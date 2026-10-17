!Aguila Negra y La Reta se coronan campeones en una jornada de infarto en la Liga Latina de Madison!

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Equipo Aguila Negra cmpeón de la primera división

Madison, Wisconsin.– Con emocionantes encuentros, goles decisivos y una vibrante celebración deportiva, la Liga Latina de Latinos y Latinas de Madison cerró su torneo de verano 2026 con la premiación de sus campeones y subcampeones, el domingo 11 de octubre, en las canchas de Warner Park, ubicadas en el North Side de la capital de Wisconsin.

La ceremonia de entrega de medallas y trofeos estuvo encabezada por Roberto Cuahuey, conocido cariñosamente por jugadores y aficionados como el “Viejo Roberto”, un apasionado del fútbol y organizador de los torneos de verano al aire libre (Outdoor) y de invierno bajo techo (Indoor), una tradición deportiva que reúne cada año a numerosos equipos de la comunidad latina de Madison.

Equipo San Rafael Sub-Campeón de la primera división

Potros F.C. se queda en el tercer lugar tras vencer a Machester

La jornada final comenzó con el enfrentamiento entre Potros F.C. y Manchester, que disputaron el partido por el tercer lugar de la Primera División.

El conjunto de Potros F.C., dirigido por Cecilio Oseguera e integrado por jugadores de origen hondureño, impuso su ritmo de juego de principio a fin y consiguió una merecida victoria por 3-1 sobre Manchester.

Equipo La Reta campeón de la segunda división

Ni siquiera la participación del jugador apodado “La Bestia”, incorporado por Manchester para intentar cambiar el rumbo del encuentro, fue suficiente para detener el dominio de Potros.

Con este triunfo, Potros F.C. aseguró el tercer puesto de la Primera División y recibió sus respectivas medallas y trofeo, coronando su participación en el torneo con una importante victoria.

La Reta levanta el trofeo de campeon de la segunda division

Equipo Chiminos sub-campeón de la sefunda división

El segundo encuentro enfrentó a La Reta y Chiminos en un partido disputado con intensidad, en el que ambos equipos lucharon por conquistar el título de la Segunda División.

Sin embargo, La Reta logró imponer su efectividad frente al arco rival y terminó llevándose la victoria por 4-2, un resultado que le permitió proclamarse campeón de la categoría.

Chiminos, pese a su esfuerzo, tuvo que conformarse con el subcampeonato en una final que ofreció goles y emociones a los aficionados presentes.

!Final dramatico! Aguila Negra se corona campeon de la primera division

Equipo Potros F.C. tercer lugar de la primera división

El plato fuerte de la jornada llegó con el enfrentamiento entre Águila Negra y San Rafael, dos equipos que protagonizaron una final cargada de tensión, emoción y suspenso hasta sus últimos minutos.

Águila Negra tomó la iniciativa y se fue al descanso con una ventaja de 2-1. En la segunda mitad, el conjunto volvió a encontrar el camino del gol y amplió la diferencia a 3-2, marcador que se mantuvo hasta el desenlace del encuentro.

El “Viejo Roberto” y el capitan del equipo Chiminos

San Rafael no bajó los brazos y buscó desesperadamente el empate para llevar la definición a la tanda de penales. Sus jugadores insistieron hasta el final, con la esperanza de cambiar el destino de la final.

Sin embargo, el encuentro terminó antes del tiempo reglamentario, cuando faltaban aproximadamente cinco minutos, debido a un incidente imprevisto provocado por la invasión de personas ajenas al partido dentro del terreno de juego.

Ante esta situación, el árbitro dio por terminado el encuentro. De esta manera, Águila Negra se adjudicó el título de campeón de la Primera División, mientras que San Rafael obtuvo el subcampeonato.

Fue un desenlace inesperado para una final que mantenía a los aficionados al borde de sus asientos y que terminó marcada por la interrupción del juego en sus instantes decisivos.

El “Viejo Roberto” cierra el torneo e invita al campeonato de invierno

Uno de los momentos más esperados de la jornada fue la entrega de trofeos y medallas a los equipos ganadores, una ceremonia que reunió a jugadores, entrenadores, familiares y aficionados en un ambiente de celebración y compañerismo deportivo.

Roberto Cuahuey, el popular “Viejo Roberto”, encabezó la premiación y reconoció el esfuerzo de los equipos que participaron en el campeonato de verano, reafirmando su compromiso con la promoción del fútbol y la integración de la comunidad latina de Madison.

Con esta ceremonia concluyó una nueva edición del torneo de verano, una competencia que mantiene viva la pasión futbolística de cientos de jugadores y seguidores.

Finalmente, Cuahuey invitó a los equipos y aficionados a prepararse para el próximo torneo Indoor de invierno 2026-2027, con el que continuará la actividad futbolística en Madison y sus alrededores.

Así, entre goles, trofeos, celebraciones y una final que dejó emociones hasta el último instante, la Liga Latina despidió su temporada de verano y renovó la invitación a la comunidad para seguir disfrutando del deporte más popular del mundo.