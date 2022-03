!Veinticinco años por un título de dos años, no importó el tiempo, sin embargo logré graduarme!￼

La Comunidad News Online

Madison.- Silvia es graduada de Madison College en Liberal Arts and Humanities,una mujer con carisma y perseverancia en lograr sus metas, empezó a trabajar con el Distrito Escolar de Madison como Especialista de Recursos Bilingües a partir de 2007, y ella actualmente trabaja con muchos estudiantes latinos en East High School, a quienes les motiva a esmerarse en el estudio e ir la universidad para tener un futuro mejor. Como especialista en recursos su trabajo consiste en dar información a los padres de familia sobre los recursos que existen y que sepan que está pasando en la vida escolar de sus hijos.

¿Para empezar la entrevista nos puede decir su nombre completo y lugar de nacimiento?

R.- Mi nombre es Silvia Gomes de Soriano y mi lugar de nacimiento es Clewiston, Florida, pero fui criada en Madison desde los 6 años.

¿Antes de empezar tu gran aventura y haber logrado obtener tu Degree en Liberal Arts and Humanities de Madison College y de ocupar el cargo de Especialista de Recursos Bilingües en East High School, cómo fue antes tu vida diaria ? ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicabas? ¿ Y dónde vivías?

R.-Después de haber vivido 6 años en Madison, Wisconsin, yo, ya siento que soy de casita. Cuando estaba estudiando en la preparatoria vivía en Milwaukee Street, cerca de East Washington Ave. Pero, cuando me mudé de casa para vivir una vida independiente, fui a parar a Northport Apartments de Northside. En realidad me cambié a diferentes lugares pero la mayoría del tiempo he vivido en el lado Norte de Madison.

Cuando apenas tenía 20 años empecé mi gran aventura de lograr obtener mi Degree de Madison College. En ese tiempo ya tenía una bebé de 3 meses. Pero antes debo explicar que cuando estaba en la secundaria, yo, ya estaba en un programa de preparatoria para la universidad “ Upward Bound Program”. Por medio de este programa fui aceptada en la Universidad de Wisconsin en Madison y me dieron una beca de 4 años para pagar la Universidad. Después de graduarme del Colegio Secundario, empecé a estudiar en la Universidad en el otoño de 1994, pero poco después de empezar mis clases me di cuenta que estaba embarazada. Debido a las náuseas, y el hecho de que vivía en un dormitorio Universitario con otra compañera de cuarto, no vi la manera de quedarme a estudiar por el momento. Así que dejé la UW, y perdí mi beca de 4 años.

Después de haber nacido mi bebé decidí ir a estudiar a Madison College. No trabajaba en ese tiempo y me di cuenta que era perfecto ser un estudiante de tiempo completo. Me registré y empecé asistir a 4 clases el en otoño de 1995. Las clases no eran difíciles ya que la escuela para mi era algo que me gustaba. Pero, desafortunadamente otra vez no vi la manera de quedarme en la escuela ya que mi bebé no quería tomar la leche de fórmula, solo quería amamantar. Intenté lo más posible que se aguantara pero mi mamá, quien me estaba ayudando a cuidar a mi bebé, tampoco la aguantaba de tanto llorar porque no quería tomar su mamila, así que otra vez tuve que salir de la escuela y enfocarme en mi bebé.

Silvia Gomes de Soriano

Tuve un lapso de 6 años antes de volver a inscribirme a la escuela, pero durante estos 6 años tuve 2 hijos más, un matrimonio y un divorcio. Trabajé en 2 diferentes compañías, una por 2 años y la otra por 3 años. Fue un tiempo difícil pero estaba lista para empezar a estudiar.

En la primavera de 2001 me inscribí nuevamente y empecé las clases por la tarde en Madison College. Esta vez pensé que, sí, iba terminar mis clases ya que mis hijos estaban un poco más grandecitos. Solo faltaba 3 semanas más para terminar mi semestre de escuela y empecé a tener problemas con el cuidado de mis hijos, porque siempre había el pretexto de parte de su padre de ayudarme a cuidar de sus niños, se olvidó de ellos ni siquiera se presentaba para recogerlos y cuidarlos. Cuando no venía el padre de mis hijos no podía ir a clases, por eso empecé a faltar y atrasarme, pero siempre entregué mis tareas. Mis profesores entendieron, hasta cierto tiempo. Ya cuando era tiempo de los exámenes finales, no me pude presentar porque en medio de mis exámenes me llamaron para recoger a los niños lamentablemente. Fue un momento súper difícil y tuve que salirme de los exámenes. Los maestros me dieron la oportunidad de darme un “W” para Withdrawal, o sea, dar de baja, en vez de reprobar. Lo acepté y en ese momento pensé que nunca iba lograr graduarme.

