a Steve Treviño —en espíritu. El comediante méxico-americano, famoso por su especial I Speak Wife, trae su gira “Good Life Tour” al Overture Center de Madison este sábado 26 de abril a las 7 p.m., y te aseguramos: ninguna familia latina se lo puede perder.

Treviño, originario de Gregory-Portland, Texas, cerca de Corpus Christi, se ha convertido en una de las voces cómicas más reconocidas de Estados Unidos —no porque busca la polémica o los chismes de celebridades, sino porque dice la verdad. Su material conecta con las familias latinas porque, bueno… él es uno de nosotros. Criado en un hogar bicultural, con valores de familia, pasión y tradición, Steve cuenta historias que todos reconocemos—ya sea el caos de criar hijos, los juegos mentales entre esposos, o el pánico absoluto de quedarse sin papel higiénico en el peor momento.

“No tengo pasatiempos,” me dijo entre risas en nuestra reciente entrevista uno a uno. “Los pasatiempos de mis hijos son mis pasatiempos. Hablo de lo que conozco. Y lo que conozco es ser un hombre de familia.”

Esa autenticidad es el superpoder de Treviño—y la razón por la que se ha convertido en uno de los comediantes más vistos en Estados Unidos. Con más de 300 millones de vistas en internet y 3.4 millones de seguidores en redes sociales, su humor cultural resuena fuerte. Su primer especial original en Netflix, Steve Treviño: Simple Man, lanzado en marzo de 2024, rápidamente entró al Top Ten de la plataforma. Sus anteriores especiales como Relatable y ’Til Death siguen generando millones de vistas virales—porque no importa dónde lo veas, Steve es esa voz honesta que finalmente dice en voz alta lo que todos en pareja ya sabemos.

Pero Steve no solo se dedica a hacer reír—también se dedica a amar. En su contenido y en su vida real. Su podcast Steve Treviño and Captain Evil, co-presentado con su esposa Renae (conocida cariñosamente como “Captain Evil”), es una especie de terapia de pareja disfrazada. “Es solo hablar de nuestra semana,” dice. “Apagamos los celulares y nos conectamos.” Es un ejemplo para todas las parejas ocupadas con hijos, trabajo y expectativas culturales.

Esa honestidad también se refleja fuera del escenario. A través de su labor con Helicopters for Heroes, Steve ha ayudado a recaudar más de $4 millones de dólares para veteranos de guerra. La causa es personal—su padre fue veterano de Vietnam—y para Treviño, ayudar no es un extra; es parte de su misión.

“Mi carrera y mi labor comunitaria son una sola cosa,” afirmó. “Mientras más personas me conozcan, más puedo ayudar.”

Entonces, ¿qué pueden esperar las familias latinas de Madison en su presentación en el Overture Center? Una noche que se siente como sentarse en la mesa con tus tíos—solo que mil veces más chistoso.

Steve and his wife Renae Treviño Photo courtesy of Mr. Trevino

“Una vez alguien me dijo: ‘Tu show no se siente muy méxico-americano.’ Y yo le pregunté, ¿Qué significa eso?,” recordó Steve. “Mi comedia habla de la familia, de las fiestas grandes, los niños escandalosos, las esposas que mandan en la casa—eso es ser Latino. No necesito decir ‘tacos’ o ‘barrio’ en cada chiste para demostrarlo.”

Y esa representación importa—especialmente en un estado como Wisconsin, donde las familias latinas a menudo no se ven reflejadas en los escenarios importantes. Por eso La Comunidad News ONLINE está orgullosa de compartir este evento. No es solo una noche de comedia—es una celebración de quiénes somos como comunidad.

Así que llama a la abuelita, mándale mensaje a las primas, y saca a los papás del sillón. Porque Steve Treviño va a convertir el Capitol Theater en la reunión familiar más divertida que Madison haya visto jamás.

🎟 Consigue tus boletos ($36–$56.50) en overture.org — antes de que se agoten.

📣 Vamos con todo, Wisconsin. Este es nuestro momento para reír juntos, vernos reflejados en el escenario y apoyar a una voz méxico-americana que no solo habla “esposo”—también habla nuestra verdad.