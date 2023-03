Chele Ramos, apasionada al arte

“Soy expresionista y Realista de la época moderna”

Madison.- Chele Ramos, es nacida en Orem, Utah, EE.UU., de padre Latino y madre Americana, su primera lengua es el inglés y está aprendiendo el español para conectarse mejor con sus raíces; pero ella se considera Latina porque viene de una familia de latinos de cuarta generación y nunca estuvo en México.

Chele Ramos

Chele, ademas de ser madre y educadora en casa, como artista se considera como una pintora realista y como tal se inspira en las personas, universo que le rodea, pensamientos y sentimientos interiores. Chele es una artista independiente y su arte es el Expresionismo Realista. El expresionismo se basa en el desarrollo de la literatura alemana de los años 1900-1920, para ella el arte es una forma de terapia para la salud mental.

A viva voz, Chele, dice que los artistas necesitan apoyo de parte de la comunidad y la Ciudad para seguir haciendo arte!! Chele Ramos

P.- ¿Dónde vives? ¿Cuánto tiempo llevas en Madison y por qué elegiste esta ciudad?

R.- Vivo a las afueras de Madison, en Sun Prairie. Crecí en Madison, me mudé durante varios años y luego volví. Elegí regresar porque tengo mucha familia en el área de Madison.

P.- Antes de iniciar tu gran aventura como artista, ¿cómo era tu mundo cotidiano (ANTES)? ¿Qué hiciste? ¿Dónde vives?

R.- Antes de comenzar a pintar, trabajé en trabajos ocasionales en Portland, Oregón, mientras asistía a la escuela de terapia de masaje. Trabajé en la industria de servicios principalmente. Después de graduarme, volví a mudarme a Madison con mi esposo, a quien conocí en la escuela de masaje, y trabajé como terapeuta de masaje durante varios años. Cuando di a luz a mi primer hijo, dejé la terapia de masaje para estar en casa con él. Decidimos educar en casa a nuestros hijos, así que lo he estado haciendo durante unos 12 años.

P.- ¿Qué hecho, razón o motivo te impulsó (catalizador) a embarcarte en esta aventura de ser artista?

R.- Empecé a pintar como una forma de reconectarme con mi lado creativo y hacer algo bueno por mi salud mental.

P.- Antes de embarcarse en la aventura de un artista, ¿qué le hizo dudar? ¿Qué excusas o pretextos tenías en mente?

R.- Siempre estaba demasiado ocupada o demasiado cansada para dibujar o pintar. Otras personas necesitaban mi atención todo el tiempo, por lo que era difícil encontrar el tiempo y la energía para hacer las cosas por mí misma.

P.- ¿Quién fue tu mentor o tutor, alguien que te animó, te aconsejó o te orientó para seguir adelante?

R.- Empecé a pintar con una amiga mía una vez por semana en su casa. Ella me animó a comenzar a pintar, y muchos amigos y familiares me alentaron a seguir pintando a lo largo de los años. Tengo una fantástica red de apoyo.

P.- ¿Cuánto tiempo llevas pintando? ¿Por qué esta forma de arte y no otra? ¿A qué edad empezaste a pintar?

R.- Llevo unos seis años pintando. Tenía casi 35 años cuando empecé a pintar. Quería aprender a pintar porque tenía curiosidad al respecto. Dibujé mucho cuando era niña, pero nunca intenté pintar hasta que fui mayor. Mi abuela era pintora al óleo y mi madre pintaba cuando era joven, así que pensé en intentarlo. Me gustan los desafíos, y pensé que pintar era algo que parecía lo suficientemente desafiante, pero también alcanzable. Lo probé y me encantó.

P.- ¿Cuáles son sus temas?

R.- Me llamo retratista, pero a medida que crezco mi arte se vuelve cada vez más sobre la salud mental.

P.- ¿De dónde viene tu inspiración? inspiraciones? ¿Por qué pintas?

R.- Me inspiran las personas y el mundo que me rodea, pero también mis pensamientos y sentimientos internos.

P.- ¿Cómo te conectas con la cuarta dimensión? Método si lo hay (meditación, etc.)

R.- No me llamaría espiritual, pero cuando estoy en la naturaleza siento una fuerte conexión con el mundo y el universo que me rodea.

P.- ¿Qué quieres y esperas transmitir con tu arte/obra?

R.- Espero llevar a la gente un sentido de esperanza y conexión con mi obra de arte. Espero generar conversaciones importantes sobre la salud mental.

P.- ¿Cómo puedes definir tu arte?

R.- Mi arte es mi manera de buscar dentro de mí y expresarme. Mi arte es una parte de mí que quiero mostrar al mundo. Mi arte es tanto para mí como para el espectador.

