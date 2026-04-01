¡Explosión de emociones rumbo al título! Semifinales al rojo vivo en la Liga Latina Indoor de Madison en “Toca Soccer”

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Equipo Madison United

Madison, Wisconsin.– La intensidad del fútbol bajo techo alcanza su punto más alto. La Liga Latina de Indoor Invierno 2025-2026, que se disputa en las instalaciones de Toca Soccer en Fitchburg, entra en su fase decisiva con la definición de los equipos semifinalistas tras una vibrante jornada de cuartos de final.

Este medio digital fue invitado a cubrir los encuentros finales del torneo, y el pasado sábado 28 de marzo uno de nuestros reporteros estuvo presente en una jornada cargada de adrenalina, donde los equipos dejaron todo en la cancha en busca del ansiado pase a semifinales, programadas para el próximo sábado 4 de abril.

Equipo Unión Cárdenas

De los varios enfrentamientos disputados, se lograron cubrir tres partidos de alto voltaje, caracterizados por su intensidad, emoción y un nivel competitivo que mantuvo al público al borde de sus asientos.

En uno de los duelos más destacados, Madison United impuso su jerarquía al vencer con autoridad 4-1 a Beaver Dam, asegurando su clasificación a semifinales. El equipo, dirigido por el apasionado del fútbol Jesús Domínguez, deja claro que su objetivo es levantar el trofeo.

Por su parte, Uni Blepiz logró su pase tras empatar 3-3 en un reñido encuentro frente a Junior F.C.. Gracias a su mejor posición en la tabla, el conjunto avanzó a la siguiente ronda, demostrando consistencia a lo largo del campeonato.

Equipo Umi Blediz

Finalmente, en uno de los partidos más espectaculares de la jornada, Unión Cárdenas superó a Galácticos con un contundente marcador de 9-5. Bajo la dirección de Mario Reyes, el equipo destacó no solo por su poder ofensivo, sino también por su diversidad, con más de 15 jugadores de distintas nacionalidades, predominando la comunidad mexicana.

Con estos resultados, el escenario está listo para unas semifinales que prometen aún más emoción, talento y pasión por el fútbol en la capital de Wisconsin.