Ya es suficiente: Ha llegado el momento de la escolarización totalmente virtual

Por el Senador Chris Larson

Senador Chris Larson

Milwaukee, WI – (10/15/20) “En medio de una pandemia de COVID-19 que se ha salido de control desde principios de septiembre, y después de otro día récord de nuevos casos, ha llegado el momento de cerrar temporalmente las escuelas de Wisconsin y hacer la transición al 100% instrucción virtual hasta que las condiciones mejoren drásticamente.

“Si bien los republicanos legislativos han hecho menos que nada, gastando al menos $400,000 en dinero de los contribuyentes para combatir la respuesta pandémica del gobernador Evers en los tribunales, nuestros vecinos exigen acción. El activista de derecha de Wisconsin, la Corte Suprema, ha hecho casi imposible que el gobernador haga su trabajo. Cómo legislatura, es hora de que hagamos la nuestra.

“Mientras tanto, tenemos que hacer todo lo posible para proteger a nuestros estudiantes, educadores, sus familias y nuestras comunidades moviéndonos inmediatamente a la instrucción totalmente virtual. El director de los CDC, Robert Redfield, advirtió recientemente que las pequeñas reuniones pueden estar impulsando nuestra tasa cada vez mayor de infección. ¿Qué es una escuela sino una serie de múltiples reuniones pequeñas y medianas?

“Esta no es una decisión que deba tomarse a la ligera, pero en nombre de los más de 33,000 vecinos de Wisconsin con casos activos, los más de 1,000 que están hospitalizados y los 1,553 que ya han perdido la vida, es una decisión que debe tomarse. Nuestra economía no puede volver a la normalidad hasta que los niveles de casos caigan drásticamente. No podemos permitir que nuestras escuelas y familias sean el canario en la mina de carbón mientras los republicanos continúan haciendo menos que nada para ayudar.

“Estoy listo para brindarle al gobernador Evers todo el apoyo que necesite para combatir la pandemia, y en los próximos días presentaré una legislación para reforzar sus poderes como gobernador para abordar esta emergencia de salud pública. Hasta que el gobierno federal presente un paquete de estímulo y un plan que cumpla con el alcance del problema, aquí en Wisconsin todos estarán en acción para controlar este virus. “