Pues, pasaron casi 8 años, y durante este tiempo falleció el papá de mis hijos, me casé de nuevo, y tuve un bebé más con mi nuevo esposo. Trabajaba tiempo completo durante el día y ví que ahora tenía a alguien quien me iba a apoyar a ir a la escuela y estar allí para mis hijos. En el 2007 empecé a trabajar con el Distrito Escolar como Especialista de Recursos Bilingües. Este es el trabajo que actualmente tengo y espero tener por muchos años más.

El otoño de 2009 empecé una vez más mi camino hacia la escuela. Esta vez, con el apoyo de mi esposo, pude lograr tomar clases en la tarde por 2 años! Tomé 3 clases en cada primer y segundo semestre, y luego 2 clases en los siguientes 2 semestres. Pero debido al incremento de la economía en el 2011, los precios del petróleo subieron a casi $4 el galón en este tiempo, no nos alcanzaba el dinero para pagar mis cursos y decidí ya no seguir por el momento. Pero no sólo me afectó para seguir yendo a mi escuela, también nos afectó en otras áreas que al fin decidimos irnos a Florida. Esta fue la peor decisión que tomamos. De buenas solo nos quedamos allí un año y regresé de nuevo a mi trabajo.

Silvia Gomes con estudiantes de East High School

En la primavera del 2014 apliqué a Cardinal Stritch University. Mi hermano menor había estudiado en esta escuela para recibirse con un título de negocios, y pensé que tal vez yo también lo podía hacer. Así que en el verano del 2014, empecé con las clases en las tardes tomando 2 clases, y en el otoño logré terminar otras 2 clases más. Pero por razones familiares, por el estrés, por la depresión, no pude terminar las clases de la primavera del 2015 y tuve que dar de baja también a estas clases, y una vez dejé de seguir estudiando en la escuela. Por lo menos en la Universidad Cardinal Stritch logré recibir 12 créditos. Ya después de recibir ayuda por mi salud mental, me sentí mejor para una vez más seguir con mis estudios.

El otoño de 2016 me apunté una vez más para clases en Madison College. Esta vez, solamente tomé una clase, y para la primavera y el otoño del 2017 tomé 2 clases en cada semestre. ¡Por fín! ¡Logré mi meta! Bueno, eso pensaba. Por desgracia no hice el seguimiento de verificar si cumplí con mis créditos y lo dejé pasar. Yo pensé que había logrado mis créditos, pero lo que no había tomado en cuenta eran los cambios de requisitos que se habían hecho durante varios años. Así que cuando por fin pregunté si ya me iba a graduar, me dijeron que me hacía falta una clase más. Desafortunadamente, las opciones que me dieron no me gustaron, porque solamente me ofrecían clases durante el día. No era posible para mí perder mi trabajo. Así que pensé que si esperaba un año o dos iba cambiar la clase en horas de la tarde y me registré nuevamente.

Bueno, pasaron casi 4 años y en el verano de 2021 decidí tomar la última clase que me hacía falta. Si no ahora, entonces cuándo lo iba hacer. Así que en el otoño del 2021 tomé mi última clase en el Madison College. Hubo un momento que casi me daba por vencida porque en esta clase tuve que escribir un ensayo de 5 páginas y mi mente no tenía idea de como empezar el ensayo. Me ayudó mucho mi profesor, y por fin, lo logré. Me gradué en diciembre del 2021!! 25 años por un título de 2 años, no importa el tiempo, lo que cuenta es que lo logré!

Silvia Romero y Carlos Soriano

¿Qué evento, razón o motivo te impulsó a lanzarte en esta aventura de lograr tu título en Liberal Arts and Humanities de Madison College, y de ocupar el cargo de Especialista de Recursos Bilingües en East High School?

R:Trabajo en una preparatoria, con muchos jóvenes latinos. Y también tengo mis propios hijos. A todos les animo, les exijo, y les digo que vayan al colegio, o a la universidad, que les va ayudar en su futuro. Pero siempre me sentía un poco hipócrita. Así que por esta razón, y mi propia meta personal, eran mis razones por seguir con mis estudios para graduarme.

El trabajo que tengo como Especialista de Recursos Bilingües lo tengo porque realmente creo que todos los padres deben recibir información, recursos, y saber qué está pasando en la vida escolar de sus hijos. Cuando yo estaba en la preparatoria, mis padres siempre trabajaban en las tardes, y ellos nunca me podían ayudar con mis tareas, ni sabían que estaba haciendo. Ellos nunca se dieron cuenta que me salía de pinta en mis clases en el último año de la prepa, y si ellos hubieran sabido, me podrían haber orientado un poquito más. La verdad, si no fuera por mis mentores en la secundaria y en la preparatoria, no hubiera logrado todo lo que tengo: conocimiento, experiencia, y el deseo de trabajar con estudiantes y familias.

