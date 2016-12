25 mil dólares de reembolso por 20 años en la cárcel INJUSTAMENTE condenado

Imagina haber servido una sentencia de prisión de 17 años por un crimen que no cometiste. Imagínate que después de que te dejaron en libertad, no había nadie esperándote y tampoco tenías dinero. A Mario Vázquez no le hace falta imaginarlo porque lo vivió. A Vázquez lo inculparon injustamente por abuso sexual a una menor.

Con la ayuda del Proyecto Inocencia de Wisconsin, Vázquez pudo obtener su libertad después de servir una condena que no debía haber pagado. El Proyecto Inocencia de Wisconsin es una organización patrocinada por la Escuela de Leyes de la Universidad de Wisconsin-Madison. La organización busca exonerar a individuos inocente sin ningún costo a los servicios. Vázquez fue destacado en varios artículos de noticias y reportajes al salir de la cárcel y la mayoría reflejaban una historia de victoria. Sin embargo, reintegrarse a la sociedad fue un reto para Vázquez. Vázquez tenía que actualizarse con la tecnología y empezar una vida nueva con sus bolsillos vacíos mientras cargaba un record criminal que lo perseguía.

“Cuando te sales, te sales sin nada. Tienes que comprar calzones, zapatos, pantalones, casa, un carro, y eso no es fácil de obtener con un trabajo que paga a $10 la hora. Debería de haber algún tipo de fondos para gente como esa…Yo creí que alguien me iba a ayudar. Creí que iba a recibir mucho dinero al salir,” dijo Vázquez.

Afortunadamente, Wisconsin esta entre los estados que tienen una ley que compensa a los individuos encarcelados injustamente. La ley constituye a $5,000 al año con un límite de $25,000 en total. El individuo encarcelado injustamente tiene que reclamar este dinero al Consejo de Reclamaciones del estado.

La compensación no es automática y el proceso tampoco es tan fácil. Según la especialista en solicitudes del Proyecto Inocencia de Wisconsin, Yvonne Geerts, el individuo tiene que comprobar su inocencia con evidencia “clara y convincente”. No todos los exonerados obtienen esa evidencia cara y convincente, aunque fueron declarados inocentes en la corte.

“Si Mario no puede comprobarle al Consejo de Reclamaciones su inocencia con evidencia clara y convincente a su satisfacción, probablemente no va a ser compensado. Así que, si tienes al Fiscal del Distrito diciendo que, si lo hizo y que hay otras pruebas, puede que el Consejo de Reclamaciones no se convenza de su inocencia y puede decidir que él no es elegible para la compensación,” dijo Geerts.

Wisconsin fue el primer estado en el país que ofreció una ley en 1911 que compensaba a los individuos encarcelados injustamente. Sin embargo, es ahora el estado con la compensación más baja del país. Geerts dice que el Proyecto de Inocencia de Wisconsin ha estado abogando y trabajando con diferentes representantes gobernantes para incrementar la cantidad de compensación en Wisconsin.

El Representante de estado republicano Dale Kooyenga, Representante del estado Demócrata Gary Hebl, y el Senador del estado Fres Risser están entre los legisladores que han conocido a individuos exonerados gracias a su asociación con el Proyecto Inocencia de Wisconsin. Después de escuchar historias de los exonerados, fueron testigos de sus luchas para reintegrarse a la sociedad. Por esa razón, en el 2015 decidieron proponer una legislación que subiría la cantidad de compensación a $50,000 al año con un límite de $1 millón de dólares.

“La razón por la cual escogimos $50,000 es porque es consistente con otros estados y el gobierno federal. También esa cantidad es el salario medio de ingresos de una familia en Wisconsin, así que tenía sentido que fuera $50,000 al año para empezar,” dijo Representante Kooyenga.

La ley de compensación propuesta paso por la asamblea del estado unánimemente, pero fue desviada antes de que llegara al Senado para que lo votaran. El Senador Risser dice que la ley estaba en el calendario del Comité te Finanzas pero que fue removido por liderazgo Republicano. Risser dice que la ley fue puesta en el calendario de nuevo hasta el final, sabiendo que no iba a pasar porque era el último día de la sesión.

“La forma para eliminar algo es evitar que llegue a ser debatido, si vas a perder el debate intentas que no llegue a debate. Si tienes el poder para prevenir que se debate, entonces lo usas,” dijo el Senador Risser.

El Senador Risser también cree que la ley propuesta fue desviada por interés monetario.

“No puedo hablar por ellos, pero creo que alguien en el comete Republicano no quería gastarse ese dinero…es lo mejor que puedo decir. No hay ninguna otra razón para justificar porque esta ley propuesta fue patrocinada por Republicanos y ya había sido aprobada por la asamblea…No había oposición a la ley,” dijo Risser.

El representante Gary Hebl recuerda las conversaciones que tenía con sus colegas mientras abogaba por la ley de compensación.

“Una en particular me dijo, ‘no hay cantidad de dinero que se le puede dar a alguna persona para compensarles por la pérdida de años en prisión, así que hay que dejarlo a $5,000 al año.’ ¿Que absurdo es eso? Esa es la mentalidad que estamos peleando, pero afortunadamente tenemos a personas que se han dado cuenta que este problema es importante. Tengo mucha seguridad, tengo esperanza de que podamos solucionar esto, pero es muy triste esos tipos de comentarios,” dijo Representante Hebl.

El Representante Kooyenga por otro lado cree que la ley fue desviada porque pedía que eliminara records públicos de las convicciones. Los oficiales de gobierno estaban preocupados de que esto significaba ‘esconder records públicos’.

“Esto no es esconder records públicos, simplemente los records no deben reflejar que eres un asesino, si no lo eres…Si entiendes cómo funciona el sistema judicial, o eres declarado culpable o simplemente no hay suficiente información para encontrarte culpable. Nunca dicen ‘te encontramos inocente’…Es por eso que yo creo que los records deben reflejar el hecho que se les encontró inocencia,” dijo Representante Kooyenga.

Los legisladores esperan reintroducir la ley en la próxima sesión, este enero, haciéndole cambios menores a la ley.

“Vamos a trabajar con otro liderazgo y ver si podemos expandirlo un poco. Creo que le compensación de $5000 [al año] es un insulto. Cincuenta mil dólares serian mejor que $5,000 al año. No es solo el dinero, también es ayudarlos a encontrar trabajo, darles seguro médico, y ayudarles a empezar su vida.

Después de casi tres años de haber sido exonerado, Vázquez aun encuentra la reintegración difícil. Vázquez está aislado frecuentemente porque siente que la gente lo señala con el dedo y que hablan de él en sus espaldas una vez que leen sobre él. Vázquez no sabe a quién ir por ayuda o en quien confiar y por eso aún no ha intentado reclamar la compensación disponible. Si esta ley pasa y puede comprobar su inocencia antes el Consejo de Reclamaciones, Vázquez suena con abrir su propio restaurante. Vázquez también espera recibir los documentos apropiados para poder viajar a México y ver a su madre.