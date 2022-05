Yo Quiero dinero el evento del verano

No te lo pierdas! El Viernes 3 de Junio!

Bienvenidas a otro exclusivo evento financiero y bienestar de Midwest Mujeres para mujeres afrodescendientes, latinas, migrantes y aliadas blancas que desean cerrar ¡la brecha salarial!

De mujeres para mujeres y toda la comunidad Latina

En este evento tendremos como presentadoras a Afra Smith del proyecto Melanin y Adina Appelbaum de Immigrant Finance. El tema será cómo invertir en la bolsa de valores.

Se ofrecerá cuidado de niños/as para niños/as entre las edades de 5 a 10 años. Ofreceremos un desayuno ligero y almuerzo para las participantes. También tendremos traducción del inglés al español. Además tenemos becas disponibles para las participantes que lo necesiten. Para mayor información puede enviar un correo electrónico a midwestmujeres@gmail.com con sus preguntas.

Acerca de Midwest Mujeres: es una empresa de medio social que ha atendido a más de mil mujeres a través de nuestra red en línea. Somos un colectivo de mentoría para el desarrollo empresarial o el crecimiento profesional de mujeres multiculturales. La visión de Midwest Mujeres es empoderar a las mujeres de color para que construyan sus propias plataformas digitales y generen más flujo de ingresos. Nuestra misión es albergar redes intencionales en un espacio en línea. Brindamos mentoría e impartimos seminarios de cinco semanas sobre desarrollo de contenido para mujeres que regresan al campo laboral o que están explorando su espíritu empresarial. Para obtener información adicional y para nuestro programa de becas, visite: www.midwestmujers.com

Aunque tratamos de representar todas las voces en cada uno de nuestros eventos, tenemos un largo camino por recorrer para romper con cientos de años de supremacía. Como latinas, participamos activamente en el movimiento de inmigración; de lo contrario, nos negamos una alianza que no solo es necesaria, sino obligatoria en la lucha por nuestra libertad colectiva para la reforma migratoria y la justicia comunitaria.

¡Únete a nosotros para ésta interesante e informativa conversación con latinas y afrodescendientes emprendedoras del medio oeste que quieren cerrar la brecha salarial.

Araceli Esparza is a Speaker/Consultant/Founder of MidWest Mujeres (a social enterprise closing the wage gap for women living in the Midwest through networking and education) As a keynote speaker, I’ve spoken on using social capital for social justice. I help civic organizations, libraries, museums, and nonprofit organizations reach marginalized communities. Friday, June 3 Yo Quiero Dinero! Come and Build Strategies for Money!