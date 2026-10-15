¡Tragedia, Sombras y Juicio Final! Elmer Cardona Bustillo Deja a una Víctima Luchando por su Vida en el Corazón de Fond du Lac

¡El destino cruento se encarnó en la fría madrugada de Fond du Lac! Eran aproximadamente las 5:40 a.m. del fatídico 9 de octubre. Elmer José Cardona Bustillo, tras una agotadora jornada de trabajo en Oshkosh, conducía su camioneta de regreso a casa. A su lado viajaban sus propios padres, espectadores silenciosos de lo que se convertiría en un torbellino de angustia y remordimiento.

El cielo estaba sumido en una oscuridad absoluta. Al aproximarse al cruce peatonal de las calles North Macy y West Johnson, la tragedia acechaba en las sombras. Una mujer de 50 años con síndrome de Down caminaba en medio de las penumbras, vistiendo ropas oscuras. ¡Cuestión de segundos! Cardona Bustillo creyó ver a la víctima corriendo por el paso peatonal. Frenó desesperadamente, pero la visibilidad era nula; no pudo evitar el violento impacto.

El estruendo del golpe retumbó en la calma matutina. El frente del vehículo quedó destruido con daños severos y visibles. Cuando los servicios de emergencia y la policía llegaron, hallaron a la víctima tendida e inmóvil sobre la acera cercana, sin poder respirar. En un esfuerzo heroico por aferrarla a la vida, los oficiales la colocaron en posición de recuperación, logrando que volviera a respirar. Fue trasladada de urgencia al St. Agnes Hospital y luego llevada en helicóptero al Froedtert Hospital en Milwaukee, donde hoy se debate entre la vida y la muerte.

¡La indignación y el dolor congelaron a la comunidad! Doña María López, vecina de la zona, expresó con amargura: “Si no estás documentado, tienes que portarte bien y andar con mucho cuidado, pero a estos jóvenes no les importa, no miden consecuencias… son irresponsables. Por mi casa pasan a alta velocidad en una zona de escuela y parques”. Recordó además las reglas locales: los límites de 10 mph aplicados en zonas escolares cuando hay niños presentes, y 15 mph cerca de áreas recreativas como Lakeside Park.

El drama judicial escaló rápidamente. El Fiscal de Distrito del Condado de Fond du Lac, Eric J. Toney, anunció que Cardona Bustillo compareció ante el tribunal tras ser imputado por el delito de Operación a Sabiendas de un Vehículo Motorizado con Licencia Suspendida – Causando Gran Daño Corporal.

Cardona Bustillo admitió abiertamente a los oficiales que sabía perfectamente que su licencia estaba suspendida, pues un juez se lo había dicho explícitamente en una comparecencia anterior. Sin embargo, no mostraba signos de intoxicación, cooperó voluntariamente y fue arrestado dentro de la estación policial.

Bajo la Garra de ICE: El Inminente Inviolable Destino de la Deportación

El caso tomó un giro definitivo al revelarse los registros federales: Cardona Bustillo se encuentra ilegalmente en el país y una orden de expulsión ya pesaba sobre él dictada por un juez de inmigración el 18 de noviembre de 2015 o alrededor de esa fecha. Con una fianza fijada en $25,000, la audiencia preliminar programada para el 23 de octubre, y una orden de detención de ICE anticipada que lo perfila hacia una casi inevitable deportación final, el acusado aguarda el dictamen de las autoridades bajo la fiscalía del Subfiscal Kurt Klomberg.

Sin embargo, en este drama desgarrador donde una comunidad reza por la vida de la víctima, la ley recuerda que Elmer José Cardona Bustillo se presume inocente hasta que un tribunal de justicia demuestre lo contrario y dicte su sentencia final.