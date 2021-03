Voces de la Frontera, líderes comunitarios, exigen recuperación y ciudadanía para todos.

La Comunidad News Online

Foto gentileza de Voces de la Frontera de Milwaukee

Madison. (3/9/21) Según el comunicado de prensa del 1ro. de marzo de este año, titulado “Juntos por la libertad,” la representante Gwen Moore, Ángela Lang de Black Leaders Organizing Communities (BLOC), el reverendo Greg Lewis de Souls to the Polls y Mandeeq Abdulahi, ¡SÍ! miembros de Riverside High School; se unieron a Voces de la Frontera para exigir ayuda, recuperación y ciudadanía para los inmigrantes durante esta Pandemia COVID-19.

En este comunicado de prensa están insertos los discursos de algunos líderes comunitarios que a continuación se transcriben literalmente en vía de información por su contenido:

Chistine Neuman-Ortiz, de Voces de la Frontera: “Tuvimos que trabajar muy duro para darle a Biden una oportunidad en nuestras comunidades, debido al legado de deportaciones de Obama. Necesitamos que nuestros representantes progresistas del Congreso se unan a nosotros, especialmente a nuestros caucus progresistas afroamericanos y latinos. Elegimos esta administración para desafiar el racismo institucionalizado, y para que su gobierno apruebe una nueva ley de inmigración que legalice a más de 11 millones de trabajadores indocumentados… “

Mandeep Abdulahi: “Esta pandemia ha afectado de manera desproporcionada tanto a la comunidad negra como a la comunidad Latina e inmigrante en este país. Nuestra lucha está vinculada y también nuestra liberación. Apoyamos a nuestros hermanos y hermanas Afroamericanos en Milwaukee para exigir justicia para nuestras comunidades durante esta pandemia. Los votantes Afroamericanos y latinos son un bloque poderoso. Los demócratas nos perderán si no cumplen ahora con nuestras demandas. Por eso estamos aquí con Voces de la Frontera luchando por los derechos de los inmigrantes. ”

Reverendo Greg Lewis de Souls to the Polls: “Cuando las comunidades Afroamericans y latinos de Milwaukee trabajan juntas, tenemos el poder de nuestro lado. Juntos, somos casi el 60% de la población de Milwaukee. Y hemos compartido experiencias en esta lucha: el fenómeno de que tanto los votantes afroamericanos como los latinos sean apartados después de que pasaron las elecciones es frustrante. La frustración es por la falta de seguimiento por parte de los funcionarios electos por nuestras comunidades. Y nuestras dos comunidades Afroamericanos y latinas tienen trabajadores esenciales de manera desproporcionada al frente de esta pandemia. Nuestras luchas están vinculadas, y también nuestro camino hacia la liberación. ”

Y, finalmente, este comunicado de prensa dice que la Declaración de la Representante Gwen Moore (D), que estaba en Washington DC trabajando en la legislación COVID-19, fue leída por la Directora Ejecutiva de Voces de la Frontera, Christine Neuman-Ortiz. Cuya transcripcion es como siguie: “26 de febrero de 2021.Declaración de la congresista Gwen Moore sobre COVID-19. Proyecto de Ley de Ayuda e Inmigración.”

“Gracias a todos por la oportunidad de hablar hoy. Si bien no puedo estar allí en persona, sepan que estoy con ustedes en espíritu y trabajando activamente en Washington para ayudar a garantizar que se satisfagan las necesidades de todas nuestras comunidades, en el alivio de COVID y en otras leyes que este Congreso considerará.”

“A COVID-19 no le importa su estado migratorio. No toma nota de su ciudadanía. Es un depredador que ofrece igualdad de oportunidades y, lamentablemente, ha demostrado su eficacia en la destrucción de innumerables vidas, habiendo matado a más de 500.000 en nuestro país, incluidos más de 6.300 aquí mismo en Wisconsin.”

“Demasiados trabajadores esenciales no ganan un salario digno. No tienen licencia pagada, por lo que realmente no tienen otra opción cuando se trata de ir a trabajar.”

“El aumento del salario mínimo en el proyecto de ley de la Cámara ayudará a proporcionar un aumento salarial muy necesario para algunos de los trabajadores más esenciales pero mal pagados. ¡CBO estima que proporciona un aumento para 17 millones de trabajadores y sacaría a casi un millón de personas de la pobreza!”

“Me complace que el paquete de ayuda de COVID que está avanzando en el Congreso incluya disposiciones para permitir que más familias inmigrantes reciban cheques de estímulo. Esta legislación garantizará que las familias de estatus mixto califiquen para recibir pagos por cada miembro de la familia con un número de seguro social.”

“Apoyé los esfuerzos para proporcionar pagos de estímulo a los titulares de ITIN, por ejemplo, lo que no estaba incluido. Me gustaría que este proyecto de ley incluyera el requisito de la Ley HEROES del año pasado de exigir que OSHA emita una norma de protección para los lugares de trabajo que proteja a todos los trabajadores, incluidos los más esenciales. Pero las reglas de la Reconciliación impidieron esa disposición y muchas otras. Con suerte, a principios de marzo, espero que la Cámara comience a trabajar para hacer avanzar la legislación de inmigración del presidente Biden para abordar muchos de los desafíos que enfrenta nuestro sistema de inmigración.”

“• Ese proyecto de ley crearía un camino hacia la ciudadanía (legalización) para los 11 millones de personas indocumentadas en los Estados Unidos, incluido un camino acelerado para los beneficiarios de DACA y TPS, expande la inmigración basada en la familia y el empleo, y proporcione otras reformas críticas al sistema de inmigración, entre muchos otros cambios.”

“• También se ha previsto dejar en claro que los lugares de vacunación no son lugares de deportación, para que la gente pueda ir a vacunarse sin miedo a la deportación.”

“Estoy con todos ustedes. Debemos aprobar el paquete COVID-19 más inclusivo que podamos. Apoyo esa legislación y esos esfuerzos y mi voto será favorable cuando se presente en la Cámara.”