Antes de lanzarte a la aventura, ¿qué te hacía dudar? Que excusas o pretextos tenias en tu mente?

R.Creo que no tuve excusas, siempre quería estudiar y sabía que era buena en la escuela.

¿Quién fue tu mentor o tutor. Alguien que te animo e influenció, aconsejo, orientó para que sigas adelante con esta aventura de lograr tu Degree en Liberal Arts and Humanities de Madison College y de ocupar el cargo de Especialista de Recursos Bilingües en East High School?

R:Le doy gracias al Universo que me puso muchos mentores en mi vida. Desde Juan Jose Lopez a Teresa Tellez-Giron, Linda Lizana Moss a Alejandro Nuñez, entre los que más me apoyaron. Pero las personas que me ayudaron últimamente fueron mis amigos, mis compañeros de trabajo, mis hijos, y mi esposo. Creo que fue un colectivo de apoyo que me ayudó a seguir con mis estudios en diferentes etapas.

¿Cuál fue la primera barrera fuerte/reto que tuviste que superar en esta aventura de ser profesional en Liberal Arts and Humanities que obtuviste de Madison College y de ocupar el cargo de Especialista de Recursos Bilingües en East High School?

R: La primera barrera era el embarazo, y los efectos de mi embarazo. La náuseas, el saber que no iba poder caminar a todas mis clases o subir a mi camilla en los dormitorios porque eran camillas literas.

¿A qué otros retos te enfrentaste y tuviste que superar, quienes te ayudaron y en qué forma?

R:Otros retos eran el estrés y la depresión, debido al dinero y la rebeldía de mis hijos, cuando entraron en la etapa de “tu no eres mi papá”. Tuve que dejar de ir a la escuela para lidiar con estas peleas que pasaban muy frecuentes. Lo que nos ayudó un poco fue la terapia, y el tiempo.

Silvia Romero y su Familia

¿Cuál fue tu miedo o terror más grande que te causaba ansiedad?

R: Mi miedo era que no iba lograr terminar la clase o que iba sacar una nota muy baja, porque no podía concentrarme por el estrés de la casa, y por el dinero.

¿Cuál fue o cuáles fueron los sufrimientos y sacrificios más fuertes (físico, mental) que experimentaste durante esta aventura?

R:Mis sufrimientos más grandes era el no pasar suficiente tiempo con mis hijos por estar estudiando. Las clases que tomaba eran en las tardes, y muchas veces me quedaba en la escuela para terminar mis tareas o estudiar porque sabía que no lo iba poder hacer en casa. Así que casi 3 veces a la semana no los veía porque cuando llegaba a casa ya estaban dormidos. Pero el otro era la depresión. En el 2015 me pegó fuerte la depresión, y no solo sufrí por mis estudios, sino también por mi familia.

¿Cómo te preparaste para el examen final para optar el título universitario, cómo y qué tipo de examen fue? ¿Fácil? ¿En qué consiste?

R:El examen final no era tan difícil. Debido a que solo tomé una clase, solamente tuve que tomar un examen final. Pero mi examen para la clase que tomé era escribir un ensayo de 5 páginas sobre la inmigración desde el 1924 hasta el presente. Para mí fue un poco menos difícil solo porque era un tema que es de importancia para mí.

¿Cuenta en detalles el proceso de preparación y estudio para el examen final?

R: Lo más difícil de escribir mi ensayo era leer los documentos que me asignaron, los capítulos del texto, y buscar por mi propia cuenta otros ejemplos que tomaron mucho tiempo. Tener un trabajo de tiempo completo, con familia, realmente no daba mucho tiempo para leer. A veces me quedaba despierta hasta las 2 de la mañana leyendo y escribiendo mi ensayo hasta que estaban todos los datos necesarios.

¿Cómo te sentiste cuando te entregaron tu título para ejercer tu profesión? ¿Cuál es tu trabajo ahora, en qué consiste, funciones y responsabilidades?

R:Primero, mi trabajo de Especialista de Recursos Bilingües no tiene nada que ver con mi título, o sea, mi trabajo no dependía de mi título. Sin embargo, cuando me entregaron mi título lo primero que dije era “POR FIN!” Sentí mucha satisfacción y orgullo de mi misma, que a pesar de tantos años, de haber trabajado en un trabajo de tiempo completo, con 4 hijos, y todavía mantener una familia y todo lo que tiene que ver con la vida, logré cumplir con la meta que me propuse y eso es lo que importa.