P.-¿Cuál es tu estilo y qué técnicas utilizas?

R.- Yo diría que mi arte es el Expresionismo Realista.

P.-¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?

R.- Estoy trabajando en mi próximo cuerpo de trabajo que trata sobre mi propia salud mental.

P.-¿Admira alguna cultura? ¿Mitología? ¿simbolismo?

R.- Admiro muchas culturas. Admiro la cultura latina y me conecto con ella porque es parte de mi herencia. Actualmente estoy aprendiendo español para poder conectarme aún más con mis raíces. Admiro a las personas que pueden hablar varios idiomas y que comparten su cultura con los demás.

Encuentro interesante aprender cómo las personas hacen las cosas de manera diferente en diferentes partes del mundo. Algún día me encantaría viajar por el mundo.

P.- ¿En qué exposiciones o eventos has participado recientemente?

R.- ¡Actualmente tengo mi trabajo en el Overture Center en el piso 3!

Participé en varias exhibiciones el año pasado, incluida una exhibición grupal en Commonwealth Gallery para el Día de los Muertos, una exhibición grupal en Feral Gallery, una exhibición individual en la cafetería Mother Fool ‘sy otras exhibiciones. ¡También participé en un par de ferias de arte el año pasado, incluyendo DABL y Latino Art Fair!

P.- ¿Estás trabajando en algún proyecto ahora mismo? ¿Tienes ideas para el futuro?

R.- Sí, actualmente estoy trabajando en mi próximo cuerpo de trabajo y tengo mini shows en los que también estoy trabajando. Mis planes futuros incluyen exhibir mi trabajo, participar en más ferias de arte y trabajar más grande.

P.- ¿Qué otras formas de arte tienen un gran impacto en tu propio arte?

R.- Estoy influenciado por el arte de otras personas todo el tiempo. Me encanta ver cómo otros artistas hacen las cosas. Disfruto viendo dibujos, pinturas, murales, esculturas y también me encanta ver videos de personas haciendo estas cosas.

P.-¿Ser artista es un trabajo? ¿Haces otros trabajos?

R.- Es un trabajo, pero también es una pasión. Mis otros trabajos son Madre y Homeschooler.

P.-En este momento de tu vida, ¿qué es lo que más deseas como artista? ¿Crees que el arte es positivo como terapia y cura?

R.- Quiero que mi arte influya en las personas y les traiga esperanza y belleza. Sí, creo que el arte es una forma de terapia muy efectiva y puede ser de gran ayuda en el proceso de curación.

P.-¿Cuáles son los requisitos para ser artista? ¿Vocación?

R.- Cualquiera puede ser artista. De hecho, todos somos artistas de alguna manera.

P.- ¿Qué tipo de apoyo recibes de la ciudad donde vives para ser artista? ¿Si alguna?

R.- ¡He recibido apoyo de Dane Arts! Me han ayudado económicamente y también en la forma de ofrecerme oportunidades y conexiones. Además, las personas que viven aquí son de apoyo.

P.-¿Qué tipo de apoyo le gustaría ver y recibir de la ciudad? ¿Y por qué es esto importante para la ciudad y la comunidad?

R.- Me encantaría más apoyo económico, e incluso más oportunidades de trabajo sería genial. Es importante que los artistas reciban apoyo, porque estamos haciendo mucho por la comunidad. Si queremos seguir haciendo arte, ¡necesitamos apoyo!

P.- Si tuvieras una varita mágica, ¿cómo usarías el arte para resolver problemas de violencia especialmente con los jóvenes (pandillas que usan armas o cuchillos)?

R.- Haría la obra de arte perfecta que ayudaría a esas almas rotas a sanar para que no se sintieran obligados a lastimarse unos a otros.

P.-¿En qué consiste su trabajo ahora, en qué consiste, funciones y responsabilidades? (Cuando no estás pintando)

R.- Soy Madre, y Homeschooler. También soy un artista independiente. A veces organizo talleres, hago trabajos por encargo, a veces tomo trabajos de arte ocasionales, participo en ferias de arte y exhibo mi trabajo siempre que puedo.

P.- ¿Cuál es tu implicación directa o indirecta con la comunidad latina?

R.- Participo en eventos de arte con otros latinos a través de LOUD. Yo también soy latina y vengo de una familia de latinos. Yo, sin embargo, estoy un poco desconectado de gran parte de la cultura latina. Soy la cuarta generación aquí, nunca he estado en México y no conozco bien ese lado de mi familia. Nunca aprendí español, porque mi abuelo nunca lo hablaba en su casa a pesar de que lo hablaba con fluidez. Mi padre nunca aprendió, por lo tanto yo nunca aprendí. Estoy tratando de aprenderlo ahora y conectarme con mis raíces latinas.