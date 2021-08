United Way of Dane County lanza campaña comunitaria de recaudación de fondos

La Comunidad News Online

Foto gentileza de United Way

Madison.- United Way of Dane County anunció oficialmente el inicio de su Campaña Comunitaria 2021. La meta de este año es recaudar $18.1 millones, un aumento de $300, con respecto a la meta del año pasado.

El año pasado, United Way superó su objetivo para su Campaña Comunitaria utilizando el dinero para apoyar a 800 organizaciones sin fines de lucro, 52 agencias locales asociadas y 112 programas locales que trabajan en las mayores necesidades en educación, ingresos y salud.

“El año pasado, esta comunidad fue inquebrantable en su apoyo y nos mostró que no hay nada que no podamos superar cuando nos unimos”, dijo Ginger Zimmerman, Presidente de Campaña de United Way of Dane County y Presidente de Murphy Desmond SC. en una oración. “Pero no podemos perder el impulso ahora. Si bien los problemas que enfrentamos son tanto antiguos como nuevos, la pandemia sólo los ha amplificado; su apoyo es más necesario que nunca. Invitamos a todas las empresas e individuos a ser parte del cambio.

Foto gentileza de United Way

“Por cada dólar donado a través de United Way, el rendimiento es más de seis veces mayor en el impacto total de la comunidad”, dijo Renee Moe, presidenta y directora ejecutiva de United Way del condado de Dane. “Cuando su dólar donado cubre las necesidades más grandes, un ejército de voluntarios de United Way puede coordinar y alinear los programas de la agencia para obtener mejores resultados. Esta red de conexión solidaria empodera a las familias que trabajan hacia los pilares del bienestar. Cuando más personas tienen el apoyo que necesitan para tener éxito, toda la comunidad está mejor posicionada para prosperar. Eso es lo que queremos decir cuando decimos “El poder de muchos. Trabajando para todos.”

Para obtener más información y donar a la campaña comunitaria de United Way llame al telefono (608) 246-4350 y/o Web: unitedwaydanecounty.org